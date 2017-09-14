ЛАД написав:Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет.
Описати тобі ТВОЇ перспективи? Ти помреш і тебе засунуть 2 метри під землю, або спалять....і це відбудеться дуже швидко по історичним міркам десь до 10-15 років.... Але перспективи твоїх внуків можна описати так само , просто збільшити часовий діапазон десь на років 60..... І при цьому що в твоєму діапазоні (до 15 років) що в їх (до 65 років) будуть не тільки могили/кремація/лопати..... Будуть і хороші речі як то Війна закінчиться.... і почнеться життя... і повір мені Твої внуки зроблять все щоб їх життя БУЛО КРАЩИМ ніж ти їм пророкуєш, а разом з покращеннями ЇХ життя-наступить і покращення життя в Україні.
pesikot написав:Так, lapay, у мене немає мирного плану. Тому що, Путін нас хоче вбивати. І ніхто не може завадити йому це робити. Тому, єдиний план може бути один - спротив
А всі ці бажання перемовин, РПВ - це все від нерозуміння ситуації
Ну це давно зрозуміло, що ні в тебе, ні в Зеленського нема іншого плану, ніж клянчити зброю і продовжувати бусифікацію, поступово руйнуючи країну на фронті і всередині. А з якого пальця ви з ним висмоктали, що ніяких альтернатив не існує? Якщо самі тупі і немічні, то хоч послухайте сильних світу цього, які щось можуть, США і КНР. До цього року на слово перемовини Зеленських плювався, а на слово перемир'я і досі плюється. Щось я не чув від партнерів про обов'язковий відвід військ кацапів, для початку перемовин, чи про те, що РПВ це страшне і неможливе зло, рівня Мінських угод. Але для чого мир хитродупим диванним воїнам, на чолі з Зеленським, якщо самі вони на фронт не підуть?
Завтра якраз рівно рік як крайнє повідомлення від лапая. Якраз за РПВ тоді ще банили, бо ще рік назад офіційна лінія складала плани Перемоги і ніяк не менше. Надіюсь з ним (лапаєм) все гаразд.
Letusrock написав:............. А що це буде за Україна через 20 років війни? Навіть для концепції "понад усе" це вже занадто. Можна спрогнозувати склад тої "збереженої України": -прострочена на 15 років влада з новими "Міндичами" - млн ЗСУ які звикли мати автомат в руках, і які впевнені що тиловик-будівельник чи шаман їм сильно заборгував - млн тилових силовиків (в тч. судді, прокурори і т.д.) що звикли до доплат військового часу та збивати по 5 куо з пішохода - пенсіонери та інваліди - залишки українців для обслуговування інфраструктури та критичних виробництв - як мінімум пару млн "бангладешців" які будуть працювати у решті секторів економіки де закінчились чоловіки та/або не дають бронь. І яким буде глибоко начхати на "мова це зброя", вишиванки, ПЦУ/УПЦ, портрети лідерів упа та на решту "понад усе"
Вы правильно описываете перспективы. Кроме, возможно, последнего пункта - кому нужны "решта секторів економіки"? Достаточно с/х для обеспечения едой. А остальное, как писал детройт - фортеця. А в фортеці нужны только армия и еда. Разница с вашими оппонентами в том, что вы описываете перспективы, исходя из сегодняшних реальных тенденций, а оппоненты из розовых мечтаний и "веры". Кроме "веры" никаких аргументов нет. Вот "верю" и всё тут! Верю, что в ЕС скоро обязательно примут. Верю, что долги простят. Верю, что рашка вот-вот развалится и мы її відспіваємо. Ну, на крайний случай не развалится, так её экономика потерпит полный крах и будет неспособна поддерживать продолжение войны. Верю, что отток людей за границу прекратится, а выехавшие в основной массе вернутся обратно. Верю, что Запад из "благодарности" от пуза кормит наших беженцев (правда, почему-то "забывают", что эта поддержка постепенно сворачивается и даже Германия уже начинает урезать пособия). Верю, что благодаря сегодняшней мобилизации наша армия будет способна продолжать успешно бороться с врагом, а я буду успешно сидеть в тылу на тёплом диване и продолжать на форуме "верить" и рассказывать "патриотичные" сказки о "росте жиров в масле" и стойкости нашей энергетики, которой не страшны никакие обстрелы. Может, ещё что забыл. Понятно, что с верой спорить бесполезно.
