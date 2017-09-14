stm написав:......... корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Шанси на що?
ЛАД, щоб ваші онучки, які залишаються в Україні мали шанси на розвиток, а не жили життя яке непогане але можна не помічати жертви інших З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Відкрийте кордони всім, і у шанси на розвиток збільшаться, чи незламники збираються віддати населення запоребрику? Які шанси в дітей у незламній хвортеці?
Не можу Флай, і, друге кордони то є подвійне бажання. Впевнена якщо я відкрию кордони до поразки з боку України вони будуть закрити з автоматами зі сторони ЄС. Країни які можуть ще стояти підтримують фінансово, країни завідомо програшні віддають на потуру ворогу та виставляють захист на своїх кордонах.
чому переживаєте за ЄС, не хочете щоб вони показали справжнє лице, залишилися білими і пухнастими акі цнотливі ангєли-амурчики з рожевенькими дупками на лубках
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.
Letusrock написав:Прогнозовано ---=== Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, де фігурує і його соратник, втім не назвав жодних імен. ===--- Нагадаю - "Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку", – Зеленський.
Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?
я думав мене важко запідозрити в любові до Зе... P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ?
Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ... А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
andrijk777 написав:Раніше я думав що війна може тривати 10+ років, зараз змінив думку. 21 тисяча СЗЧ - це вирок. Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.
Участь у війні для безхатченків — не про статус, а про шанс відновити свою гідність, — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
sashaqbl написав: Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?
я думав мене важко запідозрити в любові до Зе... P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ? Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ... А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
а хтось з цим сперечається? Але скажи як ця писанина про 73% чи вибір-2019 допомагає вирішити якусь проблему прямо зараз? Ти просто капаєш на мозок тим виборцям, а проблема лишається
Уражений у ніч проти 11 листопада Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну та інше. Підприємство залучено у забезпеченні потреб армії РФ. ... Атакований у Феодосії "Морской нефтяной терминал" є важливим вузлом для постачання пального морем на Кримський півострів та на тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання прямо в резервуари. ... Також уражено склад матеріально-технічних російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей, наголосили у Генштабі.
УПА на ТОТ може і немає, але інфа звідти явно поступає ...
А хто защищать нэзламныць, которые за кордоном устроиться не смогли, будет? Они сами? 🤔