Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:35
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.
А чому це не реально по вашому? Я вважаю цілком реально, до цього може дійти.
Тут просто проблема в іншому - як ця армія "бусифікованих" втримає фронт.
Казки про СРСР, в які вірять тут люди, зокрема що Червона армія йшла в атаку без патронів - це ж просто казки. Червона армія мала зброї не менше ніж Вермахт і в деяких моментах навіть кращу. Зовсім не загранотряди виграли ту війну.
Тому одним "принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами" війну не виграти і фронт не втримати.
Дуже цікаво щодо реально. Це будуть за младовоєнпєнсів, за вищосортних, за флер/стм? За мову, за язик, за православіє? За бангладешців з непальцями. Ура!!!!
1
3
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:36
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Другой выход - "экзистенциальная война" по полной программе. С принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами. Но это, по-моему, не реально.
А чому це не реально по вашому? Я вважаю цілком реально, до цього може дійти.
Тут просто проблема в іншому - як ця армія "бусифікованих" втримає фронт.
Казки про СРСР, в які вірять тут люди, зокрема що Червона армія йшла в атаку без патронів - це ж просто казки. Червона армія мала зброї не менше ніж Вермахт і в деяких моментах навіть кращу. Зовсім не загранотряди виграли ту війну.
Тому одним "принуждением, штрафными батальонами и заградотрядами" війну не виграти і фронт не втримати.
Нереально, потому что сталинский режим создавался не за один день и задолго до войны.
И понятно, что нужно оружие и "зовсім не загранотряди виграли ту війну".
Но оружие нам всё же дают. А если бы сзчшники знали, что их ждёт штрафбат, а не спокойная жизнь, то их, во-первых, было намного меньше, а, во-вторых, принесли бы пользу в штрафбатах.
2
2
6
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:37
Це будуть за младовоєнпєнсів, за вищосортних, за флер/стм? За мову, за язик, за православіє? За бангладешців з непальцями. Ура!!!!
За підвальні нахалбуди флаймана навколо Києва!!
Він на березі чекатиме трупів кацапів, а ми всі ляжемо за його нахалбуди.
5
4
4
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:44
ЛАД написав:
если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.
А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
1
2
Додано: П'ят 07 лис, 2025 18:55
M-Audio написав: ЛАД написав:
если народ не хочет воевать, то необходимо идти на переговоры и заключать мир, возможно, даже с большими уступками.
А если в эти уступки войдет целиком город Харьков, то как, мнение не поменяется? А если не просто войдёт, но ещё и с условием, что все жители дружненько собираются, и уходят пешочком, куда угодно. И взять с собой можно только то, что в руках получится унести? И то только если не обнаружится, что вы на украинских форумах плохо отзывались про Путина. А иначе застенки с ежедневными пытками. И да, заранее сбежать из города тоже нельзя.
бо загрядотряди як при тов. Сталіну
1
3
Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:33
Hotab написав:BIGor
Ви ж розумієте що ресурс вичерпується?
Ніде нічого не вичерпується. Повно ресурсу, але він пищить, коли його ловлять.
Паралельно можна запросити на повторне ВЛК (для уникнення корумпованої складової зробити це в іншому ТЦК) всіх «суглобників 118 кілограмових», «безсітківочників») , і вони раптом виявляться здоровими. Бо поводять вони себе так, наче вміють швидко тікати
Можливо Ви праві що ресурсу ще повно, я статистики не бачив, якщо керівництво країни випустило 18-23 - можливо вони рахують якось. Хоча сумніваюсь що в ОП планують навіть на рік вперед.
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:43
sashaqbl написав: Letusrock написав:
Ігор Луценко:
21602 у жовтні. Двадцять одна тисяча, шістсот дві людини. Саме стільки втекло з армії за минулий місяць. Офіційно.
Це рекорд. Це дуже поганий рекорд.
КОЖНІ ДВІ ХВИЛИНИ З НАШОЇ АРМІЇ ТІКАЄ ЛЮДИНА. Поки ви дочитаєте цей пост, на лижі стане черговий боєць.
Україна стане слабшою на ще одного захисника. А ворог стане відносно наш сильнішим на одну людину.
Нагадую, що це лише офіційні дані. А насправді багато випадків самовільного залишення частини чи дезертирства не реєструються...
Яке рішення пропонуєш?
Будь яке виправлення ситуації починають з виявлення причин що до неї призвели.
Причина це розділення суспільства на сорти. Думали прокатить? Не прокатило.
Всі причетні до Закону № 3633-IX від 11 квітня 2024 року це свідомі диверсанти.
Деякі встигли прочитати вчорашне ессе Бетона. Я про це попереджував півтора роки тому. Ці настрої вже досить масові. Зрозуміло не всі говорять в голос.
Шансів на виправлення ситуації вкрай мало, але вони теоретично ще є.
1
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 19:53
Hotab написав:ЛАД
Необходима борьба с СЗЧ, а её не заметно.
Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії, це порятунок свого життя, а «кожен має право на життя» , ну і оте все…
Проте в своєму місті бачити ані фронт, ані окупацію вони чомусь не бажають. Дивно, правда??
Розумієш, в СЗЧ поки ходять без зброї (Може окремі пару гранат і беруть) то воно якось тихо проходить. Хлопці та дівчата в чорній формі (які за словами міністра не для того підготовлені) розбіжуться вмить.
1
1
1
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:05
UA написав:
Будь яке виправлення ситуації починають з виявлення причин що до неї призвели.
Причина це розділення суспільства на сорти. Думали прокатить? Не прокатило.
Всі причетні до Закону № 3633-IX від 11 квітня 2024 року це свідомі диверсанти.
Деякі встигли прочитати вчорашне ессе Бетона. Я про це попереджував півтора роки тому. Ці настрої вже досить масові. Зрозуміло не всі говорять в голос.
Шансів на виправлення ситуації вкрай мало, але вони теоретично ще є.
Що там за эссэ?
Видалене вже як пророссійська пропаганда гідності та доцільності життя кожного громадянина, якого краще пустити на фарш за цілі 95го концтабору?
Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:09
UA
Розумієш, в СЗЧ поки ходять без зброї (Може окремі пару гранат і беруть) то воно якось тихо проходить. Хлопці та дівчата в чорній формі (які за словами міністра не для того підготовлені) розбіжуться вмить.
Ти дуже недооцінюєш сили НПУ і НГУ які також воюють. Як і ССО та Альфу. Не требаа думати, що умовний Долярек з автоматом прям супер рембо, від якого всі будуть тікати наввипередки. Він також зі свого автомата в житті стріляв лише раз на полігоні в Рівному весною 22 року.
Востаннє редагувалось Hotab
в П'ят 07 лис, 2025 20:25, всього редагувалось 3 разів.
