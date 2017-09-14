RSS
  #<1 ... 15893158941589515896
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мирний план від адміністрації Трампа можна було б обговорювати, якби не одне але, - Портников
є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі

дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна... 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:32

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:до речі, ти звідки дані взяв? українців вже на Раші не існує?

В 21м веке все еще такие вопросы задавать? :lol:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0 ... 0%B8%D0%B8

існує, конечно - 8е место - за Аварцы и Армяне :|
Это к вопросу "почему в Моске/Питере украинских школ нет :?: "

а в 2002 році було 3 місце, й рахунок йшов на мільйони. а що ж сталося?..

Вспомнила бабка, как дивкой была... -- при этом: доля была впечатляющие 1,4% :lol:

"що ж сталося?" - особо не интересовался. Скорее всего народ более массово в Европу ехать начал.
_hunter
 
Повідомлень: 10981
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:32

Путин одобрил "мирный план" Трампа

  Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..

Вы на Луне или в тайге живете?
А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.

https://www.dw.com/ru/putin-odobril-mir ... a-74845100
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 249
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:36

  TUR написав:
  Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..

Вы на Луне или в тайге живете?
А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.

https://www.dw.com/ru/putin-odobril-mir ... a-74845100

тобто він ще не обговорений? тобто Раша додасть ще свої пункти? добре почекаємо, що ж це Раша захоче...

план ще не обговорений, але ми вже маємо погоджуватися - якось дивно. треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10553
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1678 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Суб 22 лис, 2025 11:45

  Shaman написав:
  TUR написав:
  Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..

Вы на Луне или в тайге живете?
А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, ......

https://www.dw.com/ru/putin-odobril-mir ... a-74845100

тобто він ще не обговорений? ......

Тебе слово "предметно" не знакомо? :lol:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/mas/51517/
_hunter
 
Повідомлень: 10981
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
