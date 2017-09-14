|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:19
budivelnik
Насчёт Лихтенштейна вы замолчали.
Насчёт пенсий в Швеции тоже.
Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления.
И рисовать светлое будущее через 100 лет.
Не интересно.
И не стоит так явно демонстрировать свой высокий уровень знаний.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37290
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:24
Hotab написав:BIGor
Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
Та "ресурс на вулицях" не вичерпається ніколи.
Але вище ж привели факти - 21602 СЗЧ у жовтні. Чи це правда - не знаю.
Але: озброєним людям злапати неозброєних людей на вулиці і відправити куди треба - це зовсім на проблема.
А: видати людині автомат і заставити її йти в атаку - ось це "трішки" проблема.
В СРСР робили загранотряди. Дуже надіюсь що у нас до такого не дійде.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 6907
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:25
Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17062
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|149387
|
|
|1493
|341880
|
|
|6076
|1032394
|
|