Золотовалютні резерви у нас найбільші за всю історію існування. Вони не у фублях, що цікаво.
ну розкажіть нам в чому в нас золотовалютні резерви і поподробніше. Заодно і обясніть темним якого біса держава купляє іноземні цінні папери під час війни ? І просить пенсіонерів донатити на дрони. Напомню що в рф є фізичне золото в резервах. 50 золотозбагачувальних фабрик...
Євро і бакси, є дещо з єн мабуть ) Коротше все що вважається вільноконвертованими валютами )
навіть гірше ніж держава, бо повноваження якої прописані в Конституції (чи рф, чи України) а церква (офіційно) відокремлена від держави, у 2014 рпц запропонувала ввести в школі викладання "закону божьего" в якості теста, а через 4 роки він став майже обов'язковим (формально якби ні), але
закрепленные за школой
церковники збирають з директора звітність (який % школярів вивчає "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКиСЭ)
Ленін ненавидив цей предмет, а через 100 років гундяй (з допомогою ху*ла) нав'язав росіянам
У русского народа времен православной российской империи была любимая пословица: « И Христос бы воровал, кабы руки не прибили». Воровство всегда было истинной национальной идеей россии. Традиции глобального расхищения всего были унаследованы СССР и РФ. Как внезапно выяснилось - 850 миллиардов рублей, которые были отслюнявлены Кремлем на импортозамещение протезов испарились бесследно и таинственно. Чуда «импортозамещения» , соответственно не произошло. Аудит установил, что примерно 55% протезов для СВОшников, россия закупает у «вражеских стран». Если ситуация раскалится еще сильнее и этот торговый контакт аннулируется, то военные калеки будут вечно ждать пластмассовых ног и деревянных рук. А по самым минимальным прикидкам, следующий год войны должен лишить конечностей примерно 300-400 тысяч окопных орков.
Больше половины протезов для участников «СВО» Россия покупает у стран, с которыми воюет, заявили в Счетной палате В Счетной палате признали проблемы с реализацией отечественных проектов про производству протезов. Ведомство будет проверять программу импортозамещения, на которую выделили 850 млрд рублей. «55% всего, что касается протезов, мы закупаем у стран, которые с нами воюют. А 850 млрд выделяется на импортозамещение. Сейчас мы заходим на проверку. Детально посмотрим.
Banderlog написав:Напомню що в рф є фізичне золото в резервах
майор, косиш під дурня?
по запасам (в родовищам) золота на 3му місті у світі (після Китаю і Австралії)
по запасам фізичного золота в ЗВР(22%) на 5му місті
Россия на пятом месте в мире среди стран (уступая США, Германии, Италии, Франции, но опережая Китай) по заявленным запасам золота — По состоянию на март 2025 года запасы России составляли около 2335,9 тонны.
Там є проблеми з вільним продажем. Він дещо заборонен. А золото має склад, як і нафта. )
stm написав:......... корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Шанси на що?
ЛАД, щоб ваші онучки, які залишаються в Україні мали шанси на розвиток, а не жили життя яке непогане але можна не помічати жертви інших
60 лет назад я верил, что "нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме" 30 лет назад я верил, что мои дочки будут жить в счастливой и процветающей незалежній Україні. Зараз я маю вірити, що мої онуки будуть "мати шанси на розвиток"? В умовах "фортеці" і нескінченої війни? І поки що лякаються прильотів і не мають можливості навіть в школу нормально ходити?
З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Молодого ЛАДа в оркостані немає. Так само, як і старого. Я живу в Україні. И как кто живёт в оркостане меня не так, чтобы сильно, интересует. Видимо, в отличие от вас. С чисто украинским подходом: "Не то плохо, что корова сдохла, а то, что у соседа живая".
У сусіда, який напав, все вже неживе. Розуміє молодий ЛАД з заводу, чи ні, немає великого значення. А ось що Франт і ЛАД вірять що есересер мав щось що здохло не тому що нафіг десятки років не було потрібно, а тому що пограбували не їх однолітки і вони були бездіяльними, а ті кому наразі 50-40 років, то велика проблема ) тому що коли відмотати взад гарного життя, то вас грабували неповнолітні, а ви так гарно в фізиці і хіміці при цьому розбирались )
НАБУ і САП займається виключно високопосадовцями. Все гаразд. У корупційній державі спіймали, але одного не втримали, найбільшу на сьогодні корупційну схему.
ніяке не гаразд. Кому підконтрольне набу? "Міжнародним партнерам"?
Внєшнєє управленіє. ))) а коли МП назначає Кирило, то є благостная вєсть )))
церква це не держава.[/quote]️Після арешту Сосуновського депутати обрали секретарем Кушугумської громади... священика
Вчора під Запоріжжям минула позачергова сесія Кушугумської селищної ради. На ній було обрано нового секретаря, адже попередня звільнилася через скандал. Відтак, без секретаря та після затримання Сосуновського, у громаді просто нікому було підписувати документи.
Особенно интересно читать такое после горячего утреннего обсуждения хищений в нашей энергетике.