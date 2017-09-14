Додано: Суб 15 лис, 2025 10:28

Hotab написав: а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз а картки (і все інше, типу арешт авто)) їм просто не блокують. Чому - хз

Та я так думаю, що зрозуміло чому. Якщо виписати повістку за законом, доставити її (хоча б умовно, як тепер дозволяється) за законом, потім відкрити справу по неявці, потім заблокувати все -- то де тут можна зрубати 500 баксів за послугу "відпустити з буса"?Ще коли почалася та шняга з Резерв+ і оновленням даних, склалася повна картина, що тепер законно можна притягнути майже всіх "ухилянтів", всі механізми є. І я був майже впевнений, що це дійсно почнуть робити. Але ні, "законно" і "Україна" навіть в такому питанні не поєднуються.От дивіться: особисте вручення повістки зараз не обов'язкове, головне -- відправити. Тут, звісно, теж можливі зловживання, але немає контакту з "ухилянтом", тож хабара "на місці" брати нема де, а порішати заздалегіть можна і зараз, але ж люди віддають перевагу ховатися по хатам. Далі -- є обов'язок оновити дані. Тобто, "повістку послали не на ту адресу" вже не є захистом, "ухилянт" сам повинен слідкувати, щоб у ТЦК була "та" адреса. А коли дані оновлені, а вони все одно не на ту адресу відправляють -- то такого не повинно бути, за це хтось мусить бути відповідальним вже із посадовців.І все, далі - адміністративне чи кримінальне провадження, розшук (справжній, а не "розшук ТЦК"), блокування рахунків і арешт майна. І все законно. Але вони не хочуть законно, вони хочуть грошей.