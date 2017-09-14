RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:57

  ЛАД написав:
  trololo написав:
  UA написав:Він за вічну війну в якій він особисто не приймає участі.


ну якщо ви взялись за мене говорити, то розкривайте думку. чому і як я "за вічну війну"? я хочу щоб вона як мінімум зупинилась, і люди перестали вмирати. до вас питання - чому ви всі постійно забуваєте, що саме той, хто почав війну - ... нацист і психопат пуйло, не збирається її зупиняти?

На каких условиях вы согласны?
На які поступки згодні?

ні ЛАД, вам вже відповідали - ваша черга озвучити ваші поступки. а поки не спромоглися - не треба запитувати 8)
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 21:59

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.........
судячи з того, яку муйню пише, то у випадку окупації активно вказував би на тих, хто з Кракену, хто з Азову, хто просто проукраїнський... але не буде цього - якраз завдяки й цим хлопцям з Азову та Кракену, які й захищають його та рідних. совок такий совок.
Вы жаловались на "переход на личности".
При том, что я ни разу не рассказывал, что бы вы делали в случае прихода оккупантов. И как быстро "перекрашивались".
У вас, похоже, не только методичка инструктора райкома по идеологии, но и подходы НКВД: "Был бы человек хороший, а обвинение мы придумаем".
Вы уже почти слились в экстазе с песикотом. Поздравляю с успехами.
Я вам ответил конкретно по вашему посту. Вы не нашли ничего лучшего кроме элементарного высера.

...... тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...

Так договорились же. Фиг его знает, что потом у тех двух йокодзун пошло не так...
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 14 лис, 2025 22:00, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:00

  andrijk777 написав:
  trololo написав:не було такого варіанту (хотів його зеленський чи ні) в квітні 2025, ні в квітні 2022. ці балачки завжди поширювались ..., які брешуть та іпсошать постійно, просто тому, що дипломатію використовують як зброю, і замилюють свої злочини.

Цей варіант був. Ось докази:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833

Ти просто на чорне кажеш біле і брешеш, ось і все.

так й хто відмовився від цього варіанту? руські й відмовились...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:03

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:на доларовий депозит 12% - це завжди музичний стілець, в нормальній економіці це НЕМОЖЛИВО ;)
НЕМОЖЛИВО серйозно? А я кажу - МОЖЛИВО!
і я жив в тій економіці.
Може іще дешева електрика і газ це неможливо в нормальній економіці? То мож ну її нафіг ту нормальну економіку?
по яких показниках зараз ситуація краще ніж при янику? Свободи більше?

так, НЕМОЖЛИВО. спочатку в нас бакс па вісім з 12%, а потім девал 2014. по-іншому не буде. на деякий час можна викривати окремі показники економіки - але рано чи пізно вона все збалансує, й результат цього шоку ЗАВЖДИ буде гірший, ніж якби цього не робили.

зараз ми воюємо - будь-які порівняння з мирним часом не мають сенсу...
нє девал вже став після гідності :lol: рано чи п***? Ну то скажи коли ліпше буде?
Бо то шо гірше не буде ми вже чули. А воно оказується стало. То коли буде ліпше ніж в 2013? Кажеш зараз воюєм тому гірше?
Так прєкращайте це бєзобразіє. Я вже хочу шоб краще. :lol: та і пора б вже шоб збалансувало на краще. давай неоподаткований доларовий депозит по 13?
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:05

  trololo написав:що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.


ага. Типа как у нас Янукович. Ото кровавый диктатор был, ух, как хорошо что сейчас его нет.
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:07

  ЛАД написав:...
А так да, я сьогодні за зовнішнє керування.
Але тоді вже не тільки в НАБУ.
Правда, в цьому є великі ризики. Зовнішнє керування буває різне. Буває як США в Японії, а буває як, наприклад, Велика Британія в Індії чи ще якійсь колонії.

ЛАД, прогрес.

але ми вже в 21 сторіччі, не в 19. тому як США в Німеччині, Японії чи Кореї. 8)

а як там російська імперія з чукчами? я так розумію чукчи прям розквітли, навіть анекдоти про них складають...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:08

  Shaman написав:. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:10

  katso написав:
  trololo написав:що тут смішного? ассад массового вбивав людей, це факт.

ага. Типа как у нас Янукович. Ото кровавый диктатор был, ух, как хорошо что сейчас его нет.

чувак, про вбивства Асада ніхто навіть не сумнівається. чи ти з тих, хто вважає, що й Голокосту не було...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:11

  Banderlog написав:
  Shaman написав:. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились

бачиш, домовились - а от сталін чинив й чинив спротив, скільки населення загинуло...
Повідомлення Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:. тому за вашої логікою всі ці мільйони жертв 2СВ були марні - треба було лише домовитися з гітлером...
ну французи ж домовились? І поляки? І фіни? І угорці? І чехи ? І румуни? І італійці? І іспанці домовились?
Бельгійці ще з голандцями і словаки домовились

бачиш, домовились - а от сталін чинив й чинив спротив, скільки населення загинуло...
то ти сталініст? :lol:
