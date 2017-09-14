RSS
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:22

війна з мордором, це не питання територій взагалі, це питання екзистенційне (питання існування української нації, українців)
це не яскраві фрази і лозунги-це реальність, в якій ми живемо

прошу ЛАДа не дивитись, бо в нього планка упала ще з часів вступу в кпрс

чи сподіваюсь що у майора Banderloga виникнуть якісь позитивні зміни у свідомості (на 99%) що ні, якщо людина к 45 рокам не здатна думати(мислити), то тут тільки обнулення допоможе - повернутись до заводських налаштувань


для всіх інших (хто має голову замість уставу КПРС) рекомендую дивитись з першої до останньої хвилини (багато цікавих фактів і цитат), і останні дві хвилини-висновок

серед 100 людей завжди є два-три покидька (це у нормальної нації, в якій люди виховуються на принципах поваги до людей, до свобод громадян), у руських математика від'ємна, 2-3 нормальні(чесні людини), 80 чоловік мовчазливих покидьків (я політикою не цікавлюсь) і 15-18 покидьки, кримінал, садисти/вбивці

нажаль, в останні два роки в країнах східної Європи до влади приходять політики- покидьки, частково на російських грошах, частково на популістських лозунгах
Чехія, Словаччина, Угорщина, потенційно Болгарія, Румунія, Польща, Німеччина
це може буде великою загрозою для України найближчий час(2026-2028)
prodigy
 
Повідомлень: 12808
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3366 раз.
Подякували: 3354 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:24

  antey1969 написав:Всем привет.
Давно не писал. Много работы.
Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны.
А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что".
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.

Попутного ветра ниже поясницы )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12548
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:28

  pesikot написав:
  antey1969 написав:Всем привет.
Давно не писал. Много работы.
Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны.
А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что".
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.

Попутного ветра ниже поясницы )

Ты со своего окопа Брянск в бинокль уже видишь?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5485
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:30

  fox767676 написав:
  flyman написав:там ще було в кінці щось щодо "переукладання союзного договору", але незламники: тут бачу, а тут щось нерозбірливо і дислексія.


факт залишається фактом - Украина вийшла из СРСР під умови дуже обмеженого суверенітету

Факт залишається факта, що жодного факта ти не наводишь )

И постоянно, под разными формулировками, продвигаешь тезис российской пропаганды о "внешнем управлении" Украиной
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12548
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:36

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  antey1969 написав:Всем привет.
Давно не писал. Много работы.
Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны.
А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что".
Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.

Попутного ветра ниже поясницы )

Ты со своего окопа Брянск в бинокль уже видишь?

А ты что видишь ? )

Меня немного удивляет, когда врач, по легенде ... как-то подозрительно ... выехал за границу до 24.02.2022.
Не вернулся, чтобы помогать здесь, но рассказывает об ухылянтах

Старина Фройд прослезился бы )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12548
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:38

  Banderlog написав:...
Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією.
За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.

P/s забавно вчора поступила вчора модерація,
Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд?
А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі? :lol:

зачистка осередків РПЦ - це вимушена міра під час війни. ти ж за "единоначалие" - тобто зробиш все, що тобі скаже начальник Кіріл?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10336
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:41

  prodigy написав:
чи сподіваюсь що у майора Banderloga виникнуть якісь позитивні зміни у свідомості (на 99%) що ні, якщо людина к 45 рокам не здатна думати(мислити), то тут тільки обнулення допоможе - повернутись до заводських налаштувань
ну це ми ще побачим хто раніше поверниться до заводський налаштувань :lol:
Хто там казав що нема в україну європейських інвестицій в іновацій4ні технології? :lol: https://m.youtube.com/shorts/KWJr9Q0lPjQ
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3865
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Угорщина отримала повне звільнення від санкцій на постачання нафти й газу з РФ – Орбан
США погодилися звільнити Угорщину від санкцій на російські нафту й газ. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі з американським президентом повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передають Magyar Nemzet та Теlex.

Зокрема, йдеться про російські газопроводи "Турецький потік" і "Дружба", а також єдину діючу атомну електростанцію "Пакш-2".

"Ми домовилися, президент ухвалив рішення і сказав, що ці санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів. У випадку з "Турецьким потоком" і "Дружбою" Угорщина отримає повне звільнення від санкцій. У випадку з "Пакш-2" звільнення від санкцій не буде продовжено, а буде повністю скасовано", – заявив він.


TACO воно ТАСО і є ...

PS. TACO - Trump always chickens out (Трамп завжди здає назад)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12548
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 14:49

  Banderlog написав:...
Але взагалі думаю не помішає митрополитам трохи постражати за віру, занадто толерантні вони стали до гріху, за це й Бог попускає.

це ж скільки треба Паші-Мерседесу постраждати? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10336
З нами з: 29.09.19
Подякував: 790 раз.
Подякували: 1676 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
