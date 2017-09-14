RSS
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 11:56

  Letusrock написав:
  prodigy написав:ви розумієте що постите маячню...
Україна має буде тим форпостом, який для майбутніх поколінь Європейців буде
виконувати місію охоронця їх кордонів
тому всі нації будуть зацікавлені в потужності не тільки армії ЗСУ, а також економіки

ви ж розумієте що горизонт планування у 27-голового ЄС-змія не простягається далі наступних виборів, плюс часто наміри та цілі цих голів діаметрально-протилежні.
Можна довго різне писати, але якби дійсно хтось по серйозному планував щось "для майбутніх поколінь Європейців" то війну б просто не допустили, поставивши на місце рф ще в середині 2000-х
Ви особисто бажаєте своїм майбутнім внукам/правнукам роль охоронців для європейців ( мобресурса в режимі очікування)?


сподіваюсь, що 5 років вистачить...більше ху*ло і патрушев не протягнуть

за ці роки Китай відіжме все від Владивостоку до Казані,
ріка Волга стане кордоном для рф як 700 років для московського князівства
1
4
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:05

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом
для пролетаріата взагалі не проблема.
Знаю одного 40+, працює в Німеччині на будівництві, німецьку вчити категорично нехоче (міг піти на підвищення - монтувати СЕС, але відмовився через необхідність вчити мову). Сенс життя - мрія "коли це все скінчиться і настане 23.02.2022".
АЛЕ НАВІТЬ з такими даними (нуль бажання інтегруватись та професійно рости) вдома за ці майже 4 роки вже добудувався будиночок з готовим внутрішнім ремонтом.
Що тоді казати про молодих, голодних, здорових, рукастих 20+

А что про них говорить - поедут в родные окопы ночевать от такой безнадеги... :oops:
2
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:30

  Hotab написав:ЛАД

Тем не менее 40 с лишним лет избегали выбирать антисоветские правительства. Ума хватало. Мы оказались глупее


Ви зараз займаєтесь victim blaming.
Світ дуже змінився з 2 СВ, цінність життя виросла. Якщо зарвавшийся диктатор вирішив погеноцидити когось, то йому давали дюлей.
Ніякої антиросійської політики, яка б виправдовувала кацапів, не було і близько. Може розкажете чим Кучма провокував події біля Тузли?
Ви зараз займаєтесь типовою кацапською пропагандою, яка каже «США падталкнули Украину к вайне против расии ».

Нет.
"Світ дуже змінився з 2 СВ, цінність життя виросла" - это сказки.
Не было 3МВ и вообще войн в Европе 75 лет - благодаря ЯО и биполярному миру. (И то 75 лет, это если забыть о сербско-хорватской войне.) Вот благодаря этому и десятилетиям борьбы за мир (из страха перед ядерной войной) "цінність життя виросла". Но это только до новой войны. Как у нас сегодня, сильно ценят человеческую жизнь?

Где вы увидели, что "зарвавшомуся диктатору ... давали люлей"? Давали, когда это было выгодно и нужно, а не потому что он зарвался и решил погеноцидить. А результаты бывали, возможно, хуже, чем до "давания люлей" - пример Ливия.

Вы всерьёз полагаете, что Европа помогает нам и тратит на это десятки млрд. из каких-то "моральных" соображений? Из моральных соображений они, максимум, выразили бы "глубокую озабоченность" и ещё более глубокое сочувствие. И всё.
Такую большую помощь они оказывают исключительно потому, что видят опасность для себя.
Не стоит пытаться прикладывать мораль к межгосударственным отношениям, очень мало общего. Хотя слов об этом много.

Антироссийская политика была. После захвата Крыма и Донбасса это было понятно, но не оправданно. Но была и до этого, правда, не так явно.
Но это никак не "виправдовує кацапів". Агрессия остаётся агрессией, никаких оправданий тут нет, тем более, что Украина никакой военной угрозы для РФ не представляла. И да, Украина, как и любое другое государство, имеет право проводить такую политику, какую хочет. Но при этом должна понимать и принимать возможные последствия такой политики.
Так что никакой "кацапської пропаганди" тут нет. Просто реальный взгляд.

P.s. Но вы не ответили на вопрос в моём предыдущем посте.
"кацапи як завжди нічого не виконують і воюють далі".
Это аргумент неубиенный.
Но если руководствоваться этим, то никакие переговоры не имеют смысла. Если мы заранее уверены, что никакие договоры выполняться не буду, то зачем переговоры? И зачем подписывать хоть какой договор, даже самый идеальный?
Надо продолжать воевать.
Только вопрос - до какого момента? До последней вербы?
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 13 лис, 2025 12:37, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Чому при подвійному громадянстві тракторист Пішта у питаннях війського обліку розглядається виключно як громадянин України, а укравший стопіццот мійольнів/ярдів у питаннях санкцій розглядається вже як громадянин Ізраїлю.

Не в тому проблема. Міндіч має трьох неповнолітніх дітей, а Пішта мабуть не має.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:46

  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Чому при подвійному громадянстві тракторист Пішта у питаннях війського обліку розглядається виключно як громадянин України, а укравший стопіццот мійольнів/ярдів у питаннях санкцій розглядається вже як громадянин Ізраїлю.

