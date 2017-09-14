M-Audio написав:А що взагалі можна було б очікувати від якоїсь комісії? В них ані військ, ані зброї немає, а інші методи (ві будь-кого) вочевидь не діють.
будуть москалі обрубувати підстанції навколо атомної генерації. Це наступна ціль після того як вони вирубали маневрову генерацію. Справа тільки чи це буде зараз чи підождуть холоду. А зараз продовжуть бити по жд перевезеннях. Вчора вирубали депо в гребінці... Те що говорила міністеркининя енергетики про готовність схоже нікого не зацікавило) головне це фемінізм захистити. А те що в нас міністерка енергетики технічно некомпетентна, то нікого не смущає... чомусь в трампа вистачило розуму поставити на посаду інженера - Кріса Райта.
є ризики знищення енергосистеми. от тільки цікаво, чого ти так зловтішаєшся?..
по Трампу - ось зовсім не так. кваліфікацію деяких призначенців Трампа ми вже побачили. так головна компетентність - особиста відданість
Але до чого тут МАГАТЕ?
такі дії створюють загрозу аварії на АЕС.
треба рухатися всіма офіційними шляхами. Раша за потребами завжди ховається ха формалізмом.
основна робота магате - це легалізація злочинів 3,14***
Banderlog написав:В основе проблем лежат твердотопливные двигатели – высокотехнологичный продукт, производство которого требует больших технических и организационных усилий.
Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
фламінго це не балістика. І про серійні обстріли по росії щось не чути. Так обіцяного презедентом блекауту в москві нам не діждатись. А вони таки вирубають і електропостачання і жд транспорт. «Інтерсіті» з Києва до Харкова замість 5 годин їхав майже 12 (!) — росія продовжує паралізовувати транспортну систему в Україні https://t.me/voynareal/125467