ЛАД написав:Или вы стремитесь в ЕС только ради права свободно там работать, а не для развития Украины?
Так демагогічні заявки про Європу як-як ісчадіє буржуазного насилля... - ніби вже не модні? Це в совку було модно - засунь своє ПРАВО в дупу-і працюй на благо совка... В Європі якось по іншому- там в тебе є ПРАВО працювати на себе... і якщо таких багато - то виявляється що й Державі добре.... Мені особисто не потрібен Китай як жупел для світу З іншого боку мені подобається Ліхтинштейн.... і що в цьому поганого Я особисто працюю на те щоб Україна стала блідою копією Ліхтинштейну( чи Швеції) і мені зовсім не хочеться щоб Україна перетворилась в жандарма який махає дубинкою ... над головами своїх громадян.
Мне тоже нравятся, впрочем, как и другие западноевропейские страны. Но изготовлением скруток Украина не станет похожа ни на Лихтенштейн, ни на Швеция, ни даже на их бледную копию. А причём тут "жандарм який махає дубинкою", простите, не понял.
budivelnik написав:.......... Таке просте запитання США вважали що мають суперову систему ППО під назвою Петріот.... ця система на початку її використання у війні з педерацією збивала 40+% балістики зараз цей показник впав до 8-% Хто володіє найкращим досвідом який можна буде використати для модернізації? Так на хвильку НАШ досвід - на компютерах не змоделюєш... А тому випускаючи СОТНІ типів дронів створені за ПРИВАТНІ гроші Держава МОЖЕ вибрати і масштабувати найефективніші.... Точно так само , приватники можуть ОБЄДНАТИСЬ і запропонувати найефективніші.. а США чи Європі для цього треба пару років повоювати з нашою інтенсивністю... або КУПИТИ НАШ ДОСВІД.
Для того, чтобы перенять боевой опыт, необходимый для разработки оружия, не обязательно воевать самим, достаточно изучить боевой опыт и результаты других. Покупать наш опыт создания дронов никто не будет.
ЛАД написав:----------------------------- wild.tomcat ........... виправдовування збройної агресії чи заперечення існування держави україна чи благословління русні, це, по вашому, дитячі забавки? в теперішній то час. зрозуміти і пробачити? ще може їм і соплі витерти? це по факту, сама звичайнісінька зрада. а формально в процесі розслідування перекваліфікувати діяння на іншу статтю можуть запросто, і можливо це навіть і станеться. а у війську є різні православні, не лише засліплені фанатики однієї забороненої в україні секти. -----------------------------
Нову підозру слідчі оголосили Павлу Лебедю 13 липня.
"Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв'ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави. Також фігурант назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року", - повідомили у спецслужбі.
PS. Підсвітить хто-небудь, будь ласка, це ЛАД'у. Бо він робить вигляд, що мене не читає )
ніби він сам цей факт не в стані знайти. в 5 сек шукається які саме і кому саме діяння інкрімінуються.
... Як повідомляє «Главком», із 493 релігійних громад у єдності з Московським патріархатом у 2024 і 2025 роках 42 змінили юрисдикцію на УПЦ/ПЦУ. З них 21 – після ухвалення релігійного закону.
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине. Что делать будете?
Выполнили просьбу, подсветили? Ну и? Прошло уже 2,5 года, а при таких очевидных обвинениях решения суда до сих пор нет. Это из-за отсутствия желания и/или политической воли?
Это же тебе не сталинские тройки - 3 минуты и приговор Но ты промолчал, про отрицание существование Украины
.... вже можна сміливо говорити: можливістю, яку надав законодавець, добровільно майже ніхто не скористався. Понад 90% громад Церкви, яка перебуває у єдності з Московським патріархатом, так і не виконали норму закону – не перереєстрували статути.
Насколько понял, вторая цитата относится ко всей Украине. Что делать будете?
Згідно чинного законодавства - аннулирование этих громад
Не обязательно переходить в ПЦУ, достаточно было изменить статуты, чего сделано не было. Потому что ... как правильно написал выше prodigy - им из Москвы это было запрещенно делать
wild.tomcat написав:. цікаво, про які суми йде мова? можливо семизначні, раз така справа. для поліції скандали про зникнення конфіскованих речдоків справа нерідка, але так шоб зникнути разом з речдоками, шось такого не пригадується, принаймні не афішували.
400к у. о.
Что это за сумма чтоб ради нее уходить с концами - даже дом не купишь за бугром. Подстава не иначе.
Что это за сумма чтоб ради нее уходить с концами - даже дом не купишь за бугром. Подстава не иначе.
Каждому своё (с) кому то и кобыла невеста , помните?