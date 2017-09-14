Dmitry Pasternak-Taranushenko написав: Штаты и надвигающийся замес в Венесуэле. О нарративе Шариковых «Мир на наших условиях».

1. Штаты предельно близки к началу серьезного замеса (с союзниками России, яка зрада!) в Венесуэле. Сегодняшние переговоры по Украине в Швейцарии могут оказаться последним шансом сохранить США в роли реального арбитра. По крайней мере, в обозримом будущем.

При срыве переговоров, над которым усердно трудится альянс бюрократов и клептократов, Белый дом просто сможет сказать: «Теперь у нас есть проблемы поважнее. В нашем полушарии. Вы там посоревнуйтесь в своих упоротости и хитро*опости, поразбирайтесь пока со всем. Сами».

2. На этом фоне особенно меня впечатляют умственные способности простых граждан, подвывающих нарративу «Мир на наших условиях».

Вы что с дуба упали? Когда это что-то здесь было на ваших условиях?

Вас всегда в хрен не ставили.

Посмотрите, как живет Европа и как десятки лет живете вы, которых грабят, стирают, обнуляют — в правах, в здоровье, в перспективах, вообще по жизни каждый день.

Посмотрите как живете вы, и как живут те, кто вас грабят и стирают в ноль. И вешают вам на уши этот штопанный... нарратив про «ваши условия».

Когда вы орете в соцсетях о «мире на ваших условиях» - это на каких? Вы над ними хоть раз за десятки лет самостоятельно задумывались?

Вы правда считаете, что это всё была и есть история про «ваши условия»?

Если вы настаиваете на таких «ваших условиях» — см. выше. Я до глубины души впечатлен вашими умственными способностями.

P.S. Большинству моих подписчиков написанное тут и так понятно. Но посты читают разные люди. И чем больше пост лайкают и репостят, тем больше его по статистике обычно читает сторонней аудитории. До этой аудитории тоже нужно и важно доводить разумную, отрезвляющую точку зрения.