/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:29

Тут все увлечены обсуждением "нового американо-российского плана мира".
Попробую немного отвлечь от увлекательного обсуждения сплетен.
Интересное интервью - "Агроном Сергій Авраменко: Частина Харківської області наближається до субтропічного клімату" - https://dumka.media/ukr/interview/1763370933-agronom-sergiy-avramenko-chastina-harkivskoyi-oblasti-nablizhaetsya-do-subtropichnogo-klimatu.
Название чисто агрономически-метеорологическое, но там много интересного.
Первая треть соответствует названию, хотя там речь об урожае этого и следующего годов, что тоже важно.

Потом о мобилизации (её влиянии на с/х), о неразминированных и, соответственно, необрабатываемых полях (в результате засорение сорняками, в т.ч. и новыми, которые придтся потом выводить по 20-30 лет и больше). О разминировании, о том, как оно проводится, и о том, что "фермери змушені розміновувати самі свої поля". Про "гуманітарне розмінування". Об обстрелах дронами, причём, уже после созревания урожая и начале уборки. В статье об этом не говорится, но это тоже приводит к росту цен. Это к нашему с шаманом разговору о причинах инфляции, где я утверждал, что у нас основное это инфляция из-за роста затрат, а не доходов населения.
Об отношении к деоккупированным и о поиске врагов, которым тут любят заниматься.
плюс засоби масової інформації це наскільки розганяли. Якщо ти спалив своє поле – ти герой, не дав рашистам прибрати свій урожай. А якщо ти його зібрав і роздав, заплатив своїм пайщикам, значить ти співпрацював з окупантами. Там багато ситуацій не для преси, і що зараз відбувається – жах.
.......Зараз уже багато і по Харківській області "сидить", деякі "виходять" фермера. Я знаю, що їх посадили, але у мене питання, за що?
....
- Дали строк за співпрацю з окупантами. Приїжджають до тебе на тік окупанти й ставлять свою техніку. Якщо ти не спалив техніку окупантів, якщо ти сам не втік, якщо ти там залишився, значить ти з ними співпрацював. Ти ж надав свій тік для техніки окупантів. А вони ж не питають, можна поставити чи не можна поставити. Це робиться примусово, але цього ніхто не враховує, нікому це не цікаво.
...... дай Боже скоро звільнять Херсонську, Запорізьку, Донецьку, Луганську області. Ті аграрії, які там залишилися, вони вимушені жити в тих умовах зараз. Але у них просто-напросто повідбирають всю землю, бо вони "співпрацювали з окупантами". Повідбирають всю техніку, бо вони заправляли її окупантським пальним і так далі. Вони у них все заберуть, і ця земля, техніка перейдуть в ті структури, які перейдуть.
.......- Ви ж не знаєте, які інстанції це роблять. Тобто вище, тільки до Президента, хіба що.
После 2МВ в Союзе ссылали в лагеря. Сегодня гуманнее - тюрьма или даже просто "экономические методы".
О зернотрейдерах и приёме зерна в одесском порту.

В конце речь уже чисто об агрономии - об "екзотичних рослинах та овочах" и возможности их выращивания в Украине..
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 20 лис, 2025 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:32

  andrijk777 написав:
  olmyb написав:
  andrijk777 написав:Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?

Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

СРСР не розвалився, його розвали, і в цих людей є імена та призвища
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:32

  olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України
чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато? Хіба вони були важчими цілями ніж Україна?
Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом.
якщо після війни ми знову лишимся на таких позиціях, нова війна неминуча.
Тут Ви праві.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:41

  flyman написав:СРСР не розвалився, його розвали, і в цих людей є імена та призвища

Ну то что Ельцин решил поставить большую жирную точку в существовании СССР ещё тот секрет полишинеля.
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
1 Виходить в СЕРЕДНЬОМУ для України все таки якість забезпечення ЖИТЛОМ - покращується?
До великого арифметика не доходит, что если у одного человека 3 квартиры, а у двоих ни одной, то, хотя "в среднем" у кажлого есть по 1 квартире, жвоим, у которых её нет не легче.
До крокодилосльозника так і не дійшло
І раніше було в когось три квартири а в когось картонна коробка..
Але якщо СЕРЕДНЯ по країні збільшилась , то з високою ймовірністю в більшості-збільшилась..
Але хіба в парткомі про це вчили?
в парткомі було щоб у всіх однаково... але в парторгів краще.
Понятно, что человек, у которого 3 квартиры может рассуждать о "ймовірності". :mrgreen:

