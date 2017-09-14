плюс засоби масової інформації це наскільки розганяли. Якщо ти спалив своє поле – ти герой, не дав рашистам прибрати свій урожай. А якщо ти його зібрав і роздав, заплатив своїм пайщикам, значить ти співпрацював з окупантами. Там багато ситуацій не для преси, і що зараз відбувається – жах.

.......Зараз уже багато і по Харківській області "сидить", деякі "виходять" фермера. Я знаю, що їх посадили, але у мене питання, за що?

....

- Дали строк за співпрацю з окупантами. Приїжджають до тебе на тік окупанти й ставлять свою техніку. Якщо ти не спалив техніку окупантів, якщо ти сам не втік, якщо ти там залишився, значить ти з ними співпрацював. Ти ж надав свій тік для техніки окупантів. А вони ж не питають, можна поставити чи не можна поставити. Це робиться примусово, але цього ніхто не враховує, нікому це не цікаво.

...... дай Боже скоро звільнять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Ті аграрії, які там залишилися, вони вимушені жити в тих умовах зараз. Але у них просто-напросто повідбирають всю землю, бо вони "співпрацювали з окупантами". Повідбирають всю техніку, бо вони заправляли її окупантським пальним і так далі. Вони у них все заберуть, і ця земля, техніка перейдуть в ті структури, які перейдуть.

.......- Ви ж не знаєте, які інстанції це роблять. Тобто вище, тільки до Президента, хіба що.