Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:14

  Hotab написав:

Розумієш, в СЗЧ поки ходять без зброї (Може окремі пару гранат і беруть) то воно якось тихо проходить. Хлопці та дівчата в чорній формі (які за словами міністра не для того підготовлені) розбіжуться вмить.


Ти буде не дорівнюєш сили НП і НГУ які також воюють. Як і ССО та Альфу. Не торе а думати, що умовний Долярек з автоматом прям супер ре бо, від якого всі будуть тікати наввипередки. Він також зі свого автомата стріляв лише разом на полігоні в Рівному весною 22 року

НГУ не ходять в СЗЧ?
НП зразка 2025 це Гуртом батька бити.
Там СЗЧ буде 98% якщо раптом на фронт вправлять
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:16

UA
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Три
І всі як Павлік Матросов "грудью прыгают на непрерывно работающий ДОТ"
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:28

  Hotab написав:
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.

Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:29

  UA написав:
  Hotab написав:
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.

Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.

Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:30

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:Навіть коли точка зору дуже слабка і відповіді нема,

поки що кількість СЗЧ та рух фронту останні два роки показує що це у вас слабка точка зору (що чим більше бити при викраденні тим більш вмотивований)

Так треба ж на чашку вагів ставити ваш варіант, і дивитись що краще.
Якщо не призивати тих хто не пішов сам (це ж ваш варіант? ) , то де був би фронт? Адже якось нема добровольців. То може дійде нарешті, що бусифікація - міра вимушена. Менше з зол.

мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати. Не тільки ж комбайнерів най..бувати? :lol:
Чи ці теж розбіжуться?
Так як зараз 80% робочого часу пересічного патрульного в тилу уходить на людоловство, то зникнення половини їх складу ніхто й не помітить
P.S. А якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих, молодих було б в резерві і на ротацію
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:34

Letusrock
якби не політичні проекти "контрнаступ", "фортеці", "курськ" то мотивованих,


То були б проекти «Запоріжжя», «Дніпро».
У кацапії є війська. Якщо їх не зайняти своїми (українськими) операціями, вони займуть нас своїми, типу Покровська. Активні бої (операції) були і будуть. Але має значення ти граєш, чи тебе грають. Хто обирає час і місце , той має завжди вигіднішу позицію.
Тільки з-за Карпат з бойового дивана без хвилини військового досвіду може здаватись, що «просто перестають стрєлять», то і кацап не буде. І буде мир і благодать.

мій варіант до існуючих 150тис нацпола набрати ще 50 тис, а наступного дня половину (тобто 100тис) мобілізувати

В фронтовому Херсоні (і трасі Мико-Херсон) чи не через день бʼють поліцейські машини, часто з загибеллю. Це те що я дивлюсь і знаю. Очевидно така ситуація у всіх прифронтових містах.
З-за Карпат здається, що поліцаї лише охотяться на тушку летусрока, всі 150 тисяч
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 20:37

  Hotab написав:
  UA написав:
  Hotab написав:
НПУ вже там. Як мінімум дві бригади.

Скільки зараз в Люті саме НПУ?
Коли задекламували 10% НПУ на фронт знаєш кого відправили?
Вільний найм. Всяких там техніків- сантехніків... більшість віком 50+
Галочку поставили.

Лють давно як штрафбат для поліцаїв. Привинився - туди.
1000+ поліцаїв загинули на фронті. Мабуть долярековими сарделями отруїлись

может все проще?
воевали а не "устанавливали визуальный контакт" в 2х балаклавах?
Повідомлення Додано: П'ят 07 лис, 2025 21:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шото наша вертолётчица в гамаке в найробском бунгало перед барбекю и тремя куями на закуску разошлась не хуже Корча с Диким.
