Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:38

  katso написав:
  Hotab написав:Місцева публіка каже, що всі мають право тікати з армії


Именно. Мають ПРАВО. В церковь заходишь - и как-то на стене там не написано ни про "мужчина должен", ни про защиту Родины, не про храбрость и трусость, ни про спасение нации - а написано "Ни Убий", не так ли? Вот это и есть самое высшее Право.

Бугага :D Та твої попи перші женуть вас кацапів дохнути.
unicdima
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:41

Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а паціент не прийнявв зайспокіливе і вийшов в ефір як Мосійчук з айзером на відео запощеному Шмідтом


мерзотник мосійчук ще не втратив здібність маскувати свою антидержавницьку сутність
шміта ж не забанили
а бетон, судячи з відгуків, не впорався з самоконтролем зняв збабрало та роззброївся перед форумом
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:42

  Hotab написав:fox767676

чи готовність до рускага міру?


Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.

Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:49

ламалися

  UA написав:
  Hotab написав:fox767676

чи готовність до рускага міру?


Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.

Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.
flyman
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:50

Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.

з грудня 2013 так і не спромігся еволюціонувати
таких ніякі гроші не врятують
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 10:55

  flyman написав:
  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.

А чого ломатися?
Існуюча система держ. управління погана.
Народ не здатен її був зламати.
Ваші лондонські наставники пішли шляхом докорінної ломки світогляду народу.
Шокова терапія.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:00

  fox767676 написав:
  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.

з грудня 2013 так і не спромігся еволюціонувати
таких ніякі гроші не врятують

Шо ти до того 2013 залип.
Реальні правителі залишились ті самі.
За змішення Овоща в ВР дали недостаючи голоси група Тигипка (Пінчук)
Ренат зробив вигляд нейтрального.
Власники вигнали найманого директора якій вирішив що він теж власник.
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:03

  flyman написав: ламалися



Пісеньку можно перебити під мотив бусифікації бетонівського середнього класу
fox767676
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:04

  UA написав:
  Hotab написав:fox767676

чи готовність до рускага міру?


Так. А таку слабинку давати не можна в будь якому стані.
Тим більше коли не знаєш про що кажеш.

Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Всем привет.
Давно не писал. Много работы.
Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны.
А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что".
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.
antey1969
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 11:07

  flyman написав:
  UA написав:Бетон думає що беспредел поліцаїв - тцк це вже предел та терпіти нема сил.
Я думаю що лише екватор.
Короче, він депресивний песиміст :mrgreen:

Першими ламалися ті, хто вірив, що все скоро закінчиться, а після них — ті, хто втрачав надію, що це коли-небудь закінчиться. Виживали ті, хто зосереджувався на своїх діях і не очікував, що саме станеться.

Не мили дурниць
Прогностичне мислення найякісніше.
В мене є знайомий прокурор, якій в жовтні 2021 зробив релокацію з Марика в Київ. Зараз гребе як в останній день Помпеї, але коріння в Києві не пускає. Готовий до всього..
Як казали в совку временщик.
