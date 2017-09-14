|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 08 лис, 2025 22:06
flyman
стм не в Києві, зате не "у шорах пропаганди",
цікаво, скільки днів, якщо марофон не дивитися, щоб "то взагалі"
Бучанський підвал - це Київ? Там марафон транслюють?
В Берліні на демографічному +5 смаглявих німців за раз вжухххх.
В Бучі на демографічному фронті 5 смуглявих філіппінок вжууух, аж позлипались фотографії.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 08 лис, 2025 22:45, всього редагувалось 3 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17097
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2531 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 08 лис, 2025 22:07
flyman написав:
стм не в Києві, зате не "у шорах пропаганди",
цікаво, скільки днів, якщо марофон не дивитися, щоб "то взагалі"
Флай, двічі я б могла спростувати ваше припущення, коли сиджу без світла але навіщо ))) кудись непогано вночі вхуярили...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6046
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 08 лис, 2025 22:09
stm
Центренерго пише, що всі (3 наче) їх ТЕЦ зупинено. Включно з трипільською, яка по Стасюку не відновлювала роботу, бо «там треба 10 років щоб відновити».
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 17097
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2531 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Суб 08 лис, 2025 22:29
Hotab написав:stm
Центренерго пише, що всі (3 наче) їх ТЕЦ зупинено. Включно з трипільською, яка по Стасюку не відновлювала роботу, бо «там треба 10 років щоб відновити».
Ні, це щось нове і цікаве. ЛАД буде десь внє доступа, якщо Харків...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6046
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|150064
|
|
|1493
|343192
|
|
|6076
|1033910
|
|