Напад росії і білорусі на Україну
П'ят 07 лис, 2025 16:19

budivelnik
Насчёт Лихтенштейна вы замолчали.
Насчёт пенсий в Швеции тоже.
Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления.
И рисовать светлое будущее через 100 лет.
Не интересно.
И не стоит так явно демонстрировать свой высокий уровень знаний.
ЛАД
П'ят 07 лис, 2025 16:24

  Hotab написав:BIGor

Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?


Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати

Та "ресурс на вулицях" не вичерпається ніколи.
Але вище ж привели факти - 21602 СЗЧ у жовтні. Чи це правда - не знаю.
Але: озброєним людям злапати неозброєних людей на вулиці і відправити куди треба - це зовсім на проблема.
А: видати людині автомат і заставити її йти в атаку - ось це "трішки" проблема.
В СРСР робили загранотряди. Дуже надіюсь що у нас до такого не дійде.
П'ят 07 лис, 2025 16:25

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,

поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)

Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.
