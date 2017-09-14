щиро здивований.
так ЛАД, історія Раші готується повторитися після чергової військової авантюри Раші...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:18
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:21
звісно ні. тому й кажу вже скільки часу про перемовини. але поки що ніяк не наважаться на Раші - чи досі обирають між табакеркою та шарфиком...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:21
Вбивства кого? Політичних опонентів? Чи як у нас тцкшниками просто людей що за хлібом вийшли? Не відчуваєте різницю?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:26
Так естественно: после того, как договор порушили - ничего другого и не оставалось уже.
Забавные паралели с Парижем наблюдаются, кстати...
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:27
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:31
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:32
поки будуть захищати Рашу від агресивного Заходу миролюбивий Китай забере своє. по Волзі - не певен, а от Східну Сибір - дуже вірогідно. там основні ресурси, а навіщо Китаю пусті території?
Додано: П'ят 14 лис, 2025 22:34
Для trololo и stm немного дополню.
Небольшая историческая справка. Для примера.
Проклятые коммунисты, анархисты и прочие республиканцы убили 130 тысяч националистов. Звери.
Но при этом погибло погибло 320 тысяч сторонников республики.
И ещё:
Белые и пушистые.
Возвращаясь к Сирии.
Абу Мухаммад аль-Джулани образовал группировку «Джебхат ан-Нусра», которая была ответвлением ИГИЛ. Позже принёс присягу на верность непосредственно лидеру «Аль-Каиды» Айману аз-Завахири.
После победы в 2024 вернулся к настоящему имени Ахмед Хусейн аш-Шараа.
В мае 2013 года Госдепартамент США внёс аш-Шараа в список «особо опасных террористов»[67], а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке[68][69]. Предложение о вознаграждении было отменено в декабре 2024 года после встречи аш-Шараа с американской делегацией.
Совсем белый и совсем пушистый. Именно такой, как любит stm.
Просто удивляет, как люди плохо представляют себе войну, особенно гражданскую. Рисуют себе какие-то голубые (или розовые) картинки. Рассказывают о каких-то законах и правилах войны. В советские времена рассказывали исключительно о героизме советских воинов, теперь смотрят Солонина и говорят о воинах РККА как о диких и неграмотных зверях.
Слишком давно не было войны. Утеряна историческая память.
Правда, лучше бы она не возрождалась.
