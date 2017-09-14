unicdima написав: це ви ждуни ухилянти народ? Та це вас вішати треба, ви більше приносите шкоди ніж кацапська пропаганда.
Дмитро давай без емоцій, просто подумаєм головою. Представ собі вони народ. Український народ - народ ждунів і ухилянтів. Патріоти і активісти є, но їх не кратно більше ніж сєпарів. інакше за 8 років ато днр б зімяли. Скільки призвали в 22 му? Тисяч 500? З них лишилось? Нехай всі і лишились. Скільки з них хотять лишитись? Ну мож хтось і готовий боротись до кінця... але нехай б і всі хотіли відпочити .нема в нас 500 тисяч патріотів на заміну. А якщо ти ще схочеш набрати свідомих патріотів 500 тисяч? шоб не московського патріархату, щоб говорили не російською і любили Черчіля... та конституцію. то виявиться що вішати будуть тебе а не ухилянтів
unicdima свідомий патріот? По перше, він реєструвався Дімою а не Дмитром тобто шпрехав москальською. В друге, крім манії зеленізму він нічого не пише. По суті совок як совок. Якщо переналаштувати його ТВ на соловьева буде обсасувати Xуйла як зараз Голобородька.
Hotab написав:Так а відповідь яка? Гарно з полоненими там обходяться?
Складне питання. В л-днр ерів існую якась автономність в цьому питанні, чи то пам'ятають Україну тому дещо по іншому відносяться. Але це як повезе. Всякі народи Севера та прочий Алтаїв глухо відморожені з садиськими наклонностями.
Shaman написав:......... щоб вистояти, щоб нас не знищили - треба й дивитися на їх ресурси, які зовсім не безкінцеві. а коли вони це відчують, тоді почнуть перемовини...
І коли це станеться? Хоч приблизно?
P.s. На які поступки ви згодні піти, ви теж не відповіли. Я хоч написав про "фінський варіант". Не став розписувати докладно, щоб не розводити срач на гілці, бо там поступки великі. А ви?
який нетерплячий. не всі на пенсії ЛАД, не можуть відповідати вам як тільки ви пальцями клацнули
взагалі це секрет Полішинеля - перше й головне - ми залишаємо окуповані території окупанти. це як сталін в 1941 домовився по Волзі - логіка та сама - не хочуть НАТО - добре без НАТО. хоча на прикладі Фінляндії бачимо, що НАТО лише привід. й питання гарантій Україні - ще відкрите - мова та церква - можна обговорити - не перемовинах. до того ж це цікаве питання, ми теж можемо запитати про наші права.
а от ваш фінський варіант - це цікаві, які ж такі поступки. головне, що хоче Раша - це проросійська влада на Україні. цього не буде. в нас владу обирають, й нікого проросійського не буде. з кожним днем проросійських виборців на Донбасі все зменшують та зменшують. тому я й кажу, що повноцінного миру не буде. Раша взагалі проти існування незалежної України, а лише Україна - Біларусь 2.0 - а проти цього ми. фінім не змушували вчити руську мову, й Монергейм там національний герой. в нас надто великі протиріччя. тому Раші доведеться з цим лише змиритися...
а ресурси вичерпаються в 2026 році. та й Трамп вже непогано так руські фаберже затискає
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 11 лис, 2025 23:58, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:... Если вы умудряетесь из того, что в Украине развалили промышленность, сделать вывод, что "заводи нікому не були потрібні максимальну кількість років" (не очень понятно, сколько это - максимально?), и что Украине не нужны ни заводы, ни НИИ, ни физики-химики, то помочь ничем не могу. Просто интересно, кто же нужен Украине - батраки на панщине у сельхозхолдингов?
урок російської мови для радянських людей. "развалили" - це свідома дія. "развалились" - це наслідок їх неефективної роботи або те, що ці підприємства можуть існувати лише у великих країнах. Південмаш - великий завод, але середній країні не потрібні балістичні ракети, здатні знищити США. а ХТЗ - міг будувати по 50 тис тракторів на рік, але таких собі по якості, а на менші об'єми - він КАТАСТРОФІЧНО неефективний. металургія вижила? так, бо хоч була й не дуже ефективна, але мала конкурентні переваги. харчова промисловість як розвинулась - а це не набагато легше, ніж метал робити, точніше навіть важче.
ще раз - радянські підприємства розвалились через своє неефективність. єдиний шанс - це було все продати іноземцям в 1990 роках - но тоді ж ЛАД голосував за збереження народної власної, чи не так?
в Польщі до речі, таких монстрів як ХТЗ немає - все набагато компактніше...
тобто для перемовин є конкретні пропозиції - з нашої сторони. а що зі сторони Раші?
Для припинення війни в Україні обов'язковими умовами залишаються "демілітаризація" та "денацифікація". Москва не збирається змінювати вимоги щодо України, її позиція викладена на папері та не є секретом.
Таку заяву в інтерв'ю російським ЗМІ зробив глава МЗС країни-агресора Сергій Лавров. Він не забув згадати тези про "забезпечення прав російськомовного населення" та "усунення воєнних загроз для Росії".
й розумій як хочеш. адекватним людям зрозуміло одне - Раша не хоче предметних перемовин
Концлагеря бывали в очень многих странах. По разным причинам и для разных категорий. Нацистские концлагеря в период "расцвета" отличались от других тем, что использовался принудительный труд заключённых с последующим их уничтожением. Во всяком случае, во многих лагерях. Принудительный труд использовали и в советских концлагерях, но задача уничтожения не ставилась. Между прочим,
Деякі історики впевнені, що саме Польща часів диктатури генерала Пілсудського перша використала табори у такому вигляді, які пізніше були застосовані Німеччиною.