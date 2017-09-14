війна з мордором, це не питання територій взагалі, це питання екзистенційне (питання існування української нації, українців) це не яскраві фрази і лозунги-це реальність, в якій ми живемо
прошу ЛАДа не дивитись, бо в нього планка упала ще з часів вступу в кпрс
чи сподіваюсь що у майора Banderloga виникнуть якісь позитивні зміни у свідомості (на 99%) що ні, якщо людина к 45 рокам не здатна думати(мислити), то тут тільки обнулення допоможе - повернутись до заводських налаштувань
для всіх інших (хто має голову замість уставу КПРС) рекомендую дивитись з першої до останньої хвилини (багато цікавих фактів і цитат), і останні дві хвилини-висновок
серед 100 людей завжди є два-три покидька (це у нормальної нації, в якій люди виховуються на принципах поваги до людей, до свобод громадян), у руських математика від'ємна, 2-3 нормальні(чесні людини), 80 чоловік мовчазливих покидьків (я політикою не цікавлюсь) і 15-18 покидьки, кримінал, садисти/вбивці
нажаль, в останні два роки в країнах східної Європи до влади приходять політики- покидьки, частково на російських грошах, частково на популістських лозунгах Чехія, Словаччина, Угорщина, потенційно Болгарія, Румунія, Польща, Німеччина це може буде великою загрозою для України найближчий час(2026-2028)
antey1969 написав:Всем привет. Давно не писал. Много работы. Мне тоже кажется, что главные проблемы у Украины начнутся после окончания войны. А так вообще, время от времени смотрю Телемарафон и новости в Телеграмме - выглядят в комплексе, как новости из дурдома: то цветочки в Покровске высаживали, то всех достанем, то мова-зброя, то с Джоли обделались... И бесконечный бодрячок с улыбающимися ухылянтами на Телемарафоне с "дай денег пох на что". Короче, смотришь на весь этот цирк и думаешь, не дай бог туда обратно, через полтора года надо подаваться на гражданство. Мотивация железобетонная и подогревается буквально каждый день.
Попутного ветра ниже поясницы )
Ты со своего окопа Брянск в бинокль уже видишь?
А ты что видишь ? )
Меня немного удивляет, когда врач, по легенде ... как-то подозрительно ... выехал за границу до 24.02.2022. Не вернулся, чтобы помогать здесь, но рассказывает об ухылянтах
Banderlog написав:... Якщо владі і справді вистачить розуму посадити в тюрми митрополитів упц то будуть акції громадської непокори і не тільки групові, но і одиночні. А щодо Михайла Жара то буде і конфлікт з румунією. За ідею взяти митрополитів заручниками для обміну як військополонених це гірше злочину це тупість. Дати в руки російській пропаганді такий козир це ідіотизм.
P/s забавно вчора поступила вчора модерація, Значить зачистка владою релігійного поля якоби для борьби з пропагандою росії це флуд? А третина повідомлень про те як ходила Джолі в тцк то по темі?
зачистка осередків РПЦ - це вимушена міра під час війни. ти ж за "единоначалие" - тобто зробиш все, що тобі скаже начальник Кіріл?..
США погодилися звільнити Угорщину від санкцій на російські нафту й газ. Про це на пресконференції за підсумками зустрічі з американським президентом повідомив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, передають Magyar Nemzet та Теlex.
Зокрема, йдеться про російські газопроводи "Турецький потік" і "Дружба", а також єдину діючу атомну електростанцію "Пакш-2".
"Ми домовилися, президент ухвалив рішення і сказав, що ці санкції не будуть застосовуватися до цих двох трубопроводів. У випадку з "Турецьким потоком" і "Дружбою" Угорщина отримає повне звільнення від санкцій. У випадку з "Пакш-2" звільнення від санкцій не буде продовжено, а буде повністю скасовано", – заявив він.
TACO воно ТАСО і є ...
PS. TACO - Trump always chickens out (Трамп завжди здає назад)