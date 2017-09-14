У ніч проти 14 листопада Сили оборони уразили у Краснодарському краї Росії порт "Новоросійськ" і позиції зенітно-ракетного комплексу С-300/400 на території військової частини №1537. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України.
Атакований порт є другим за величиною центром експорту нафти в Росії та важливим логістичним вузлом для експорту нафтопродуктів через Чорне море. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивні стендери на причалах, трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтотерміналі триває сильна пожежа.
Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік.
ви сильно помиляєтесь, до 2022р русня всім західним журналістам казала, що на Донбасі йде громадянська війна (режим про донбасят), а фактично там з перших хвилин були росіяні (а місцеві клоуни тільки для відео картинки)
Banderlog написав:Ви розумієте що з 2011 там ішла громадянська війна? І режим асада вбивав менш ефективно за його конкурентів? Інакше б він не втік. Надіюсь зараз ви не скажете що там хранили 30 тисяч трупів? В одній тюрмі? Я мав на увазі що там краще жилось до громадянської ніж зараз, після того як диктататора скинули? За торжєство справедливості заплачено дуже дорого і це ще не кінець, нова влада там теж не біла і пухнаста. Чи варто було міняти асадів на ашшара ціною 500 тисяч трупів за громадяську? 7 млн біженців? Та і після асада вже 11 тисяч вбито... там 30 тисяч загалом загинуло в усіх тюрмах, не тільки через страти але і через катування. Це дані правозахисників, яким теж можно довіряти з натяжкою ... так як вони в опозиції і їм трудно бути обєктивними. Чисельність населення порівняна з населенням України. Єдине що в них почалось в 2011 в нас в 2014. В нас біженців 6 млн в європі і 1,2 млн втекло в рф, по вбитим це держ таємниці но... і війна ще не закінчилась.
Проблема в тому, що це було неминуче. Зміна Асада ціною 500 тис. трупів була неминуча. Якби це не почалося у 11 році, почалося б пізніше. Приклад - Іран. Вони живуть х...во. І чим далі, тим гірше. І рано чи пізно почнеться зміна режиму муллів. Теж дорогою ціною. Можливо, якби це сталося у 90-их, то ціна була б меншою...
Так и в этой стране - поток людей на выезд только рос все 30 лет... Сильный аргумент - "Можливо"
Нуну місцевих і зараз хватає... сєпарів в нас на донеччині було достатньо, і мобілізацію вони теж проводили жорстку. Те що там були і росіяни не відміняє наявність на тій стороні українців. За партію регіонів до 2014 таки голосувало близько половини виборців.