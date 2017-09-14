RSS
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Додати тему
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 15912159131591415915>
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:39

  fler написав:
  flyman написав:впізнаю стару знайому флер, а то вчора ніби хтось інший з обліківки іпсошив

То був посил партнерам, які не бажають, щоб війна в Україні закінчилась, ......

Жаль, что они этот форум не читают. :lol:
Вы б, что ли, на "мирную акцию нэзламности" сходили бы - глядишь вас троих и услышали бы...
_hunter
 
Повідомлень: 10994
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 10:53

призив резервістів

  _hunter написав:
  барабашов написав:Точно "женуть"?
Не сами ли ватные вояки рвутся в бой на Киев?
Мои знакомые татары(с вуза, при звании) пока(4 года уже) не штурмуют Херсон с левого берега.

ИПСО! ИПСО! - ловите провокатора! :|
Хотя "моих" с ДНР тоже (пока?) не погнали на Покровск...

призив резервістів:
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41541
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:03

  Shaman написав:
  thenewepic написав:
  sergey_stasyuk555 написав:по українським офіційним даним з всієї лугандонії мобілізовано лише 10 тис чоловік за 3,5 роки війни
це просто нагла брехня. Це що, якась рашистська консерва розкрилася? Іншої причини поширювати такі дебільні фейки не бачу.

він вже давно викрився й постійно таку маячню пише

шаман - ти ху_йло, яке пропонувало вбивати українців.
так що не пи** про маячню.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Нед 23 лис, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:04

Як повідомив секретар Координаційного штабу
За інформацією Коордштабу, у Донецькій області росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській – 4 650

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2025111 ... oordshtab/
а брехунці-псевдопатріоти шось далі собі пиз_дять. ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:07

мало того, на ТОТ мобілізують не українців, а кацапів з курячими паспортами!!!
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:10

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Давайте всё же думать о наших проблемах и действиях, а с их проблемами пусть разбираются сами.

Так в чем проблема ?

Пусть россияне сваливают из Украины в свою Россию и разбираются со своими проблемами

Но почему-то не сваливают и пытаются нам навязать своё видение, как должно быть в Украине

и когда ваша шефироподоляцкая ботоферма на родину в Читу съипается?
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5490
З нами з: 16.06.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:17

а ще шаманчик та стм писали яке хєрове і неефективне те набу та правильно його закривати нахєр ))
а зараз швидко перефарбувались "как ні в чьом нє бивало" ))
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 463
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:20

Schmit
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:28

  барабашов написав:Мадам Флер, а может решительное вступление "до лав ЗСУ" ваших М22-60 поможет переломить ситуацию?

Барабашка. я до вас приєднаюся, лише повідомте, з якого окопу ви пишете;)
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5963
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 23 лис, 2025 11:36

Dmitry Pasternak-Taranushenko написав:Штаты и надвигающийся замес в Венесуэле. О нарративе Шариковых «Мир на наших условиях».
*******
1. Штаты предельно близки к началу серьезного замеса (с союзниками России, яка зрада!) в Венесуэле. Сегодняшние переговоры по Украине в Швейцарии могут оказаться последним шансом сохранить США в роли реального арбитра. По крайней мере, в обозримом будущем.
При срыве переговоров, над которым усердно трудится альянс бюрократов и клептократов, Белый дом просто сможет сказать: «Теперь у нас есть проблемы поважнее. В нашем полушарии. Вы там посоревнуйтесь в своих упоротости и хитро*опости, поразбирайтесь пока со всем. Сами».
2. На этом фоне особенно меня впечатляют умственные способности простых граждан, подвывающих нарративу «Мир на наших условиях».
Вы что с дуба упали? Когда это что-то здесь было на ваших условиях?
Вас всегда в хрен не ставили.
Посмотрите, как живет Европа и как десятки лет живете вы, которых грабят, стирают, обнуляют — в правах, в здоровье, в перспективах, вообще по жизни каждый день.
Посмотрите как живете вы, и как живут те, кто вас грабят и стирают в ноль. И вешают вам на уши этот штопанный... нарратив про «ваши условия».
Когда вы орете в соцсетях о «мире на ваших условиях» - это на каких? Вы над ними хоть раз за десятки лет самостоятельно задумывались?
Вы правда считаете, что это всё была и есть история про «ваши условия»?
Если вы настаиваете на таких «ваших условиях» — см. выше. Я до глубины души впечатлен вашими умственными способностями.
P.S. Большинству моих подписчиков написанное тут и так понятно. Но посты читают разные люди. И чем больше пост лайкают и репостят, тем больше его по статистике обычно читает сторонней аудитории. До этой аудитории тоже нужно и важно доводить разумную, отрезвляющую точку зрения.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 15912159131591415915>
