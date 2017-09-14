|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:04
ЛАД написав:
Бедный бизнес!
Пенсы его до ручки довели!
Що там про дурнів каже Народна Мудрість?
Як чогось не зрозуміють - то відразу брешуть...
1 Хочемо ми цього чи не хочемо-а пенсів сьогодні годує бізнес..
Чому так сталось , хто винуватий в просиранні і економічному розвалі совка - в кого можемо питати? напевно тільки в тих кому в совку було добре, при чому настільки добре, що вони це 30 років забути не можуть..
То куди пішли гроші сьогоднішніх пенсів? чи не в кишеню ладам 30 років тому? і саме тому тим хто будував совок-сьогодні совок нічого заплатити не може.
2 Нагадати табличку де розмір зарплати в 400+доларів+ нарахування на пенсію сьогоднішнім пенсам 100 доларів.?
Нагадаю
Сьогоднішній бізнес ЗДАЄ гроші на прожиття ПЕНСАМ... і це парторги совка зробили а не СЬОГОДНІШНІЙ Бізнес
3 У Швеції - совка не було , ладів ганяли сраними ганчірками - може тому там сьогодні добре?
і пенсіонери живуть за рахунок ВЛАСНИХ заощаджень , а не ОБДИРАЮТЬ своїх дітей...
budivelnik
Повідомлень: 27280
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
1
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:20
UA написав: trololo написав:
ти проти мобілізації? може ти русня?
Чувак коли був ухилянтом сидів тихо тихо.
Перепрошую, ти бронь чи відстрочку зробив?
Ментальність українців це щось неповторне.
Шото нашего получателя субсидии на частный дом в 160метров с СЭС прорвало.
Пора простреливать колени и утро в Красноармейске покажется долгим и солнечным.
ПыСы.Кстати оно юрист как и Роман Сопин. Можнапавтарить.
барабашов
Повідомлень: 5480
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:22
stm написав:
Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ.
І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш?
Не давали в звязок в учебці. Бо
Прильоти на полігон то не рідкість.
Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато.
Більшість навпаки в контрах до цієї системи.
Ну і тікати з телефоном значно легше.
Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Востаннє редагувалось UA
в Чет 06 лис, 2025 23:24, всього редагувалось 1 раз.
UA
Повідомлень: 9855
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
1
1
1
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:23
барабашов
Пора простреливать колени
А коли ТЦК в Дніпрі визначив непридатність через суглоби, які не тримають 118 кг живої ваги, так то вже прострелені коліна , чи просто «прострєл позвонка»?
Hotab
Повідомлень: 17041
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
5
4
4
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:26
stm написав: UA написав: stm написав:
Нація змінилася - це факт, Вам тут місця немає - це факт #2.
ПС: якщо по звонку Вам не вдасться знайти живим чи мертвим вашого родича ваша нікчемність має стати зрозуміла навіть вам.
Не можу. Бусифікували на глазах у дітей на Варшавському шосе, забрали телефон, в учебці теж без зв'язку. Один дзвінок що перекидають на Донбас і все.
Шукати серед полонених виявилося складніше ніж я уявляв. В москалів повний бардак. Загальної БД нема. Навіть приблизна кількість полонених плаває. Хтось каже 25 000 хтось 40 000... Червоних хрест то не про що.
Вітаю у реальності. Далі ваші друзі на тому кінці дроту можуть розраховувати на спілкування з ФСБ.
І є те що не сходиться, 3 дні без зв'язку то норма для ТЦК, далі кожен вже прив'язаний до командира але в учебці вже зі зв'язком.
У аас папу молодого и крепкого в 50+ бусифицировали шо вы всё да про всё знаете?
барабашов
Повідомлень: 5480
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:28
Hotab написав:барабашов
Пора простреливать колени
А коли ТЦК в Дніпрі визначив непридатність через суглоби, які не тримають 118 кг живої ваги, так то вже прострелені коліна , чи просто «прострєл позвонка»?
Женщина!
Вам салями! три порции!
барабашов
Повідомлень: 5480
З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 363 раз.
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:31
барабашов
Неси))
Якщо суглоби не тримають, хай УА в колясці привезе тебе, офіціантка 118-кілограмова))
Hotab
Повідомлень: 17041
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
5
4
4
Додано: Чет 06 лис, 2025 23:42
UA написав:
E2EE Що таке криптопротокол я знаю вже років 17 чи 20. Ти мене за динозавра вважаєш?
Не давали в звязок в учебці. Бо
Прильоти на полігон то не рідкість.
Серед бусифікованих люди дуже різні але свідомих патріотів, що точно приточно не наведуть мабуть не багато.
Більшість навпаки в контрах до цієї системи.
Ну і тікати з телефоном значно легше.
Мотиви командирів по обмеженню звязку я розумію.
Все так и есть. Некоторые ухилянты носят с собой небольшой жпс-маячок, что бы потом понимали те,кому он ценен, где искать это туловище.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 953
З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 42 раз.
