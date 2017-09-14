В масштабах України генерація з біомаси - це невеликий відсоток, але для Корюківської громади - це велика проблема, бо ТЕЦ цілеспрямовано зруйнована І ось на факт цілеспрямованої руйнації - ти не звернув уваги
PS. Нацисти спалили Корюковку, рашисти зруйнували ТЕЦ напередодні зими ...
до чого тут корюківка?
дійсно, ні до чого ... ТЕЦ зруйнована, а так ні до чого
Banderlog написав: Корюківку спалили мадяри
Нацист - це не про національність
Наказ про виконання каральної акції віддав начальник штабу 399-ї головної польової комендатури Байєр Бруно Франц, 1888 року народження, родом із німецького міста Касселя[6].
На цей час замовчується участь у цій каральній операції 399-ї польової жандармерії, яка теж брала в ній безпосередню участь. Достеменно відомо, що ця частина під час трагедії стояла в містечку Корюківка[6][8][9].
Причина замовчування — в тому, що 399-та польова жандармерія складалася переважно з росіян.
Banderlog написав:з якими ти хочеш євроінтегруватись.
Ну то відмовся від румунського паспорта, якщо ти так проти евроінтеграції Ні ? а чому ? )
ЛАД написав:trololo Не хочу пока что обсуждать Фламинго вообще. По идее, по тем заявлениям, что делались, их уже должно быть десятки, а, скорее, даже сотни. Но пока на практике этого не заметно.
Помітно Вам чи не помітно - це Ваші проблеми. З якого переляку та з якою метою Ви берете на себе сміливість робити такі безапеляційні заяви щодо применшення нашого військового потенціалу? У Вас немає точних даних по кількості, асортименту та номенклатурі того, що у нас виробляється, а також немає даних про те, куди і скільки цього добра витрачається. Тож стуліть пельку й не розсусолюйте, поки Вас не притягнули до відповідальності за такі ̶в̶и̶с̶є̶р̶и̶ вислови. До речі, на кацапії вже б притягнули, але ж є нюанс - Ви їхню армію навпаки возвялічієте.
Норвегия может использовать фонд благосостояния для поддержки военного кредита ЕС на 100 млрд евро для Украины
Весь текст не показывает, только при подписке. Если у вас есть подписка, то процитируйте. При этом, там написано "может", а не "пропонують". В сообщениях наших СМИ тоже пишут, что этот вопрос пока только обсуждается правительством Норвегии. Вот когда примут решение, тогда и будете говорить о "пропонують". А пока не надо привирать.
Я ще в 22 забив на цю ідею Просто те що періодично переглядав і ще попадається по Ужгороду наприклад то від тисячі все
Ужгород, наверное, не единственное место на ЗУ.
Я пропустил, в чём выражалось хамство fox767676, за которое его забанили на целую неделю, но интересно, почему регулярное хамство будивельника реакции не вызывает? Или все уже настолько привыкли, что это и за хамство не считается?