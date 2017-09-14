RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 15:51

  d44 написав:..............
Участь у війні для безхатченків — не про статус, а про шанс відновити свою гідність, — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
Так у нас же все тільки про гідність.
І революція була гідності.
Те що нічого особливо не змінилося, не дуже важливо, головне - гідність відстояли.
"Бедные, но гордые".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 15:54

  stm написав:..........
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.

Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 15:55

  Letusrock написав:
  pesikot написав:
  Letusrock написав:я думав мене важко запідозрити в любові до Зе...
P.S. Ці закиди про 73% (від багатьох форумчан) просто мега-"конструктивні" і служать ніби як амулетом/універсальною відповіддю стосовно існуючих проблем

А хіба існуючі проблеми це не результат виборів ?
Чи вибори - це весело, це "хоч паржьом", це "хуже не будет" ...
А проблеми, внаслідок вибору - це щось геть інше ?

а хтось з цим сперечається? Але скажи як ця писанина про 73% чи вибір-2019 допомагає вирішити якусь проблему прямо зараз? Ти просто капаєш на мозок тим виборцям, а проблема лишається

Я під час президентської кампанії закликав не голосувати за Зеленського, наводив купу аргументів.
Тому зараз - капаю і буду капати, щоб думали мізками, коли голосують і не обирали популістів
І це частково може допомогти вирішити проблему

Бо наступного разу можуть знову обрати, щось накшталт Арестовича і знову дивуватись ... ну як таке трапилось ?
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 15:58

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.

Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.

А разве должны, если пересекаешь законно ?
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:04

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.

Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.

Расстрелы - то для М, не путайте :)
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:07

  d44 написав:
  Shaman написав:маю надію, змащуєш милом мотузку?
йди воюй, поки расія на обвалиться. Як ти писав раніше

спочатку себе за карк витягни з тієї нори, де ти заховався ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:08

  ЛАД написав:Так у нас же все тільки про гідність.
І революція була гідності.
Те що нічого особливо не змінилося, не дуже важливо, головне - гідність відстояли.
"Бедные, но гордые".

Та помним як після розвалу розказували що мають любителі дешевої ковбаси передохнути а потім 25 років про то що біда України в тім, що незалежність звалилась їй в руки а не виборена і не оплачена кровю... зара доборем і заживем. Як франція. Полюбому, головне б іще ринкові ціни на енергію. І щоб гривню до долара обвалити для конкурентності економіки.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:08

  d44 написав:
  stm написав:Немає замкнутого кола, влада України дійсно відчула що оркостан сиплеться фінансово. Але не відсвічує що у цю воронку безвиході існування нас може також засосати. До лютого 2026 прийнято рішення х... на повну окупацію Донбасу, це означає що незважаючи що грошей немає, вони їх знайдуть на цю реалізацію незважаючи на результат. Для нас означає що корупція зменшує наші шанси, які і так можливих з великими витратами.
Треба думати не коли та як посиплеться расія, а де чи будемо ми взагалі на той час. Не про їх ресурси а про наші. Партнерських ресурсів немає, хіба що грошенят на зарплатню солдатам ще підкинуть

щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:10

  ЛАД написав:
  d44 написав:..............
Участь у війні для безхатченків — не про статус, а про шанс відновити свою гідність, — начальник відділення рекрутингу 28 ОМБр
Так у нас же все тільки про гідність.
І революція була гідності.
Те що нічого особливо не змінилося, не дуже важливо, головне - гідність відстояли.
"Бедные, но гордые".

я так розумію, що ти не гордий, але з пайкою - типова радянська людина, ціна пайки за дужками...
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Зараз лапають абсолютно немотивованих людей і посилають на фронт - це не може пройти без наслідків і 21000 СЗЧ - це наслідок.

Вчора, напевно, було якесь відпрацювання - купа блок-постів яких вже довго не було перед цим.
Читаю "ТЦК замінять роботи" https://society.comments.ua/ua/news/hum ... 86401.html
і уява малює андрогенів від Маска чи з Китаю, які виловлюють шкіряні мішки і відправляють їх здобувати перемогу.
Думаю, що ШІ такий жирний шматок ніхто не віддасть.
Ой+
