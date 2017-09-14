|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:19
budivelnik
Насчёт Лихтенштейна вы замолчали.
Насчёт пенсий в Швеции тоже.
Вместо конкретных возражений начали в очередной раз выкладывать ваши исторические измышления.
И рисовать светлое будущее через 100 лет.
Не интересно.
И не стоит так явно демонстрировать свой высокий уровень знаний.
ЛАД
Повідомлень: 37292
З нами з: 31.08.10
Профіль
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:24
Hotab написав:BIGor
Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
Та "ресурс на вулицях" не вичерпається ніколи.
Але вище ж привели факти - 21602 СЗЧ у жовтні. Чи це правда - не знаю.
Але: озброєним людям злапати неозброєних людей на вулиці і відправити куди треба - це зовсім на проблема.
А: видати людині автомат і заставити її йти в атаку - ось це "трішки" проблема.
В СРСР робили загранотряди. Дуже надіюсь що у нас до такого не дійде.
andrijk777
Повідомлень: 6909
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:25
Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.
Hotab
Повідомлень: 17063
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:42
ЛАД написав:
Не переживайте, не взломали.
Но что вас так удивляет, не понял.
Якщо мова, то це не вперше.
Если взгляды, то тоже ничего нового. Если закон, то его надо уважать. Если "революционная целесообразность", то это надо признавать и не прикрываться фиговым листочком (законом).
мова
flyman
Повідомлень: 41397
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:54
buratinyo написав: BIGor написав:
вибачаюсь що влажу, але екзистенційна проблема в тому, що Миколи закінчуються (або становляться розумнішими), вищий сорт (еліта, прокурори, нетойвосники, броньовані) воювати не хочуть. Що далі? Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
А как же вариант - не хочуть, так заставимо?
Кого заставите, стм та флер? Де, в швейцарському банку?
flyman
Повідомлень: 41397
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 16:57
Hotab написав: Letusrock написав: Hotab написав:
Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,
поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)
Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена
. Менше з зол.
Бесспорно.
Но недостаточная.
Необходима борьба с СЗЧ, а её не заметно.
ЛАД
-
Повідомлень: 37292
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 17:24
ЛАД
Необходима борьба с СЗЧ, а её не заметно.
Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії, це порятунок свого життя, а «кожен має право на життя» , ну і оте все…
Проте в своєму місті бачити ані фронт, ані окупацію вони чомусь не бажають. Дивно, правда??
Hotab
Повідомлень: 17063
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2529 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 17:31
budivelnik написав: andrijk777 написав: ЛАД написав:
А по сути все сегодняшние пенсии платятся за счёт людей, работающих сегодня
.
Це 100% вірно.
До аналогічного висновку я дійшов вже багато років тому, аналізуючи пенсійну систему США.
Трохи дивно що бізнесмен будівельник не розуміє таких речей. Взагалі ці всі його тези це якась така отсєбятіна, яка інколи немає нічого спільного з реальною економікою.
Ще раз
Товари/послуги пенсіонер споживає виготовленні сьогодні...
А гроші на споживання цих товарів послуг він бере з своєї кишені, в яку він складав десятками років до того як вийти на пенсію.
Це не правда. Точніше це правда тільки в "теорії".
В реальності гроші що він складав десятками років вже витрачені. Ось це правда.
Навіть елементарний нюанс - гривень 40 років тому(коли ти почав складати) взагалі не існували. А долар дуже сильно знецінився.
budivelnik написав:
ПС
за солідарну систему топлять тільки ті хто сьогодні не може себе забезпечити.
Я б з радістю погодився за зменшення пенсійних внесків з сьогоднішніх 22 до 10 - не отримувати пенсію від держави взагалі( при умові якби мені це запропонували років 10 тому.)
Я б також з радістю погодився не платити пенсійні внески. Але тоді пенсіонери б отримували пенсії по 500-1000 грн.(подачки від держави)
І це лишній раз доводить те що я написав вище, а не твої фантазії.
І між-іншим в США було б те саме, або ще гірше.
andrijk777
Повідомлень: 6909
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
-
-
Додано: П'ят 07 лис, 2025 17:37
Hotab написав:ЛАД
Необходима борьба с СЗЧ, а её не заметно.
Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії, це порятунок свого життя, а «кожен має право на життя» , ну і оте все…
Проте в своєму місті бачити ані фронт, ані окупацію вони чомусь не бажають. Дивно, правда??
Да всё они прекрасно понимают.
Но... "Умри ты сегодня, а я завтра".
Причём, с обеих сторон.
Кто-то рассчитывает свалить на Запад. А большинство просто хочет конца войны и спокойной жизни "как до войны".
И я уже очень давно писал, что если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками. В т.ч. и политическими.
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.
ЛАД
-
Повідомлень: 37292
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: П'ят 07 лис, 2025 17:49
ЛАД написав:
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.
А чому це не реально по вашому? Я вважаю цілком реально, до цього може дійти.
Тут просто проблема в іншому - як ця армія "бусифікованих" втримає фронт.
Казки про СРСР, в які вірять тут люди, зокрема що Червона армія йшла в атаку без патронів - це ж просто казки. Червона армія мала зброї не менше ніж Вермахт і в деяких моментах навіть кращу. Зовсім не загранотряди виграли ту війну.
Тому одним "принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами" війну не виграти і фронт не втримати.
andrijk777
Повідомлень: 6909
З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
Профіль
-
-
