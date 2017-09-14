RSS
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:43

  Hotab написав:.........
Цікава математика.
Якщо адрік-тритопори в 20 років не мав дітей, а в 40 має трьох, то якщо я одного заберу на органи, то хай помалкує, він і так приріс двома, все у нього добре. Все так?
Согласен, что математика так себе.
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили. И в Сибирь не сослали. И желающие дети приезжают каким-то образом в Украину учиться.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:44

  prodigy написав:

Свінарчуки -це дитячий садочок

а чого ФБР в курсі, а СБУ в рот води набрали

Шахрай, ухилянт Мурій, який ховається в Португалії сре у вуха лохам, а вони просять ще :D
Де хоч якісь докази цьому висеру, де підозра, де звинувачення, де розшук Міндіча? :D
А нічого нема.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:45

  stm написав:Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.

ага, ЄС спить і бачить кордон з РФ по Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, які аж з трусів вискакують і хочуть відновлення стабільності в Європі з допомогою СЕВ, а стм бачить мертвими М1860
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:46

  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
Цікава математика.
Якщо адрік-тритопори в 20 років не мав дітей, а в 40 має трьох, то якщо я одного заберу на органи, то хай помалкує, він і так приріс двома, все у нього добре. Все так?
Согласен, что математика так себе.
Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили. И в Сибирь не сослали. И желающие дети приезжают каким-то образом в Украину учиться.

По твоєму 200тис дохлих з днр в мясних штурмах з 2022 це нормально? Це їхні дані.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:48

  ЛАД написав:
  stm написав:..........
Моя логіка каже що ЄС буде тяжко але нас не буде існувати. Що вас понгоять на ЄС, чи що розстріляють як загрозу при перетині незаконному Польського кордону мене в цілому задовільняє у тій сраці, яку ви ж і кличите.

Вы пока что спокойно катаетесь туда и никто вас ни на одном кордоне не розстрілює.

бо в неї не МПХ
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:52

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Schmit написав:Тільки от вже 25% країни під окупацією, деякі території 10+ років і щось не видно там УПА. Цікаво, чому?

телемарафон каже "бо там ще в 2022 буряти всіх мобілізували, всіх повбивали"

За хребтом кажуть , що життя на окупованих прекрасне? Не саджають за проукраїнську позицію, не забирають житло у «розумників», які думають що налюбили систему «а я звідти виїду за кордон, там випускають».
Все так? Чи до чого тут «марафон»?

Сьогодні річниця звільнення Херсону.

То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:54

ЛАД

Но результат налицо.
И на ТОТ люди продолжают жить.
Конечно, не сладко, но их и не уничтожили.


Не унічтожили тих, хто повністю закрив рот і навіть не дивиться криво в бік окупанта.
За те, що пишуть тут на адресу своєї влади ті, хто каже «там тожє живут», вже б було 5 років розстрілу.
Але наприклад хунтер, який розказує «живут там і процвєтают» сам же не в той бік поїхав процвітати.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 17:58

  ЛАД написав:Хотя у меня не исчезли сомнения в том, что компания, которая "щодня виготовляє близько 100 дронів, кожен із яких коштує $55" спроможна разработать и производить ракеты с заявленными характеристиками ценой от 500 тыс. до 1 млн евро.


мабуть малось на увазі 55 тисяч за мідл та діпстрайк дрони (фп-1 фп-2). вони не роблять фпв.

а фламінго це простий у порівнянні виріб (кратно примітивніше ніж калібр х101 чи томагавк), це скоріше ракето-дрон типу реактивного шахеду. там нема нічого складного, найскладніше - бч, двигун, наведення - вже беруть готове.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Балашов здох.
Повідомлення Додано: Вів 11 лис, 2025 18:01

  pesikot написав:[
Сьогодні річниця звільнення Херсону.

То ж нехай Letusrock пощукає відео (він гарно вміє шукати), як зустрічали російськіх окупантів в Херсоні
І як зустрічали в Херсоні українські війська

Йому просто б хоч трохи поспілкуватись з тими, хто пережив ті 9 місяців окупації.
Як до них ставились. І це ще було дуже лайтово, на той момент кацапи вірили, що херсон це ж така сама Росія як Крим. Ці люди хочуть бути кацапами. Зараз там ніяких ілюзій нема, вони знають ставлення людей до себе і люди їм ці не треба. Їм треба простір для заселення в гарному місці виблядків з уралу, героїв сво, які там сруть з дирку в підлозі, а тут їм нададуть гарні умови і гарний клімат. І активно заселяють те, що кинули ті , хто не схотів жити в окупації. А у Хантера, коли він тікав -івакуіровався від ТЦК , забрали житло, як таке що «пустующєє»?
