ЛАД написав:Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.
Нью Йорк вже є, під чим контролем зараз не знаю, прифронтовий був
upd:
6 вересня 2024 стало відомо, що до боїв за Торецьк та Нью-Йорк додали 12-ту бригаду спецпризначення НГУ «Азов». Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокувати українських військових, які були в оточенні на Фенольному заводі [26]. Незважаючи на це, російські окупаційні війська захопили Нью-Йорк до кінця вересня 2024 року.
Тут писали, что цифры СЗЧ Игоря Луценко "не офіційні". Но вот мнение Мвксима Жорина:
Такі цифри СЗЧ - це повна катастрофа.
Враховуючи те, як не вистачає людей на фронті, цьому питанню треба набагато більше уваги приділяти. Перестати займатись гасінням пожеж, бо вони вже занадто великих масштабів. А нарешті підійти до реального вивчення питання й зрозуміти, чому в одних підрозділах ця цифра неістотна, а в інших обраховується в тисячах.
Підказую - найперша відповідь лежить в площині роботи з особовим складом. Підготовка, забезпечення, ставлення до людей та професіоналізм самих командирів. Це те, з чим цілком можливо працювати, і головне - критично необхідно.
В іншому випадку у нас скоро кількість СЗЧ перевалить за показники поповнення. Додайте ще до цього велику мобілізацію в рф, де явно таких проблем вони не матимуть.
Розумію, що хтось вирішує таким чином виконання планів, але через те, що ми мобілізовуємо бомжів, дідів та хворих, нікому в армії краще не стає.
З кожним роком рівень особового складу стає все гіршим, всі про це знають. Це залежить не тільки від підготовки, а й від того, які категорії громадян потрапляють у військо. Спортзали та ресторани в містах не чіпаємо, натомість присилаємо в підрозділи бомжів.
Також треба памʼятати, що ми ніколи не зможемо змагатись з рф кількісно. Наш єдиний варіант- технологічна та підготовлена армія. Проте немає жодного сенсу у таких гаслах, якщо поповнювати військо людьми, які ані фізично, ані морально не зможуть дотягнути навіть до кінця навчального етапу.
В першу чергу цей пост про справедливість мобілізації. До якої у нас дуже далеко.
Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?
ЛАД написав:Мне, кстати, интересно - как-то не слышу историй, чтобы кого-то просто вызвали повесткой из дому и человека призвали. Почему только "ловля на улице"? Или о "нормальном призыве" просто не пишут?
Вызывают повесткой,и что дальше нормальному работающему, думающему человеку делать? Самоотречься, поставить крест на карьере, достатке чтобы жорины с кротевичами дальше героями красовались, безнаказанно угрожали военным переворотом, если власть все-таки рещиться на переговоры? Одним словом прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 09 лис, 2025 22:19, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Не будем мелочиться, предлагаю сразу в Нью-Йорк.
Нью Йорк вже є, під чим контролем зараз не знаю, прифронтовий був
upd:
6 вересня 2024 стало відомо, що до боїв за Торецьк та Нью-Йорк додали 12-ту бригаду спецпризначення НГУ «Азов». Бійці «Азову» повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині та деблокувати українських військових, які були в оточенні на Фенольному заводі [26]. Незважаючи на це, російські окупаційні війська захопили Нью-Йорк до кінця вересня 2024 року.
Его, наверное, уже не будет. Согласно тому же источнику в 2024 там уже оставалось меньше 2000 человек.
fler написав:Цікаво, мабуть щось таки знайшли на задньому дворі..
Пані професор,stm благоразумно втекла на кухню до бельгійських вафль) так що відстоювати вєскость жіночочого мнєнія доведеться тіко Вам Чесно кажучи, мене не напрягає як ваше нерозуміння основ енергетики так і бажання щоб воювали інші, а ваші сиділи дома. Для жінки це нормально. Не нормально спорити про те в чому не маєш поняття. Краще почитайте трохи, ну хоть би тут. https://censor.net/biz/projects/static/energy/
fox767676 написав:.... прогнуться под правосеков, которые до 2014 клей по подвалам нюхали и в любой другой стране с этих подвалов и не выбрались бы никогда?
Но уже выбрались, не знаю, с чьей поддержкой. А позже власть опиралась на них (Порошенко), а потом боялась им противоречить (Зеленский). Вы интересовались, что такого написал позавчера вечером Бетон. Насколько помню, не было ничего особенного, то же, что обычно. Видимо, просто кто-то особо бдительный написал жалобу.
О повестках мне интересно - люди не приходят или рассылкой повесток просто никто не заморачивается?