И да, идея о "финском варианте" не моя, но умный человек отличается тем, что он не отбрасывает сходу идею, которая ему даже не нравится, а рассматривает её в сравнении с другими идеями. И если нет ничего лучшего, то может принять и её, прекрасно понимая её недостатки. Есть и другой подход по принципу: " Скажи дураку богу молиться, он и лоб расшибёт". Кстати, для шамана - "властні" українською "владні".
який файний приклад дуже крутого демагогічного прийому - віддзеркалення. тобто накидання на опонента власних недоліків
те, що описав Letusrock - це просто жахалка, яку він накидав, а тепер ще й ЛАД підспівує, називає це "сегодняшних реальных тенденций", хоча базується це лише дійсно на зневірі в Україні. це сценарій Раші, не наш - отам ви здивуєтесь його точності.
ще раз війна принесла в Україну багато проблем, які від нас не залежать. але головне питання, що ми з цим робимо. хтось нічого не робить, але головно волає все пропало, а хтось робить. півень Німеччини після 2 СВ був набагато гірший - впоралися? й ми можемо впоратися - чому ні? це лише позиція - руські можуть все, українці не можуть нічого - зазвичай це пишуть руською мовою
Європа вже 4 роки нам допомагає, но все розповідають, що ЄС нам не світить. й ці ж люди все кажуть, як гарно буде в окупації - при тому, що всім відомо, що відбувається з українцями в полоні. руськомовним совкам звісно буде легше - треба лише згадати, як жити за часів тоталітаризму - й ок. але не забувайте рівень життя тоді - це 80ті роки, забудьте про поточний рівень життя.
ідея це гарно - але ідею треба деталізувати. якщо ви цього не можете, то ця ідея лише фантазія, якою намагаються замаскувати реальність. що з формулюванням - вже більше року НІХТО не може конкретно сформулювати умови перемовин, прийнятних для Раші. лише загальні фрази, ідеї, бла-бла-бла - що просто каже, що немає таких умов. балаболи одним словом. й що робити, коли ворог не хоче перемовин - теж НІХТО не каже зі зрадофілів. в них зазвичай взагалі немає власної думки - лише тягнути все погане, що сталося в країні й робити висновок, що все марне.
ще раз ключова різниця - людина, яка критикує конструктивно - зажди надає пропозицію. а оце аби покритикувати при відсутності власної позиції - це просто ознака дурника. або ІПСО.
а от тут ЛАД згоден - посіяти зневіру та паніку - це ключове завдання ворогу. що робили з цим часів сталіна? отож. а у нас лише банять, й то далеко не всіх, кого треба - демократія...
а можна ввести обмеження на кількість скарг на день? тоді хтось дійсно глузд втратить. чи хоча б номінацію - стукачок тижня
Вопрос к модераторам - у нас появился новый модератор шаман? Иначе откуда он знает о жалобах?
оце нас й відрізняє ЛАД. бо я допитливий й цікавлюся різними речами, а не оперую лише тим, що вбили в голову 40-50 років тому.
ти за 15 років досі не знаєш, як побачити оскаржене повідомлення чи ні? чи не вмієш визначити час між подіями - час повідомлення та час оскарження? чи не можеш вгадати, хто оскаржує повідомлення, присвячені тупенькому тролю ху_нтеру?
ЛАД написав:Как мы "з допомогою Європи зможемо заробити"? Продадим им зерно?
