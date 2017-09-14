RSS
  #<1 ... 15698156991570015701
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Бедный бизнес!
Пенсы его до ручки довели!
Що там про дурнів каже Народна Мудрість?
Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть...
1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес..
Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть..
То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може.
2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.?
Нагадаю
Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес
3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре?
і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:20

  UA написав:
  trololo написав:ти проти мобілізації? може ти русня?

Чувак коли був ухилянтом сидів тихо тихо.
Перепрошую, ти бронь чи відстрочку зробив? :mrgreen:
Ментальність українців це щось неповторне.

Шото нашего получателя субсидии на частный дом в 160метров с СЭС прорвало.
Пора простреливать колени и утро в Красноармейске покажется долгим и солнечным.
ПыСы.Кстати оно юрист как и Роман Сопин. Можнапавтарить.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:22

  stm написав:Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ.
І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.

E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш?
Не давали в звязок в учебці. Бо
Прильоти на полігон то не рідкість.
Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато.
Більшість навпаки в контрах до цієї системи.
Ну і тікати з телефоном значно легше.
Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Востаннє редагувалось UA в Чет 06 лис, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
барабашов

Пора простреливать колени


А коли ТЦК в Дніпрі визначив непридатність через суглоби, які не тримають 118 кг живої ваги, так то вже прострелені коліна , чи просто «прострєл позвонка»?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:26

  stm написав:
  UA написав:
  stm написав: Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2.
ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.

Не можу. Бусифікували на глазах у дітей на Варшавському шосе, забрали телефон, в учебці теж без зв'язку. Один дзвінок що перекидають на Донбас і все.
Шукати серед полонених виявилося складніше ніж я уявляв. В москалів повний бардак. Загальної БД нема. Навіть приблизна кількість полонених плаває. Хтось каже 25 000 хтось 40 000... Червоних хрест то не про що.

Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ.
І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.

У аас папу молодого и крепкого в 50+ бусифицировали шо вы всё да про всё знаете?
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:28

  Hotab написав:барабашов

Пора простреливать колени


А коли ТЦК в Дніпрі визначив непридатність через суглоби, які не тримають 118 кг живої ваги, так то вже прострелені коліна , чи просто «прострєл позвонка»?

Женщина!
Вам салями! три порции!
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:31

барабашов
Неси))
Якщо суглоби не тримають, хай УА в колясці привезе тебе, офіціантка 118-кілограмова))
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:42

  UA написав: :shock:
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш?
Не давали в звязок в учебці. Бо
Прильоти на полігон то не рідкість.
Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато.
Більшість навпаки в контрах до цієї системи.
Ну і тікати з телефоном значно легше.
Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.


Все так и есть. Некоторые ухилянты носят с собой небольшой жпс-маячок, что бы потом понимали те,кому он ценен, где искать это туловище.
