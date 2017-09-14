|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:03
pesikot написав:
Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?
Порівняли відтермінування санкцій на на 1 рік які б коштували десь 150 млн $ і на додаток до яких йдуть зобов'язання купувати СПГ в США на 600 млн. $ і прямий своп на 20 млрд. $ в додаток до якого йде угода "combat non-market policies and practices of other countries".
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:05
pesikot
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:10
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
Орбану він санкції на рік відтермінував щодо російської нафти ... Ти не знав ?
Порівняли відтермінування санкцій на на 1 рік які б коштували десь 150 млн $ і на додаток до яких йдуть зобов'язання купувати СПГ в США на 600 млн. $ і прямий своп на 20 млрд. $ в додаток до якого йде угода "combat non-market policies and practices of other countries".
Дивись ширше ... якщо комусь санкції, а кому ні ... то це вже не про гроші, як і ті 20 ярдів - це про підтримку.
І сума тут неважлива
навіть, для Орбана відтермінування санкцій більш шкідливі, бо створює іллюзію, що і хтось інший може домовитись, а потім ще хтось ...
Далі продовжувати чи сам здогадаєшься ? )
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:22
ЛАД написав:
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
ЛАД, а може спочатку відповіш на запитання до тебе - які твої пропозиції? а то є такі "розумники" які все питають й критикують, а власної думки, як виявляється не мають, та й не дуже розумні
як там "один дурник задасть стільки питань, що й сто мудреців не зможуть відповісти"...
ми воюємо до того, поки Раша не буде змушена або сісти за стіл перемовин, або просто підтримувати подальшу агресію... й це недалека перспектива, не треба розповідати про десятиріччя. навіть якщо плешивий карлик налаштований повністю занепастити країну, то є засоби й досвід, як скорегувати це. інша еліта не збирається помирати за фантазії схибленого діда.
тепер чекаємо ваших пропозицій ЛАД
. вистачить тут корчити з себе розумника, тепер треба це довести.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:24
Дюрі-бачі написав:
Не треба садити всіх, достатньо посадити десятки тисяч, щоб створити ефект "невідворотності покарання" і сотні тисяч прийняли перший варіант
А Ви не думали, що багато оберуть варіант сісти, щоб через декілька років гарантовано вийти живим із в'язниці? Мені здається, що краще було б, наприклад, Кабміну усім складом піти на фронт. Зеленському піти на фронт. Просто, щоб показати, що ми усі в однаковій ситуації і немає "особливих" людей.
pesikot написав:
То що про податкового резидента ? Не знаешь ?
Ти мені писав, що я не сплачую податків в Україні, що я спростував. Стосовно резиденства - яке тобі діло до цього? Якщо ти фінансово грамотний, то маєш знати про угоди про уникнення подвійного оподаткування. Податки с ЗП, депозитів, дивідендів і т.д. завжди утримуються у країні походження, з джерела. Якщо я працюю на українську компанію, то і податок маю сплачувати лише в Україні. В іншій країні податки сплачуються лише з доходів, джерело яких знаходиться у тій іншій країні.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:25
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Интересно, на мой вопрос так никто не решился ответить.
Я правильно понимаю, что ваше предложение - продолжать воевать до развала РФ?
Что в этом случае будет с Украиной по вашему мнению?
Тому що питання риторичне. Є шанс, що Україна збережеться. І по моїм оцінкам, він набагато вищий, ніж у випадку, якщо ми зараз підемо на мир будь якою ціною.
Питання не риторичне.
В том, что "Україна збережеться" я почти уверен. Конечно, всякое может быть, но, думаю, худший вариант всё же не случится.
Я спрашиваю о том, что будет с Украиной после окончания войны, если она продлится ещё 2-3 года.
В каком она будет состоянии. С разрушенной энергетикой и предприятиями. С кучей заминированных территорий. С большим количеством инвалидов и просто людей с разрушенным здоровьем. С сильно сократившимся населением, особенно молодёжи (и в силу выезда, и в силу резко упавшей рождаемости). Будут, скорее всего, и ещё некоторые демографические проблемы. С большим количеством людей, оставшихся без жилья.
