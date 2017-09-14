RSS
  #
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:40

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:Раша всі чотири роки озвучує одні й ті ж умови капітуляції.

Озвуч їх. Або дай посилання.

це підійде?
Путін заявив, що готовий завершити війну проти України і назвав умови
Сьогодні, 1 серпня, президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий закінчити війну проти України, але на умовах, які він озвучив у червні 2024 року.

Серед вимог Путіна:
- Українські війська повинні бути повністю виведені з території «ДНР», «ЛНР», Херсонської та Запорізької областей
- Зобов’язання України не вступати до НАТО
- Нейтральний, позаблоковий, без’ядерний статус України

Окрім цього, згодом, російський диктатор додав, що головна вимога для припинення вогню — «викорінити першопричини кризи». Серед таких першопричин, він виділив: «безпеку Росії», «захист російської мови» і «гідні умови розвитку» РПЦ в Україні.

Умовами ймовірного мирного договору Путін назвав «міжнародне визнання окупації Криму та територій чотирьох областей України». Також у процесі мирного врегулювання, на думку президента Росії, країни Заходу мають скасувати всі санкції, що запровадили проти Москви.

що путін пропонував в червні 2024 - можеш сам погуглити. ну й звісно "демілітаризація" та "денацифікація" України. універсальні вимоги, за якими можна сховати все, що завгодно. як й "першопричини кризи"

План Путіна з посиланням ТСН. :D :D Це реально смішно. )))
Ні, це не пропозиції миру, не план, а просто балаканина.

Якщо ти вважаєш що це "пропозиції" - може озвучиш реакцію української сторони на ці пропозиції? Очевидно вони різко негативні.
Нормальні пропозиції(якщо це не план здачі) не повинні викликати різко негативну реакцію протилежної сторони.

Це просто балаканина. Навчись відрізняти реальні пропозиції від балаканини.
andrijk777
Повідомлень: 6991
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:45

  thenewepic написав:
  andrijk777 написав:***
якщо б не було шкода, то вони взагалі б не допомагали. Віддати все лівобережжя - це по суті крах тієї країни, якою Україна наразі є, це нестабільність і додаткові мільйони біженців. ЄС таке на своїх кордонах не треба.

Не виривай фраз з контексту. Ти спеціально або навмисне спотворюєш мої слова.
andrijk777
Повідомлень: 6991
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Унаслідок ранкового падіння безпілотника по приватному сектору Чернігова пошкоджено вісім будинків
24 листопада орієнтовно о 6:30 внаслідок падіння ворожого безпілотника сталося загоряння приватного будинку. Пожежу було ліквідовано, двох постраждалих госпіталізовано.
...
За попередньою інформацією, пошкоджено вісім приватних будинків — вікна, двері, фасади. На місці працюють комунальні служби, а також волонтерські організації, які допомагають постраждалим ліквідувати першочергові наслідки.


«Його врятував кіт, а її – брат і сусід»: очевидці розповіли про падіння російського БпЛА на приватний будинок у Чернігові (Відео)
«Брат сидів у своїй кімнаті, а потім кіт прокинувся, почав просити, щоб його випустити, хлопець просто вийшов і в цей момент у його кімнату прилетів шахед», — Аліна Пономаренко – жителька Чернігова.

У момент падіння безпілотника в будинку перебувала 19-річна дівчина. Коли оселя загорілася, вона почала кликати на допомогу з вікна. До неї підбіг брат і сусід Анатолій. Разом вони розбили вікно та витягли дівчину з палаючого будинку.

«Чую крик. Я підбігаю сюди, до вікна, де Ліза кричить, я вікно розбиваю та кричу їй: «Давай сюди, бігом, бо будинок горить». Брат підбіг до вікна, ми її витягнули з вікна, брат поклав її на плече і витягли», — Анатолій – житель Чернігова.

