stm написав:......... корупція зменшує наші шанси, які і так можливі з великими витратами.
Шанси на що?
ЛАД, щоб ваші онучки, які залишаються в Україні мали шанси на розвиток, а не жили життя яке непогане але можна не помічати жертви інших З гарного, у молодого ЛАДа з оркостану таких можливостей немає. Він чим далі, тим більше живе у тоталітарній державі де можливо 45 років не помічати ув'язнення 15 річних дітей за графіті яке не співпадає з партією )
Відкрийте кордони всім, і у шанси на розвиток збільшаться, чи незламники збираються віддати населення запоребрику? Які шанси в дітей у незламній хвортеці?
Не можу Флай, і, друге кордони то є подвійне бажання. Впевнена якщо я відкрию кордони до поразки з боку України вони будуть закрити з автоматами зі сторони ЄС. Країни які можуть ще стояти підтримують фінансово, країни завідомо програшні віддають на потуру ворогу та виставляють захист на своїх кордонах.
чому переживаєте за ЄС, не хочете щоб вони показали справжнє лице, залишилися білими і пухнастими акі цнотливі ангєли-амурчики з рожевенькими дупками на лубках
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.
Letusrock написав:Прогнозовано ---=== Президент Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що підтримує розслідування НАБУ і САП щодо корупції в енергетиці, де фігурує і його соратник, втім не назвав жодних імен. ===--- Нагадаю - "Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку", – Зеленський.
Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?
я думав мене важко запідозрити в любові до Зе... P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ?
Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ... А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
andrijk777 написав:Раніше я думав що війна може тривати 10+ років, зараз змінив думку. 21 тисяча СЗЧ - це вирок. Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.
Участь у війні для безхатченків — не про статус, а про шанс відновити свою гідність, — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
sashaqbl написав: Цікаво, скільки відсотків набрав Зеленський на Закарпатті?
я думав мене важко запідозрити в любові до Зе... P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем
А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ? Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ... А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?
а хтось з цим сперечається? Але скажи як ця писанина про 73% чи вибір-2019 допомагає вирішити якусь проблему прямо зараз? Ти просто капаєш на мозок тим виборцям, а проблема лишається
Уражений у ніч проти 11 листопада Саратовський НПЗ виробляє понад 20 видів нафтопродуктів – бензини, мазут, дизельне пальне, вакуумний газойль, сірку технічну та інше. Підприємство залучено у забезпеченні потреб армії РФ. ... Атакований у Феодосії "Морской нефтяной терминал" є важливим вузлом для постачання пального морем на Кримський півострів та на тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання прямо в резервуари. ... Також уражено склад матеріально-технічних російських загарбників у тимчасово окупованому Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Ударні БпЛА досягли районів цілей, наголосили у Генштабі.
УПА на ТОТ може і немає, але інфа звідти явно поступає ...
ЛАД написав:Ответ, простите, мало того, что по принципу: "На городі бузина, а в Києві дядько", так ещё и написан, как обычно так, что хрен поймёшь, что хотели сказать. Раньше я думал, что вы специально пишете эзоповым языком, но, похоже, вы просто не научились ясно излагать свои мысли.
Ответ максимально упрощу: заводи які схуярились зі всіма нії фізиків хіміків нікому не були потрібні максимальну кількість років і держава Україна до цього немала ніякого відношення. Заводи грабували ваші однолітки, тому що це був єдиний вихід грошей, інші з сумками кравчучками їздили і продавали за валюту товар якого не було. Винити 40-50 річних людей зі знанням історії, фізики і хімії має бути соромно максимально, тому що логіка елементарної математики надає відповідь що на момент розвалу їм було (40-50)-34=(14-16) років. Якщо вумного повнолітнього грабує дитина неповнолітня, то то є треш ) але ж ви не в чому не винні, як і орки. Грьобаний есересер надаючи знання фізики і хімії віднімав напросто знання логічного мислення. Логіка за БАМ вбити 3 млн людей то є нонсенс зі знанням економіки процесів, без знання то є гордість. Вбити і інвалідизувати більше 1,4 млн.людей за руїни сусідів, то є нонсенс, але для орків то є гордість...
Да, так понятнее, но не логичнее. Во-первых, я никогда не обвинял "неповнолітню дитину". Во-вторых, далеко не все из "вершителей судеб" Украины были тогда неповнолітніми. Вашему любимому Порошенко было уже 26, Ахметову - 25, Коломойскому - 28, Пинчуку - 31. Сложно кого-то из них назвать "дитина неповнолітня". Да и отнести к моему поколению. Скорее, это "комсомольцы " 80-х. В-третьих, я вообще не говорил о чьей-то персональной вине, а говорил о государственной политике и идеологии. Можно было бы продолжать - в-четвёртых, в-пятых и т.д., но не вижу смысла. С вашей женской логикой спорить бесполезно. Если вы умудряетесь из того, что в Украине развалили промышленность, сделать вывод, что "заводи нікому не були потрібні максимальну кількість років" (не очень понятно, сколько это - максимально?), и что Украине не нужны ни заводы, ни НИИ, ни физики-химики, то помочь ничем не могу. Просто интересно, кто же нужен Украине - батраки на панщине у сельхозхолдингов?