Да, тут писали о гарантиях Норвегии по европейскому "репарационному кредиту". И обвиняли меня в скептицизме и, как обычно, "российских нарративах".
Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для "репарационного кредита" для Украины. Тем не менее, страна не будет использовать для этого свой суверенный фонд. Об этом заявил министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK. .......... По словам министра финансов Норвегии, решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту для Украины.
Финансист Александр Цукерман, которого следствие называет соорганизатором коррупционных схем в сфере энергетики вместе с предпринимателем Тимуром Миндичем отрицает обвинения Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры. Об этом пишут "Схемы".
Мужчина заявил, что "вернется в Украину с удовольствием, когда будет время".
Сначала Цукерман сказал, что не хочет общаться, но коротко ответил на вопрос о подозрении: "Все неправда, все ложь".
Правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления АО НАЭК "Энергоатом" Якоба Хартмута. ........Кроме того, Кабмин поручил временно исполняющему обязанности председателя правления отстранить главного консультанта президента АО НАЭК "Энергоатом" Дмитрия Басова, которому уже сообщено о подозрении, а также работников, причастность к совершению преступлений которых сейчас проверяют правоохранительные органы, в частности:
директора по финансам и бюджетированию; директора по правовому обеспечению; руководителя обособленного подразделения "Централизованные закупки".
В сегодняшних санкциях Зеленского против фигуранта «дела Энергоатома» Миндича обращает на себя внимание его гражданство. В указе президента Миндич обозначен как гражданин Израиля.
В то же время вчера спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко официально сообщил, что Миндич покинул страну как отец трех несовершеннолетних детей - что дает право на отсрочку от мобилизации.
Очевидно, что такую отсрочку могут получать лишь граждане Украины. То есть, Миндич в базах ГПСУ значится как украинец, а не израильтянин. В противном случае его бы выпустили за границу вне зависимости от числа детей.
Но в указе о введении санкций СНБО, повторимся, его обозначили как гражданина Израиля. Почему?
Можно предположить, что санкции, введенные против Миндича, привязаны к его израильскому паспорту, но не к украинскому. Что в теории создает лазейки для обхода ограничений.
Также, если Миндича в Украине начнут рассматривать как негражданина, процесс его экстрадиции может резко усложниться. Но для этого нужно подтверждение того, что Зеленский лишил его гражданства Украины. Чего пока не было, но, не исключено, такой указ последует.
Следствие окончательно установило, что непосредственной причиной катастрофы стало роковое стечение обстоятельств, человеческий фактор (пилотирование), а главной причиной - ненадлежащая организация полета в сложных метеорологических условиях. Пилот не имел допуска для полетов в таких сложных условиях и должен был отложить вылет. ........