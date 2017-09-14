Додано: П'ят 07 лис, 2025 22:19

ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх. ви вважаєте, що у свідків єгови (чи їм подібних) є зараз якісь преференції в порівнянні з іншими? їх наразі мобілізують на загальних підставах, як всіх. єдине, що можна додати, це те, що часто вони є багатодітними родинами, з усіма наслідками. але це ж саме стосується не лише їх.

це не правда, їх не мобілізують. це не правда, їх не мобілізують.



неправда ваша, мобілізують їх на загальних підставах. те що ви їх не бачите, це ще не привід заперечувати факт такої мобілізації.

неправда ваша, мобілізують їх на загальних підставах. те що ви їх не бачите, це ще не привід заперечувати факт такої мобілізації.

я ж вам навіть підказав, на що дивитися, чому їх не так багато, як вам би хотілося - в них часто, практично в 100% випадків, багатодітні сімї (ну хоча б цей факт ви не будете заперечувати?), і відповідно процент таких, що підпадають під мобілізацію, не маючи відстрочки, суттєво менший, в рази а то і на порядок, в порівнянні з іншими віросповіданнями. але відстрочку з цієї нагоди дають не лише їм, а всім. але вам хочеться думати, що в них є якісь преференції в порівнянні з вами. ну думайте собі.

радив би Вам перед тим як писати "загальновідомі факти " якось їх перевіряти...По перше те що я їх не бачу, це підстава стверджувати що їх нема. Не вірите мені спитайте когось іншого, мож хтось і воював разом з свідком ієгови.Тепер 2, перед тим як підказувати мені куди дивитись варто самому туди подивитись.Понятно шо буду заперечувати.Свідки ієгови ніколи не були багатодітними, в середньому в них дітей менше ніж 2.Взагалі вони іще і менше заробляють за пересічного.Багато серед них одиноких і розведених. Особливо багато в них самотніх жінок. Попасти в церкву одинокій жінці це гарантія "віночка безшлюбності"так шо не треба їх путати з баптистами чи пятидесятниками.Там якраз багатодітність норма.Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією.За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.P/s забавно вчора поступила вчора модерація,Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд?А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі?