Бетон написав:За даними слідства, внаслідок його дій помер один із чоловіків, якого везли до навчального центру.
📃 У матеріалах справи зазначено, що потерпілий просив підозрюваного не бити його, однак той «на прохання… не реагував». Насильство, яке тривало майже весь час дорогою до Києва, також залишилося без реакції з боку старших за званням військових
Дивись ... є загиблий, є матеріали справи слідства ...
Побиття відбувалось по дорозі в Києв, а це було обмеженне коло людей, то звідки в матеріалах справи з"явились підробиці, якщо не від тих, хто був в бусику ?
Shaman написав:дійсно, чи має сенс обговорювати те, що Раша не сприймає. але ІПСОшники - звертаю увагу Раша ігнорує план, не Україна..
Вы на Луне или в тайге живете? А это что???
США не обсуждали предметно с Москвой "мирный план" Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но он может послужить основой для урегулирования этой войны. Об этом заявил на заседании Совета безопасности РФ в пятницу, 21 ноября, президент России Владимир Путин. "У нас этот текст (плана Трампа. - Ред.) есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - сказал Путин, который впервые публично прокомментировал инициативу Белого дома.
Shaman написав:треба починати перемовини - а в чому ж проблема?..
Проблема в том, что что бы начались переговоры обе стороны должны предварительно одобрить основные предложения. Раша это сделала. Украина, как мне видеться на сегодня, не планирует этого сделать без изменения принципиальных моментов перед предварительным одобрением.
Кулеба: Ты не выиграешь за столом переговоров то, что проиграл на поле боя.
Можете прекращать дискуссии. Чат ж*** ти, пишет, что зеоенскмй ничего подписывать не будет.
Нас долго убеждали, что в танго нужны двое
А Путин будет что-то подписывать ?
Напевно тільки після Зе. Якщо Зе проти, то і путін радий, бо як було сказано "темпи сво їх влаштовують". Все відбувається прям один в один, як весною цього року, тільки от на фронті ситуація вже не та.
- Усю нацистську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено.
В Росії це поняття дуже широко трактують Для них кожен, хто розмовляє українською - нацист В самій Росії ДШРГ "Русіч", командир якої Мільчаков казав, що він нацист - є структурним підрозділом МО РФ ...
26. Усі сторони конфлікту отримають повну амністію за свої дії під час війни і погоджуються не висувати жодних претензій у майбутньому.
"Панять і прастіть" ...
до речі, я це пропустив - руські надто широко трактують термін нацист - й не бачать, що руський нацист - це звичайний рашист. це вони будуть вимагати заборонити всю українську історію - лише свята Триєдина Русь...
амністія за військові злочини - а чому ж німців з японцями не амністували? тоді Раші та Китаю треба теж стулити пельки про 2СВ. та й СВОлоді гадаю швидко використають свої навички на звичайних росіян - щоб ті самі відчули, як воно...
pesikot написав:Нас долго убеждали, что в танго нужны двое А Путин будет что-то подписывать ?
Напевно тільки після Зе. Якщо Зе проти, то і путін радий, бо як було сказано "темпи сво їх влаштовують". Все відбувається прям один в один, як весною цього року, тільки от на фронті ситуація вже не та.
Ти ж сам пишешь, що Трамп все порішав з Путіним і він би ніколи щось не запропонував, якби не порішав
Це ж ти написав такий пафосний текст "тепер ми побачимо хто за мир, а хто ні, коли відбудеться зустріч в Будапешті" Зустріч відбулась ? Ти це досі не з"ясував ...
Так і з цим планом, Путін нічого підписувати не буде, згодиться Зе чи ні
PS. Даю тобі ще складніше задачу, Європа теж проти