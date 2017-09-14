RSS
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:35

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.

А чому це не реально по вашому? Я вважаю цілком реально, до цього може дійти.

Тут просто проблема в іншому - як ця армія "бусифікованих" втримає фронт.
Казки про СРСР, в які вірять тут люди, зокрема що Червона армія йшла в атаку без патронів - це ж просто казки. Червона армія мала зброї не менше ніж Вермахт і в деяких моментах навіть кращу. Зовсім не загранотряди виграли ту війну.
Тому одним "принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами" війну не виграти і фронт не втримати.

Дуже цікаво щодо реально. Це будуть за младовоєнпєнсів, за вищосортних, за флер/стм? За мову, за язик, за православіє? За бангладешців з непальцями. Ура!!!!
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:36

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.

А чому це не реально по вашому? Я вважаю цілком реально, до цього може дійти.

Тут просто проблема в іншому - як ця армія "бусифікованих" втримає фронт.
Казки про СРСР, в які вірять тут люди, зокрема що Червона армія йшла в атаку без патронів - це ж просто казки. Червона армія мала зброї не менше ніж Вермахт і в деяких моментах навіть кращу. Зовсім не загранотряди виграли ту війну.
Тому одним "принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами" війну не виграти і фронт не втримати.

Нереально, потому что сталинский режим создавался не за один день и задолго до войны.
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:37

Це будуть за младовоєнпєнсів, за вищосортних, за флер/стм? За мову, за язик, за православіє? За бангладешців з непальцями. Ура!!!!


За підвальні нахалбуди флаймана навколо Києва!!
Він на березі чекатиме трупів кацапів, а ми всі ляжемо за його нахалбуди.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.

А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:55

  M-Audio написав:
  ЛАД написав:если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.

А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.

бо загрядотряди як при тов. Сталіну
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:33

  Hotab написав:BIGor

Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?


Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати

Можливо Ви праві що ресурсу ще повно, я статистики не бачив, якщо керівництво країни випустило 18-23 - можливо вони рахують якось. Хоча сумніваюсь що в ОП планують навіть на рік вперед.
