Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:34

Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....
budivelnik
Повідомлень: 27287
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:36

  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....

та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
flyman
Повідомлень: 41416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 19:41

  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....


Але винувата Україна ... не переплуйте ...

Бо Расія вялікая - вона хоче миру
pesikot
Повідомлень: 12561
З нами з: 31.08.09
Подякував: 545 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:відчайдушні особисті прокльони чи готовність до рускага міру?


Жалко не встиг прочитати. Мабуть друге те що в багатьох на думці.
Особливо сьогодні, міста без світла, а за 50км міста з усим, і аптаками теж. Що там мільярд фламін, коли блекаут в москві?

ПС. Як завжди, гадаю що видалили на особисту думку модератора а не на скарги користувачів, але в нас демократія зараз така собі, тож не привід жалітись))
Повідомлень: 395
З нами з: 21.11.19
Подякував: 265 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:25

  pesikot написав:
  budivelnik написав:Хтось звернув увагу на кількість зовнішньополітичних програшів пуйла?
лавров нахамив-відмінили Будапешт
пуйло розігнав істерику буревісником - запустили Мінітмен
пуйло заїкнулось про відновлення ядерних випробувань - наклали санкції на роснефть і лукойл
пуйло розігнало фейк що він через структуру тимченка грунове викупить лукойл(типу двохходовочка)-Трамп запевнив що накладуть санкції на грунор і той відмовився від покупки лукойла..

звіра заганяють за прапорці.....


Але винувата Україна ... не переплуйте ...

Бо Расія вялікая - вона хоче миру

як довго ти будеш возвеличувати запоребрик і насоложуватися руйнуванням України?
flyman
Повідомлень: 41416
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2868 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:51

  fox767676 написав:
  UA написав:Якщо його заборонити торчки повстання влаштують.

то з вашого, вибачте, ментопенсівського, погляду :)
домові чати, повітряні тривоги у більшості через тг


А ухилянты где будут следить за перемещением бусиков по городу?
А видосики ужасающие куда выкладывать? Если бы не телега, я как минимум вполовину лучше бы относился к отому стаду.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 958
З нами з: 11.09.24
Подякував: 8 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 20:54

  BeneFuckTor написав:
Жалко не встиг прочитати. Мабуть друге те що в багатьох на думці.
Особливо сьогодні, міста без світла, а за 50км міста з усим, і аптаками теж. Що там мільярд фламін, коли блекаут в москві?

ПС. Як завжди, гадаю що видалили на особисту думку модератора а не на скарги користувачів, але в нас демократія зараз така собі, тож не привід жалітись))

Що взагалі без світла?
Зе шашликів на вітер кидає.
Завтра точно буде в москві блекаут.
Модератор висказує свою незалежну, особисту думку сформовану Марафоном.
UA
 
Повідомлень: 9867
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1885 раз.
Подякували: 2367 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 21:15

  flyman написав:та ми тут зайняті запасними трансформаторами із заднього двору флер, нема часу на геопоілітичні дрібниці
воно не дивно.
Флер жінка. Більшість жінок не знає чому світить лампочка накалювання.
І біда не втім що не знає. І не в тім що і знати не хоче.
А в тім що дозволяють собі мати мнєніє.
Але при владі в нас професіонали, вони розрулять
Banderlog
Повідомлень: 3867
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 100 раз.
 
1
1
