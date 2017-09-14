Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики, наразі є знеструмлення у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській областях. ... При цьому в "Укренерго" відмітили, що в частині регіонів продовжують діяти графіки погодинних відключень обсягом до 3 черг та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Shaman написав: а от це тобі ближче - хто скільки заробляє в церкві - бачу, тут ти "в темі". парафіян мало й в УПЦ теж. ба більше - якщо церква перейде в ПЦУ - то люди, як ходили, так й будуть ходити.
для села напевне як батюшка може й потягнеш - але не більше, не надійся й до речі, звідки така релігійність на Буковині? чи Онуфрій тримав в "єжових" рукавицях?
Скільки я потягну, то вже не твоя справа) поки я лиш в двадцятці. понятно шо я в тємі, це ти темний ліс густі дрова до порожної криниці по воду не ходять. Церква це громада віруючих а не територіальна громада) кажеш пересадити з мерседеса? А шо так? хіба він за твої гроші в месерседесі їде? Голобородька свого на велосипед сажай
katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.
Вже обговорювали. Земля не ваше діло кому. Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять). Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.
Shaman написав: а от це тобі ближче - хто скільки заробляє в церкві - бачу, тут ти "в темі". парафіян мало й в УПЦ теж. ба більше - якщо церква перейде в ПЦУ - то люди, як ходили, так й будуть ходити.
для села напевне як батюшка може й потягнеш - але не більше, не надійся й до речі, звідки така релігійність на Буковині? чи Онуфрій тримав в "єжових" рукавицях?
Скільки я потягну, то вже не твоя справа) поки я лиш в двадцятці. понятно шо я в тємі, це ти темний ліс густі дрова до порожної криниці по воду не ходять. Церква це громада віруючих а не територіальна громада) кажеш пересадити з мерседеса? А шо так? хіба він за твої гроші в месерседесі їде? Голобородька свого на велосипед сажай
безбожники стали спеціалістами з теософії, професійні воєнні нетойвосними, і т.д. і т.п., світ зійшов з розуму, який зміст шукати в цьому логіку
katso написав:Потому что там к кнуту есть еще и пряник (деньги). А у нас и рады бы приложить к кнуту пряник но все пряники уже и так розданы "любым друзям". Что например мешает принять закон раздающий солдатам землю в собственность, по гектару\акру\сотке за год войны? Люди ЗАЩИЩАЮТ землю? Так сделайте чтоб эта земля была ИХ, в прямом смысле. Может кто-то из простого народа, которому той земли и так не видать, будет против? Но нет же - видимо просто дешевле землю оставить себе сказав фас бусификаторам и заплатив ломам за раскрутку атаки на ухилянтов через медиа. И так во всем.
Вже обговорювали. Земля не ваше діло кому. Трактористу Миколі превілегія гнити в землі (якщо щурі не зїдять). Зеленісти забули подумати, а що, коли Микола пошле їх нах, та пропустить ворогів аж на західний край української землі.
Оставь свои влажные фантазии и твоих кураторов на той стороне
Ты забыл написать, что потом Мыколу рашисти угробят ... либо от голода, либо убьют, либо отправят снег в Сибири убирать
Не продавай здесь залежалый товар, твой товар неприятно воняет историей
