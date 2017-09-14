RSS
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:33

  fox767676 написав:в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка

Скорее кремлевская вписка для внутреннего потребления - "мы позаботились о том что бы Украина не держала многомилионные полщича угрожающие россиюшке". Как еще обьяснить глубинному народу выполнение "демилитаризации" ? По факту армия мирного времени для Украины это 200-300 потолок.
alex_dvornichenko
 
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:43

  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка

Скорее кремлевская вписка для внутреннего потребления - "мы позаботились о том что бы Украина не держала многомилионные полщича угрожающие россиюшке". Как еще обьяснить глубинному народу выполнение "демилитаризации" ? По факту армия мирного времени для Украины это 200-300 потолок.


Возможно и так. Выпускаю из поля зрения фланги кремлепропаганды, которые " воюют со вмем НАТО, уничтожили полтора миллиона боевых бандеровцев и миллион найманых негро-поляков"
ну так и отлично.
главное чтобы на впк серьезных ограничений не было
от мифических 3000 км фламинго можно и великодушно отказаться :mrgreen:
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:47

  fox767676 написав:
  Xenon написав:
❗️Європа проти капітуляції: лідери працюють над власним планом закінчення війни на умовах, які будуть вигіднішими для України порівняно з пропозиціями США, – WSJ.

В ЄС сподіваються підготувати документ за кілька днів.

https://www.wsj.com/world/u-s-peace-pla ... v-0f2bb501


сколько у европы дивизий и ядерных боеголовок ?
они уже набрались смелости русские депозиты конфисковать ?

Вони заплатили РФ більше на $120+ ярдів більше, чим "дали допомоги" неньці.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:47

  flyman написав:тільки в нас деінстуалізація і декомунізація для побудови аграрної супердержави

Всегда привожу в пример Днепросталь - желание созидать может пробиться через любые препятствия. Какой бы Пинчук не был зятем, но он в чистом поле построил прекрасный завод и ничего ему не помешало это сделать.
Более того я готов просить коррупцию если она трансформируется в подобные инвестиции, а не в офшоры. Меньшее зло, дожились.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:50

  fox767676 написав:да ничего пока убийственного нет кроме признания сдачи донбасса
в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка
Мы не потянем. не найдется столько даже за нормальные деньги, а мариновать мобилизованных не выход
хотя бы 250 тыс, и производство собственных ракет до 500 км уже норм
без нормальной армии Украина не нужна ЕС, 20 летняя свистопляска пойдет прахом
Но и миллионная армия согнанных рипаков тоже сомнительный путь в европу

Це також не критично. Тепер, після падіння Покровська, очевидно що РФ візьметься за Слов'янськ-Краматорськ і РФ через рік(або швидше) точно захопить територію вище Покровська і оточить Слов'янськ-Краматорськ з трьох сторін (з відповідним фізичним знищенням цих міст). А далі вже фактично нічого не залишається як героїчно захищати Слов'янськ-Краматорськ(фактично вже не міст а територій) до останнього.

Критичним є інше - Зеленський не погодиться на цей план. Якщо він у квітні не погодився на прекрасний план Трампа то на цей 100% не погодиться. Тому розходимось і воюємо далі.
Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:55

Три з трьох

  andrijk777 написав:
  fox767676 написав:да ничего пока убийственного нет кроме признания сдачи донбасса
в 600тыс я не верю - скорее всего украинская вписка
Мы не потянем. не найдется столько даже за нормальные деньги, а мариновать мобилизованных не выход
хотя бы 250 тыс, и производство собственных ракет до 500 км уже норм
без нормальной армии Украина не нужна ЕС, 20 летняя свистопляска пойдет прахом
Но и миллионная армия согнанных рипаков тоже сомнительный путь в европу

Це також не критично. Тепер, після падіння Покровська, очевидно що РФ візьметься за Слов'янськ-Краматорськ і РФ через рік(або швидше) точно захопить територію вище Покровська і оточить Слов'янськ-Краматорськ з трьох сторін (з відповідним фізичним знищенням цих міст). А далі вже фактично нічого не залишається як героїчно захищати Слов'янськ-Краматорськ(фактично вже не міст а територій) до останнього.

Критичним є інше - Зеленський не погодиться на цей план. Якщо він у квітні не погодився на прекрасний план Трампа то на цей 100% не погодиться. Тому розходимось і воюємо далі.
Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.

Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:57

  andrijk777 написав:Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.

Сварить на медленном огне как союз через обвал рынков углеводородов, санкции, не думаю что будут использовать что то более радикальное.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 11:59

  flyman написав:Щоб воювати далі потрібні люди (які хочуть воювати), зброя, гроші. Три з трьох.

Вже давно(1-1,5 року) людей, які хочуть воювати немає (окрім тих що вже воюють). Тому ти не правий.
Зброя є, яка є.
Гроші взагалі не потрібні, СРСР якось воював без грошей.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:01

  fler написав:
  ЛАД написав:Для Флер.
Графики отключений света для украинцев стали жестче из-за того, что ... с каждым обстрелом ситуация становится все сложнее.
https://www.unian.net/economics/energetics/otklyucheniya-sveta-gendirektor-yasno-obyasnil-pochemu-chasov-bez-elektrichestva-stalo-bolshe-13202880.html
"Через несколько недель будет намного лучше" (С) :)

Всі, крім ЛАДа і Бетона розуміють, що кожний новий обстріл енергетики відтерміновує покращення ситуації зі світлом, над яким невпинно працюють фахівці галузі. Однак, ці двоє намагаються перекрутити моє цитування високопосадовця про полагодження на абсурд.

А вы, когда писали свой допис, считали, что война уже закончилась? :shock:
Вы сомневались в том, что обстрелы ещё будут?
И там не было цитирования, это были ваши слова.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 21 лис, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: П'ят 21 лис, 2025 12:01

  alex_dvornichenko написав:
  andrijk777 написав:Хіба США мають якісь козирі, про які ми не знаємо.

Сварить на медленном огне как союз через обвал рынков углеводородов, санкции, не думаю что будут использовать что то более радикальное.

Козирі проти Зеленського а не проти РФ. :D :D
Проти РФ у них немає(або не хочуть використовувати) козирів - це вже давно очевидно.
