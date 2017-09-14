|
Напад росії і білорусі на Україну
|
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:09
Schmit написав:
Здалося, привиділося, причулося... Ви вважаєте всю адміністрацію Трампа ідіотами? Збирати цілий саміт у Лондоні, пропонувати на гучний підпис непогоджений план щоб що? Уявляєте, що було б, якби Зе тоді підписав
, а говоряща голова путіна вийшла через годину і заявила "я нічого про це не знаю, віддавайте нам Херсон, Запоріжжя і..."? Уявили? І що далі, реальні пекельні санкції на москву, яка не хоче миру і томагавки Україні? Невже так важко змоделювати ситуацію хоча б на пів крока вперед? Навіщо адміністрації Трампа так підставлятись?, щоб весь світ з них поржав?
Всі бачили, що відбулось на Алясці ... повний позор Трампа ... і нічого
То ти вже з"ясував, була зустріч в Будапешті чи ні ?
2
2
Додано: П'ят 21 лис, 2025 08:34
Бетон написав:
Завтра рабочих три часа.
Потужно, правда?
Тю. Он у людей тільки чотиреденна робоча неділя. А в нас вже навіть тригодинний робочий день.
Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:17
так званий план
Додано: П'ят 21 лис, 2025 09:30
"Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона виведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить Російській Федерації. Російські сили не входитимуть у цю демілітаризовану зону."
Одна из главных причина агрессии кремля - Краматорско - славянская агломерация с сланцем, литием и другими ништяками. По остальным пунктам они будут гибче гимнастки.
Российские силы не войдут, а всякие ЧВК для охраны концессий аж бегом. И Трамп там поучаствует в добыче, инфа 100%.