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:2 Виходить коли Сталін зменшував населення України шляхом голодомору - то це була ПОЗИТИВНА річ для України бо були побудовані ЗАВОДИ ..
чи все таки сталін сволота і вбивця?
Ни о Сталине, ни об индустриализации, ни о Голодоморе разговора, вроде, вообще не было.
Или ваши знания этими словами и исчерпываются?
Те що ТИ не хочеш про це чути -не говорить про те що це не відбувалось
Тому
якщо впрягся у відбілювання совка - відгрібай за нього по повній.
Великому историку не дано понять, что Союз в 30-х и в 60-70-х несколько разные вещи.
И что признание отрицательных событий не исключает у нормального человека и признание достижений. И это не "відбілювання".
И не стоит в любую тему вставлять Сталина и Голодомор.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:43

  olmyb написав:Насправді окрім подальшої оборони, вибору для України зараз просто нема. Ті умови, що пропонуються і обговорюються, лише значно покращують позиції росії для подальшого завоювання України, чим вона неодмінно скористається. Зокрема росії дуже вигідно безболісне захоплення міської агломерації Донецької області, що контролює Україна, наступна перешкода такої ж важкості - річка Дніпро, і мене дивує що росіяни не пропонують обміняти її на окуповані території інших областей, які легко заново захопити.

Можно вопрос?
Вы уже в армии?
Под Покровском?
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 15:44

  thenewepic написав:...... З лютого 22 року і до жовтня в "днр" було мобілізовано цілих 5 тис? А всі розповіді, що там навіть студентів хапали, не кажучи вже про шахтарів і т.д. - то все байки? Українська пропаганда? ......

А эти ужасы - где рассказывали? -- не на Марафоне часом? А то у меня статистика по решившим остаться - примерно совпадает...
  flyman написав:
  andrijk777 написав:
  olmyb написав:-----------------------------------------
andrijk777
Не вдарить і не призведе. Ваші ілюзії тривають вже майже 11 років. Скільки ще років будете жити ілюзіями?
-----------------------------
Я виріс в СРСР, який здавалося був сильним і самодостатнім, але ілюзія стала дійсністю.

Якщо здається то треба хреститись. То дійсно вам так здавалось, тому що я впевнений що ви фінансових показників СРСР не знали. Не знали дефіциту бюджету СРСР, сальдо торгового балансу СРСР, розміру зовнішнього боргу СРСР і т.д. Саме тому вам щось там здавалось.
Фінансові показники РФ відомі і я на відміну від вас(вирослого у СРСР) оперую цифрами.

СРСР не розвалився, його розвали, і в цих людей є імена та призвища

+++
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чому рф не продовжила захоплення грузії? Чи тої ж фінляндії до вступу в нато?
бо ні грузини ні фіни не вважалися "русскими, которые забыли о своих корнях". Ні грузинська ні фінська мови не вважаються придуманими австрійським генштабом.
  Banderlog написав:Проблема України що вона стала форпостом демократії, замість того щоб бути мостом між заходом і сходом
проблема України, що її сусід вважає, що українського народу не існує, а отже і відповідна країна не може бути незалежною від волі цього сусіда, в тому числі у внутрішніх справах.
  _hunter написав:А эти ужасы - где рассказывали? -- не на Марафоне часом? А то у меня статистика по решившим остаться - примерно совпадает.
нєт, нє на марафонє.

Відкрийте лінк, який я надав, там є опис методології дослідження, як отримувалась оцінка.
Повідомлення Додано: Чет 20 лис, 2025 16:17

  thenewepic написав:
  _hunter написав:А эти ужасы - где рассказывали? -- не на Марафоне часом? А то у меня статистика по решившим остаться - примерно совпадает.
нєт, нє на марафонє.

Відкрийте лінк, який я надав, там є опис методології дослідження, як отримувалась оцінка.

>>> нєт, нє на марафонє
А где? -- это же очень важно для понимания целей вброса.

>>> там є опис методології дослідження, як отримувалась оцінка
Читал. Но вы, как я понимаю, одну "маленькую" деталь - пропустили? :roll:
если все номера в них были полностью использованы российским Минобороны
