є відчуття, що ми знову обговорюємо і змушені коментувати якусь маячню. Можу пояснити чому. Я вважав, що ми маємо детально розбирати всі пункти цього мирного плану, якби Росія на нього хоча б якось відреагувала. Хоча б зʼявився міністр МЗС Лавров і заявив, що вони розглядають цей план з американцями, це серйозні пропозиції й що вони готові їх обговорювати й зустрічатись з Марко Рубіо. Нічого подібного не відбувається. Російські керівники не реагують на цей план взагалі
дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна...
Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..
Вы на Луне или в тайге живете? А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.
Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..
Вы на Луне или в тайге живете? А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.
тобто він ще не обговорений? тобто Раша додасть ще свої пункти? добре почекаємо, що ж це Раша захоче...
план ще не обговорений, але ми вже маємо погоджуватися - якось дивно. треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
а загалом, нагадує чергові Мінські - призупинення війни, нечіткі формулювання, які кожен трактує на свою користь. але най буде.
як раніше казали - це припинення лише гарячої фази цієї війни - треба про це постійно пам'ятати. 2022 рік може повторитися будь-коли. це буде або до зникнення агресивної політики Раші, або до поневолення України (але й тоді спротив залишиться) - а до цього - як Ізраіль з Іраном. або Корея з КНДР. схоже нас чекає такий сценарій...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 лис, 2025 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Проблема в том, что что бы начались переговоры обе стороны должны предварительно одобрить основные предложения. Раша это сделала. Украина, как мне видеться на сегодня, не планирует этого сделать без изменения принципиальных моментов перед предварительным одобрением.
_hunter написав:... значит от финального предложения Трампа - нужно отказываться. Я правильно понял?
ИМХО Треба робити те ж, що і з ресурсною угодою: кардинально переписувати умови. Але для цього треба мати хорошу "спину". Як мінімум рішення ЄС про конфіскацію. Сааме на Бельгію треба тиснути в екстреному порядку.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Суб 22 лис, 2025 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Проблема в том, что что бы начались переговоры обе стороны должны предварительно одобрить основные предложения. Раша это сделала. Украина, как мне видеться на сегодня, не планирует этого сделать без изменения принципиальных моментов перед предварительным одобрением.