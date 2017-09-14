Ні, це щось нове і цікаве. ЛАД буде десь внє доступа, якщо Харків...
ПС: бачу ситуація така, що навіть африканській роумінг рулить )
Додано: Суб 08 лис, 2025 22:29
Додано: Суб 08 лис, 2025 23:56
Він програє скрізь все, концентруючи всі наявні ресурси на Україні. Сирія, Іран, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Румунія - скрізь суцільні поразки.
Звідси досить невтішний висновок: від України не відчепиться, аж поки будуть хоч якісь сили триматись хоч за щось. Тільки не програвши тут можна якось виправдати все інше. Я не кажу - виграти, бо накручене багаторічною пропагандою населення (та й він сам) не сприйме як виграш будь-що менше, ніж повне підпорядкування України Москві (хоча форми можуть бути різними). А "не програти" можна, нажаль, продовжуючи бойові дії і обстріли території незкінчено.
PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
Додано: Нед 09 лис, 2025 08:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 лис, 2025 09:33
нічого те зібрання магате не дасть. Запорізька аес часто відключена і окрім окрім глибокої стурбованості реакції нема.
Додано: Нед 09 лис, 2025 09:51
Ася є, а Славко вже підводить підсумки 25
Додано: Нед 09 лис, 2025 10:05
Коли у мене руки в боки, то мені пох на твої скрєпи)))
О, як засмерділо кацапськими скрєпами. Як часто ви нагадуєте своїй дружині, що "женщіна должна бути босая, вєчно бєрємєнная і її місце - на кухні"? І що вона вам відповідає на це?
Додано: Нед 09 лис, 2025 10:14
З російського телеграм каналу, понятно, що стопроцентно їм вірити не можно, но хід їх мислі видно. Росіяни вважають, що Україна здатна почати виробництво балістичних ракет тільки в Дніпрі і Павлограді.
популв СМИ противника вышла статья, сообщающая о том, что программа по созданию баллистических ракет на Украине фактически остановлена. Сообщается, что проект близкий к реализации и завершённый на 80% в 2021 году, в настоящее время столкнулся с серьёзными техническими и производственными проблемами благодаря действиям Вооружённых Сил России.
В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий. Ключевыми предприятиями Украины в области производства твердотопливных двигателей являются Механический (ПМЗ) и Химический (ПХЗ) заводы в Павлограде, Днепропетровской области. По этим стратегически важным производствам неоднократно наносились успешные массированные удары, а сам город теперь находится в 80 километрах от линии фронта и с освобождением Красноармейска (Покровска) к Павлограду открывается практически прямая дорога без естественных препятствий и крупных населённых пунктов. Не исключено что именно этот город станет целью следующего наступления русской армии.
Додано: Нед 09 лис, 2025 10:18
нічого я їй не нагадую, вона зараз бєрємєнна