«Я бачу, як моя сусідка Ліза… Як її витягують із вікна… Воно горить все. Вона так кричала, що я навіть не знаю, як це передати словами, це було найгірше, напевне. Вона вищала так, що страшне просто», — Аліна Пономаренко – жителька Чернігова.
...
У Головному управлінні ДСНС у Чернігівській області повідомили, що брат і сестра отримали травми внаслідок падіння дрона та пожежі, їх госпіталізовано. Будинок родини згорів дотла.

pesikot
Повідомлень: 12764
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Наймолодшому постраждалому – 23 роки, найстаршому – 53: Чаус розказав подробиці дронової атаки на Чернігів (Фото)
Четверо цивільних чоловіків зазнали поранень через атаку по Чернігову. Наймолодшому постраждалому – 23 роки, найстаршому – 53. Удар дрона припав по підприємству. Поранених доправили до лікарні.
pesikot
Повідомлень: 12764
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:53

  pesikot написав:
  Schmit написав:
  pesikot написав:"Цікаві досліди" (с)

Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля), то багато форумчан завели пісню - це ж мирний план, потрібно бути "за", бо далі буде гірше

Згодом, з"ясувалось, що навіть Трамп дупля не віддупляв про що цей план (це вже, як завжди)
Він побачив заголовок - мирний план

Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти

Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти

У мене все ... )

Ти ж казав, що план не погоджений кремлем і путін нічого не підпише.


Я про форумчан і про їх ставлення до мирних планів

А ти про що ? )

Чи себе побачив ? який написав "план від европейців - ні про що"
А за план Дмітрієва топив активно )

Бо в нинішніх реаліях європлан не реальний до виконання. Такий план був актуальний десь перед контрнаступом, а зараз - написаний лише для того, щоб путін його відкинув і війна продовжилась. Такий фінт євролідори вже провертають чи не втретє.
Повідомлень: 5271
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:55

  andrijk777 написав:Нормальні пропозиції(якщо це не план здачі) не повинні викликати різко негативну реакцію протилежної сторони.

То дійсно, нормальні пропозиції Росії не повинні викликати різко негативну реакцію України

А Росія робить все, щоб це викликати


PS. Щось номерні якісь знервовані, перейшли виключно на брехня та несознанку (не знаємо, які вимоги Кремля)
ЛАД та інші пенси, почали активно хамити.

Мабуть такі у Росії справи не дуже
pesikot
Повідомлень: 12764
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 19:58

  Schmit написав:
  pesikot написав:
  Schmit написав:--=== pesikot ===---
"Цікаві досліди" (с)

Коли з"явився "мирний план" від Дмітрієва (по суті, від Кремля), то багато форумчан завели пісню - це ж мирний план, потрібно бути "за", бо далі буде гірше

Згодом, з"ясувалось, що навіть Трамп дупля не віддупляв про що цей план (це вже, як завжди)
Він побачив заголовок - мирний план

Европейці представили свій мирний план ... і вже не чутно голосів - це ж мирний план, потрібно бути "за"
Ці голоси вже проти

Тобто, "мирний план" від Кремля - палка підтримка
Мирний план від европейців - палке проти

У мене все ... )
---=== ===---
Ти ж казав, що план не погоджений кремлем і путін нічого не підпише.


Я про форумчан і про їх ставлення до мирних планів

А ти про що ? )

Чи себе побачив ? який написав "план від европейців - ні про що"
А за план Дмітрієва топив активно )

Бо в нинішніх реаліях європлан не реальний до виконання. Такий план був актуальний десь перед контрнаступом, а зараз - написаний лише для того, щоб путін його відкинув і війна продовжилась. Такий фінт євролідори вже провертають чи не втретє.


План Дмітрієва реальний ?
Путін на нього згодився ?
Де його підпис ?
pesikot
Повідомлень: 12764
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:03

  Letusrock написав:
Чеська Reactive Drone продавала Україні дрони у 20 разів дорожче — Radiožurnál
За даними Radiožurnál, компанія Reactive Drone протягом двох років закупила китайські дрони на 36 млн крон, а продала їх українській армії вже за 692 млн крон.

Це одна вагома причина чому Європі цей ваш мир непотрібен "чуть более чем полностью". Хоча може там теж свій Міндіч переодітий

Чендіч
flyman
Повідомлень: 41558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 24 лис, 2025 20:07

Директорія

Директорія

  Banderlog написав:Ти розумієш що варіантів державності на території сучасної України в часи петлюри було купа- зунр, унр, донецькокриворізька, холодноярська, кримська народна, махновська... і те що була приміром зунр іще не значить, що ті ж поляки не мали своєї думки про те кому належать ті території.
Монолітність усср була насаджена комуністами.
Коли ви від совіцького наслєдія перейшли до петлюрівського то само собою почались сєпарські рухи.

"У вагоні - Директорія,
під вагоном - територія."
flyman
Повідомлень: 41558
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1618 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
1
3
