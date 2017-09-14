Додано: Суб 08 лис, 2025 17:34

UA написав: stm написав: Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ ) Хто там напряму то взагалі не питання. Питання що ви мали під ЕЕ2Е, Вотсап чи Телегу, якщо Телегу то я посміхаюсь ширше ))) і як притомна людина може запитувати на оркостані чи шукати людину з ЗСУ то взагалі топ )

Вотсап чи Телегу я не контролюю тому не вважаю їх захищеними. Впевнений що компетентні органи мають там двері.

Не туди дивишься.

Колись в Евпаторії був центр пов'язаний с космічною програмою ще ссср.

Вихідці з туда були піонерами кріптопротоколів ще на початку цього сторіччя.

Ой, пля... Есересер протоколи космосу... Давайте в логіку, по протоколу неможливо питати про людину. Тому на світло рано чи пізно все вийде, вас мабуть послали цим чи 25 чи 40тис. полонених від початку.Мені на адекватність розповідають про зп на окупованих, які дійсно великі навіть для ЄС, але далі йде жестяной жестяк - люди виїздять в Україну щоб купити ліки. Так вони у віці і п*** про те що знають більше ніж я кратно. Але факт - ліків х... купиш, бумаги фублів хоч опой жуй, але проблемам серцевим і не тільки там запис ліків на пів дома. ЛАД би мог мати флешбеки у минуле, але винятковий як і Франт...Тому я й питаю Антрія777, скільки фублів вже є, і, скільки шєще буде. Тому що це наближує той цікавий кінець коли великість "розграбують" при розвалі. Хоча реальність - немає величі з 2022 коли прийнято дуже помилкове рішення.ПС: нехай ваші родичі рухаються у всі телегі орків, там можна знайти відео полонених(частини) і фото полеглих. А ви коли чось таки майорівське маєте пхайтесь напряму до командира, там навіть сюрреалістичні речі потім можуть допомогти у складанні картини. Але можливо і як пенсіонерка у Ощаду розказувать мені що її подруга з Севаса телефонує по захищеному зв'язку...