Не в тому проблема. Міндіч має трьох неповнолітніх дітей, а Пішта мабуть не має.

Я про санкції. Який мотив їх застосовувати саме до ізраільтянина проігнорувавши укр.паспорт, притому що вчора наявність цього паспорту не піддавалась сумніву.
І чи позбавлять цих двох громадянства, як Труханова.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:51

  Hotab написав:Letusrock
Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.


Презіраєш Європу? Не поїдеш туди, коли випустять?

Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.
➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]

Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися

Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом

euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Где вы увидели, что "зарвавшомуся диктатору ... давали люлей"? Давали, когда это было выгодно и нужно, а не потому что он зарвался и решил погеноцидить. А результаты бывали, возможно, хуже, чем до "давания люлей" - пример Ливия.
Вы всерьёз полагаете, что Европа помогает нам и тратит на это десятки млрд. из каких-то "моральных" соображений? Из моральных соображений они, максимум, выразили бы "глубокую озабоченность" и ещё более глубокое сочувствие. И всё.
Такую большую помощь они оказывают исключительно потому, что видят опасность для себя.

до речі про лівію, зарвавшихся диктаторів та високоблагородні наміри
Причини усунення Каддафі:
-непередбачуваність Каддафі, який шантажував Європу нафтою та мігрантами;
-контроль над лівійською нафтою (одна з найбільших у Африці);
-послаблення впливу Росії та Китаю в Північній Африці.
-Каддафі просував ідею “африканського золотого динару” — власної валюти, щоб Африка не залежала від долара й євро.
-Франція (уряд Саркозі) мала прямий інтерес у його поваленні — Каддафі фінансував кампанію Саркозі 2007 р., і ті гроші стали політичним тягарем.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 12:59

  Letusrock написав:
  sashaqbl написав:
  Letusrock написав:Чому при подвійному громадянстві тракторист Пішта у питаннях війського обліку розглядається виключно як громадянин України, а укравший стопіццот мійольнів/ярдів у питаннях санкцій розглядається вже як громадянин Ізраїлю.

Не в тому проблема. Міндіч має трьох неповнолітніх дітей, а Пішта мабуть не має.

Я про санкції. Який мотив їх застосовувати саме до ізраільтянина проігнорувавши укр.паспорт, притому що вчора наявність цього паспорту не піддавалась сумніву.
І чи позбавлять цих двох громадянства, як Труханова.

достатньо фотошопа
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:00

лагідне телятко двух корівок цмудить

  ЛАД написав:
  Hotab написав:Letusrock
Тобто Україна отримує гроші щоб в тому числі захищати Європу, і в момент "післявійни" виявиться в ролі сильно заборгувавшої.


Презіраєш Європу? Не поїдеш туди, коли випустять?

Беженцы из Украины, прибывшие в Германию после 1 апреля 2025 года, больше не будут получать пособие. По сообщениям СМИ, такое решение приняло правительство страны.
➡️ https://l.euronews.com/sddP/quote]

Скоро Хантеру доведеться працевлаштовуватися

Але найцікавіше виходить з 18-22 які їхали без освіти на 500 євро цим літом

euronews несколько привирает.
Украинских беженцев лишат особых привилегий и они будут получать не пособие по безработице, а обычное пособие беженца, т.е. вместо 569 евро будет 440 евро. Теряется и ещё кое-что (кажется, мед страховка). При этом Хантеру ничего не грозит - те , кто приехал до 1 апреля 2025 будут получать как и раньше.

лагідне телятко мріє потеребенькати бюргерську цицю не відриваючись від неньківської нетойвосної пенсії
Востаннє редагувалось flyman в Чет 13 лис, 2025 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 13 лис, 2025 13:04

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Где вы увидели, что "зарвавшомуся диктатору ... давали люлей"? Давали, когда это было выгодно и нужно, а не потому что он зарвался и решил погеноцидить. А результаты бывали, возможно, хуже, чем до "давания люлей" - пример Ливия.
Вы всерьёз полагаете, что Европа помогает нам и тратит на это десятки млрд. из каких-то "моральных" соображений? Из моральных соображений они, максимум, выразили бы "глубокую озабоченность" и ещё более глубокое сочувствие. И всё.
Такую большую помощь они оказывают исключительно потому, что видят опасность для себя.

до речі про лівію, зарвавшихся диктаторів та високоблагородні наміри
Причини усунення Каддафі:
-непередбачуваність Каддафі, який шантажував Європу нафтою та мігрантами;
-контроль над лівійською нафтою (одна з найбільших у Африці);
-послаблення впливу Росії та Китаю в Північній Африці.
-Каддафі просував ідею “африканського золотого динару” — власної валюти, щоб Африка не залежала від долара й євро.
-Франція (уряд Саркозі) мала прямий інтерес у його поваленні — Каддафі фінансував кампанію Саркозі 2007 р., і ті гроші стали політичним тягарем.

Спасибо за подробное разъяснение.
Не стал расписывать, чтобы не превращать пост в статью. :)
Но из вашего разъяснения хорошо видно, что к морали и геноциду его устранение никакого отношения не имело.
Эти задачи частично решили. Но вот ситуация в самой Ливии точно не улучшилась.
Так же, как и в Ираке после устранения Хусейна.