На восстановление нам понадобятся, возможно, не меньшие средства, чем сейчас на войну.
У меня нет уверенности, что после окончания войны Запад будет продолжать давать нам деньги и дальше. И что нам "простят" кредиты, которых сегодня, мягко говоря, наверняка уже много.
Вот о чём вопрос.
А если кого-то больше волнует право говорить по-украински, то оно будет, но вот станет ли от этого легче.
Сразу замечу, сколько будет разрушено нефтеперерабатывающих заводов в РФ и какая там будет инфляция меня, в общем-то, никак не волнует и не интересует. Точнее, интересует только в той степени, в какой это поможет закончить войну. Но в том, что это окажет решающее влияние
, сильно сомневаюсь или, как минимум, не уверен.
И да, я тоже не убежден на 100%, что любой мирный договор будет соблюдаться РФ. Но шансы на то, что будет соблюдаться какой-то вынужденный
договор, по-моему, значительно ниже. Как происходило с договорённостями вокруг Карабаха. Вероятность нарушения любого перемирия
будет, действительно, очень высокой. Особенно, если Путин подаст его как вынужденную передышку в борьбе с Западом, необходимую для того, чтобы собраться с силами и подготовиться к продолжению в бОльших масштабах.
Поэтому считаю, что нужен именно мир
, который в какой-то мере удовлетворял бы РФ.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:28
Дюрі-бачі написав:
ИМХО найкраща форма влади - це демократична диктатура: коли в керівника / партії є диктаторські повноваження, але в народу є демократичні інструменти для відсторонення.
цікава ідея, але так не буває. як тільки в когось з'являються диктаторські повноваження, то переважна більшість намагається щось змінити під себе. демократія працює саме тому, що є обмеження. Трамп зараз дійсно випробує американські інститути на міцність - багато що поламав, але спротив збільшується...
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:30
Дюрі-бачі написав:
Закінчується 2025, а тут досі спорять про те, "як домовлятись з москалями"...
Невже історія нічого не учить: про що б ми з москалями не домовились якщо не буде гаранта виконання договору і строгого покарання за його порушення то москалі його порушать.
Не учит.
Домовлятись треба з Вашингтоном/Пекіном/...
С этим согласен.
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:30
АндрейМ написав: pesikot написав:
То що про податкового резидента ? Не знаешь ?
Ти мені писав, що я не сплачую податків в Україні, що я спростував. Стосовно резиденства - яке тобі діло до цього? Якщо ти фінансово грамотний, то маєш знати про угоди про уникнення подвійного оподаткування. Податки с ЗП, депозитів, дивідендів і т.д. завжди утримуються у країні походження, з джерела. Якщо я працюю на українську компанію, то і податок маю сплачувати лише в Україні. В іншій країні податки сплачуються лише з доходів, джерело яких знаходиться у тій іншій країні.
Ніт, для фізосіб не працюють "угоди про уникнення подвійного оподаткування"
Якщо ти десь перебуваєшь, то у тебе виникає зобов"язання "податкового резидента"
А ти цього не знав ...
Додано: Суб 15 лис, 2025 18:35
ЛАД
Ви не розглядаєте такий варіант, що після закінчення (чи в процесі перемовин) кацапи будуть просити захід про зняття санкцій і обмежень, які після припинення БД не будуть давати їм відбудовуватись . І умовою зняття цих санкцій якраз і можуть бути прямі (скоріше за все ні, зомбі -піпл кацапський таке не прийме) чи приховані виплати на відновлення знищеного в Україні??
Але ж це перемовини повинні бути не про мир для нас на будь яких умовах, як зараз звучить на форумі) . Бо умови будуть якраз такі, що кацапам все (території, включно з не захопленими, зняття санкцій) , а Україні розбита територія і борги. Без компенсацій.
