Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:34
Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..
звіра заганяють за прапорці.....
budivelnik
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:36
та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
flyman
Додано: Суб 08 лис, 2025 19:41
Але винувата Україна ... не переплуйте ...
Бо Расія вялікая - вона хоче миру
pesikot
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:15
fox767676 написав:
відчайдушні особисті прокльони чи готовність до рускага міру?
Жалко не встиг прочитати. Мабуть друге те що в багатьох на думці.
Особливо сьогодні, міста без світла, а за 50км міста з усим, і аптаками теж. Що там мільярд фламін, коли блекаут в москві?
ПС. Як завжди, гадаю що видалили на особисту думку модератора а не на скарги користувачів, але в нас демократія зараз така собі, тож не привід жалітись))
BeneFuckTor
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:25
як довго ти будеш возвеличувати запоребрик і насоложуватися руйнуванням України?
flyman
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:51
fox767676 написав: UA написав:
Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.
то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг
А ухилянты где будут следить за перемещением бусиков по городу?
А видосики ужасающие куда выкладывать? Если бы не телега, я как минимум вполовину лучше бы относился к отому стаду.
Господар Вельзевула
Додано: Суб 08 лис, 2025 20:54
BeneFuckTor написав:
Жалко не встиг прочитати. Мабуть друге те що в багатьох на думці.
Особливо сьогодні, міста без світла
, а за 50км міста з усим, і аптаками теж. Що там мільярд фламін, коли блекаут в москві?
ПС. Як завжди, гадаю що видалили на особисту думку модератора а не на скарги користувачів, але в нас демократія зараз така собі, тож не привід жалітись))
Що взагалі без світла?
Зе шашликів на вітер кидає.
Завтра точно буде в москві блекаут.
Модератор висказує свою незалежну, особисту думку сформовану Марафоном.
UA
Додано: Суб 08 лис, 2025 21:15
flyman написав:
та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
воно не дивно.
Флер жінка. Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. І не в тім що і знати не хоче.
А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
Але при владі в нас професіонали, вони розрулять
Banderlog
