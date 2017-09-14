|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:03
Hotab написав:_hunter
которая всеравно будет получена позднее
Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?
отдавать свое)
Заработок на снятых санкций не свое?
не буде ніяких компенсацій, про це вже мови не йде в переговорах. І списання кредитів теж не буде після війни. Що їх мішає вже списати?
Banderlog
Повідомлень: 3932
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 100 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:05
Hotab написав:_hunter
которая всеравно будет получена позднее
Позднее будет ТА прибыль. Может быль. А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Может и за непоставленный газ по северному потоку все вернется с лихвой?
отдавать свое)
Заработок на снятых санкций не свое?
>>> А недополученная ежегодно ДО этого тоже вернется?
Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная.
>>> Заработок на снятых санкций не свое?
Так санкции и так снимут...
_hunter
Повідомлень: 10924
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:10
Hotab написав:ЛАД
Для них это будет означать сильный экономический кризис.
Я не економіст рівня Флаймана , але мені здається що втрати (або недоотримані прибутки) від санкцій лише за кілька років можуть бути навіть вищі від компенсацій Україні. І кацапи це також розуміють .
Я тоже.
Возможно. Но это в случае, если они будут строго соблюдаться. До сих пор это было не совсем так.
Кроме того, думаю, при любом договоре о прекращении огня какие-то санкции будут сняты.
И ещё. Я конечно, не знаю цифр, но если аккуратно посчитать ущерб (а, похоже, наши этим занимаются серьёзно), сумма получится астрономическая. В результате для РФ ситуация будет, что в лоб, что по лбу. и РФ на это не согласится. Налагать такие репарации никто не решится, все хорошо помнят, чем это закончилось в Германии после 1 МВ.
По-моему, такие варианты возможны только в случае военного поражения РФ.
ЛАД
Повідомлень: 37464
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:14
_hunter
Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная.
Європа купить весь недокуплений за роки війни газ? 😅
Так санкции и так снимут...
Чому?
Що їх мішає вже списати?
Є трохи різниця, коли батько дає гроші сину в борг, щоб той працював і розвивався, думаючи як їх повернути , але потім пробачити їх, аніж просто давати постійно зі словами «дарю.. треба буде ще - кажи»))
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 15 лис, 2025 20:18, всього редагувалось 3 разів.
Hotab
Повідомлень: 17168
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2535 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:18
Shaman написав:
.............
дурника не корчить. я вже вам розповідав, тепер sashaqbl
розжував - а ви все не бачите. ви кажете на білий лист паперу чорне, й щасливе обличчя...
..........
Вам и корчить не надо. Уровень инструктора по идеологии не пропьёшь.
Простите, но отвечать на всё, что вы написали, скучно. Не буду.
ЛАД
Повідомлень: 37464
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5373 раз.
- Подякували: 4873 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:19
Hotab написав:_hunter
Естественно: она же не только недополученная - но еще и отложенная.
Європа купить весь недокуплений за роки війни газ? 😅
Так санкции и так снимут...
Чому?
>>> Європа купить весь недокуплений за роки війни газ?
Если ВолксВаген окончательно от китайцев не рассыплется - весь-не весь, но да - докупят.
>>> Чому?
Там уже выше написали... Примерно потому же, почему с Белавиа сняли.
_hunter
Повідомлень: 10924
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
_hunter
докупят
Щоб що з ним робити?
Hotab
Повідомлень: 17168
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2535 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:34
Hotab написав:_hunter
докупят
Щоб що з ним робити?
Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.
_hunter
Повідомлень: 10924
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
_hunter
Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.
Тобто в 2026 році їм треба буде 4-річна норма газу від Росії? А якщо мир і зняття санкцій в 2027-му, то 5-річна? Такого навіть Флайман не розрахував би.
Hotab
Повідомлень: 17168
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2535 раз.
Додано: Суб 15 лис, 2025 20:55
Hotab написав:_hunter
Расширять производство на халявных углеводородах, вестимо.
Тобто в 2026 році їм треба буде 4-річна норма газу від Росії? А якщо мир і зняття санкцій в 2027-му, то 5-річна?
Чозабред
Достаточно будет с 110%-120% (от 25го года) начать - и разгонять кочегарку потихоньку...
_hunter
Повідомлень: 10924
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 492 раз.