Совок з якого пісок сиплеться може розглядати тільки так вигоду Європи.... Але Європа тому й не совок-що деякі речі розглядає під іншими ракурсами.... Для совків - Україна це деіндустріалізована країна яка може тільки продати зерно (заморивши голодом виробників цього зерна).... Для Європи Україна - це ринок збуту , який може бути самодостатнім(платоспроможним) і приєднання цього ринку до Європи -збільшує ринок Європи на 10%. Як приклади -Європі нафік не потрібна була Португалія(Хорватія), але спочатку за гроші Європи там збудували автобан( в Хорватії будують).. а зараз Португалія на 60% забезпечила себе електрикою(в основному вітроенергетика) І ЦЕ НА РІВНІ ПРОВІДНИХ КРАЇН єс https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/u-portuhaliyi-58-elektroenerhiyi-shcho-spozhyvayetsya-vyroblyayetsya-z-vde
76,2% - у Австрії, де електроенергія головним чином генерується завдяки гідроелектростанціям, 75,7% - у Швеції, де левова частка електроенергії виробляється вітровими та гідроелектростанціями. Третє місце посідає Данія (62,6%), Португалія (58,4%) Хорватія (53,5%).
Так само і ми Десь зерно , далі буде мука з зерна, далі зелена енергетика , потім туризм, потім викруткові автомобільні заводи ....
ПС Під час 2 Світової , Польща ФІЗИЧНО втратила кожного ШОСТОГО громадянина, потім на 45 років потрапила в кабалу до совків..... І ВИЖИЛА , при чому тепер там подушове ВВП більше ніж в педерації Тому крокодилові сльози ПаРа ЗДаВатЦа - по Україні лити не варто Ми Москву хрестили -ми її й відспіваємо.
Дюрі-бачі написав:Особисто мене б мене змусило піти воювати не блокування рахунків, а впевненість, що якщо я завалюсь на квартирі в себе чи в родичів - мене знайдуть і бусифікують, якщо зявлюсь на якійсь офіційній роботі - мене знайдуть і бусифікують. Та банальний прихід участкового до мами хоча б раз на день із питанням "Дюрі вдом? Бо ми шукаємо його за ухилянство" вже швидко б зламав бажання ховатись.
А коли бачиш як сусід який в СЗЧ місяцями живе за місцем реєстрації і його ніхто не шукає - то звісно можна плювати на ту повістку.
Дивно, але ніхто не задає такого питання: А для чого? Вроді тут на форумі усі розумні люди, але ніхто не думає крок наперед. Коротко історична справка: В 1943 в Рейху не було тотальної мобілізаці. А в 1944-1945 мобілізація була тотальна - брали 60+ і 16-річних, правда не прям воювати а в допоміжні частини(типу обмежено придатний зараз). І що? Помогло це Рейху? Ні.
Все це ваше обговорення на 50 сторінок - це переливання з пустого в порожнє. Як треба буде - то будуть і двері виламувати і відправляти на фронт(як хоче Хотаб), але повірте мені - тоді усі вже всі точно будуть впевнені що війна вже програна. І ще - а думаєте путін цього не знатиме? Думаєте путін погодиться на якийсь мир, коли у нас буде творитись таке? Ні, звичайно, тоді він точно буде воювати до кінця, кінця України очевидно.
budivelnik написав:Як на мене - той хто ЗАХИЩАЄ сімю ЄС- той будебажаним родичем в ЄС
ИМХО це буде як з ветеранами ЗСУ, які переважній більшості в тилу не потрібні, і їх бояться / уникають через їх травми / зміни в психіці. Так і нам буде важче в ЄС. Навіть коли приймуть, то придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб українці не були рівними німцям чи французам в ЄС.
Не будет так. "придумають 1000500 перехідних дискредитаційних положень, щоб" отложить приём в Украины в ЕС. Или придумают какой-нибудь статус "кандидата в члены".
Добре якщо таких як Ви в Закарпатті хоча б 20% роботодавців
Не будет 20% таких роботодавців. А ветеранов будет намного больше, чем 5%. После войны у нас вряд ли будет больше 30 млн. населения (может, и меньше). Если отбросить детей и 10 млн пенсионеров, то працездатних будет максимум 15 млн. Ветеранов будет точно больше 750 тыс. Как минимум раза в 2, а то и больше.