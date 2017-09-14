RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:26

Кстати, я недавно ставил вопрос, почему не вызывают в ТЦК повестками, а ловят на улицах.
Banderlog ответил, и ответил правильно.
Вот подтверждение.
Система вручения повесток фактически не работает, поскольку большинство мужчин игнорирует вызовы в военкомат, рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому". По его словам, повестка является лишь сообщением о необходимости явиться в ТЦК, а не гарантией того, что человек выполнит этот долг.

"Видимо, уже пора признать, что сама "раздача" повесток - неэффективна. Мужчины получают повестку и не приходят.
........Истомин отметил, что проблема заключается не только в отношении граждан, но и в недостаточной работе местных органов власти.
........он признал, что этот механизм не всегда эффективен: многие граждане просто не реагируют на письма, независимо от способа их вручения.
........
В то же время в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях. Нехватка людей касается фактически всех направлений, в том числе пехоты. Как отметил военный, когда россияне применяют тактику инфильтрации и заходят в тыл ВСУ, это в том числе следствие недостатка личного состава.
https://www.unian.net/society/mobilizaciya-v-ukraine-sistema-vrucheniya-povestok-ne-rabotaet-v-tck-obyasnili-prichinu-13194981.html
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:39

  Shaman написав:тобто політичних опонентів вбивати можна - яка дивна логіка... скільки у нас випадків людей, які загинули в ТЦК? ви ще не знаєте, скільки людей гине на полігонах, та й взагалі просто в аваріях.


Вбивати не можна нікого - у церкві на стіні написано "Не Убий" - але в КК будь якої країни за вбивство дають "від й до", тобто якось їх розділяють

і ще. Це ми тільки про Сирію. Але крім Cірії є ще - Лівія, Ірак й т.п. - і всюди там після приходу так званої демократії звичайним людям стало жити ГІРШЕ, всюди. Он зараз Венесуела на черзі, можна наблюдати покращення в прямому ефірі (чи етері як там правильно по новому уставу)
Повідомлення Додано: Суб 15 лис, 2025 01:49

  ЛАД написав: Ему как раз нужны люди. Но настроенные благожелательно.


И поэтому он бомбит энергетику. Как-то нелогично, не находите ли? Напрашивается вывод - ему пофиг на настроение людей, этот период прошел, теперь просто валит наш потенциал, как военный так и экономический, куда попадет...
