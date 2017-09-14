|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:13
ЛАД написав: M-Audio написав:
..........
PS Ще один невтішний висновок: багато країн вирішили свої давні проблеми (або на шляху до такого вирішеня) завдяки тому, що Росія туго загрузла в Україні, і не взмозі активно заважати такому вирішенню. Власне, завдяки цьому втручанню ці проблеми і не вирішувались впродовж десятиріч, і лише тому, що зараз хватка послабшала, з'явився шанс. Але не схоже, що хтось буде демонструвати до України якусь вдячність за такий дарунок. Місцеві очільники радше запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості.
Вас это утешает?
Я бы предпочёл, чтобы мы решали "давні проблеми завдяки тому, що Росія туго загрузла" где-то подальше от нас.
А начёт "вдячності" и не мечтайте. Вы правильно написали: "Місцеві очільники запишуть це все на рахунок своєї безкрайньої мудрості". И, в общем, в какой-то степени будут правы - у них хватило ума не зарываться.
краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Shaman
Повідомлень: 10355
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 790 раз.
- Подякували: 1676 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:16
ЛАД написав: Water написав:
Звісно, нашо воно вам, стемніло- з курями лягли, світає- з курями встали.
У меня нет курей.
Ложиться предпочитаю с женщинами.
Но сейчас не с кем, а stm
меня не любит.
Я не сплю сутками и с курами тоже (с)
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 09 лис, 2025 23:19, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:18
stm написав:
Сьогодні я весь день шукала рецепт бельгійських вафель, чи віденських, я ще не вирішила які хочу )
Це дійсно складне рішення. Напевно в тебе завтра буде депресія через неправильний вибір.
UA
Повідомлень: 9868
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1885 раз.
- Подякували: 2367 раз.
Додано: Нед 09 лис, 2025 23:22
Shaman написав:
й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...
тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають
flyman
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:00
Shaman написав:
й? потреба в дронах після війни буде шалена. виробляй та продавай. що виробляти, ми експериментуємо, кому продавати - зрозуміло...
Аналогичное сообщение я приводил пару дней назад о Германии.
И перечитайте пост о США. Что
они планируют делать.
А мы, как правильно заметил flyman
, "тільки є один ньюанс: не виробляють, а збирають".Своё
у нас сборка. Ещё, вроде, начали делать корпуса и, возможно, наше программное обеспечение.
Мечтать, конечно, не вредно. Но, к сожалению, мечты часто отличаются от реальности.
Экономист это должен бы очень хорошо понимать.
ЛАД
Повідомлень: 37332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:10
Shaman написав:
............
краще, щоб воювали десь деінде. але напали на нас. й знову звинувачуємо жертву - ось за це треба шмагати по дупі, доки не дійде. в чому Україна заривалася? що хотіла жити, як й інші держави - а Раша чомусь вважає, що має жити лише в складі Раші. та й ЛАД вважаєте, що треба про щось домовлятися й жити разом. ні, ЛАД, разом будемо жити, коли Раша почне відноситися до нас, як до незалежної країни - й всі питання відпадуть
Все "інші держави" живут сильно по-разному.
Финляндия до развала Союза жила несколько иначе, чем, например, Швеция. Но жила очень неплохо. И совсем не "разом" с Союзом.
Вы, похоже, хотите жить в идеальном мире. И не только в отношении этого вопроса. Но такого мира не существует. Вернитесь на землю, в реальный мир.
ЛАД
Повідомлень: 37332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:12
про богообраність
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 10 лис, 2025 00:12, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Повідомлень: 41423
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1618 раз.
- Подякували: 2868 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:12
budivelnik написав: ЛАД написав: trololo написав:
Данія дуже з цим питанням допомає. сподіваюсь вистачить не тільки на прискорювачі для фламінги, а і на самі ракети.
але балістична ракета це доволі складно не тільки паливом, особливо швидка, як іскандер. навіть в європах аналогів нема
Дания великая ракетостроительная держава?
Північна корея станом на сьогодні - ракетобудувальна держава, вже третю ракету за пять років запустила в сторону Японії...
500 000 корейців отримали грижу
1500000 померли з голоду.....
1 Чи знає парторг, що ракетні технології сьогодні доступні напіврозореному Ірану? повністю голодній кореї?
2 Чи розуміє парторг різницю між запуском в космос і запуском на 200-600 км?
3 Чи дійде до парторга що маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Так что ж не побудували-то еще "в селе подо Львовом" на 600 км если это так просто?
П.С. Это распространенная ошибка людей сделавших себе состояние на розничной торговле чем-то мелким в 90х, считать что принцип "если найдем бабки = то будет и товар" работает во всех отраслях. Нет, это работает только в легкой промышленности "трусы-носки-двери-окна" - ни за какие миллиарды ты завтра ни ракету, ни самолет, ни даже двигатель не сделаешь - французские и итальянские инженеры сюда не поедут "вот вообще" а своих нужно вначале 5 лет учить и еще 5 лет стажировать где-то. Можно купить готовое по частям, как сейчас делают с дронами, но это уже совсем другая история
katso
Повідомлень: 1442
З нами з: 16.05.12
- Подякував: 117 раз.
- Подякували: 246 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:37
katso
Даже в лёгкой промышленности это не так прямолинейно.
ЛАД
Повідомлень: 37332
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5372 раз.
- Подякували: 4872 раз.
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:58
ЛАД написав: budivelnik написав:
.......
маючи можливість у вигляді наприклад 1 млрд доларів- балістичну ракету можна побудувати навіть у селі під Львовом
Вот когда побудуєте у селі під Львовом, тогда и будете рассказывать.
Может, "у селі під Львовом" можно и атомную бомбу сделать под идейным и техническим руководством отставного прапорщика? stm
говорит, что физики-химики давно не нужны.
Що казишся від безсилля?
Норвежці пропонують своїх 100 млрд доларів( з свого фонду в 1,4 трлн доларів) - на час поки будуть розбиратись з москальськими 140 млрд в бельгії..
і я норвежців-чудово розумію
Було 60% енергоносіїв з педерації в Європі
стане 10%..
як думаєш-чиїми замістять...
От і виходить
Україна настільки добре навчилась дрони робити що норвежці це оцінили в 100 млрд..
а ти й далі пий водяру і в алкогольному мареві згадуй вЯлІкУю пЯдЄрАцИю якій доступні ракетні технології... що вона три раза буревісник запускала-так що 2 рази по своїм вченим і гатанула...
ПС
для різних росіялюбів...
Якщо є гроші і відсутні заборони(санкції)+ ти в таборі високорозвинутих країн - то нічого складного в створенні балістики пофіг де (хоч в селі під Львовом , де європейці завод для дронів побудували і хоч москалики й пульнули по ньому пару разів-але це їм не допомогло і кавоварки вже літають під Покровськом) хоч в Африці - не має.
ППС
тільки дурень думає що хтось збирається з нуля створювати ракетну галузь...
розумний просто купить комплектуючі....
budivelnik
Повідомлень: 27295
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 293 раз.
- Подякували: 3000 раз.
