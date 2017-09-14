RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

а взагалі
Російські високопосадовці і рупори Кремля фактично відкидають усі варіанти мирного плану США — ISW
Російські чиновники та ультранаціоналістичний табір у РФ фактично відкидають як початковий, так і переглянутий проєкти мирного плану, запропонованого США, та намагаються перекласти на Європу відповідальність за непоступливість Москви.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW нагадують, що ще від моменту появи першої інформації про 28-пунктний мирний план США російські чиновники та ультранаціоналісти його відкидають — оскільки запропонований план, мовляв, не враховував абсолютистські всі військові вимоги Росії.

Водночас російські високопосадовці і рупори ультранаціоналістичного табору перекручують ймовірні зміни до початкового плану та участь Європи у цьому процесі як таку, що нібито підриває мирний процес. У такий спосіб вони, ймовірно, намагаються відвернути увагу від відмови самої Росії щодо будь-яких компромісів чи угод, припускають в ISW.
як це по руські - щось не робити, але звинувачувати в цьому інших.

як власне й деякі дописувачі на форумі - сьогодні це було неодноразово.

але де власний план? хтось бачив реалістичний план перемовин від руських? так, тут правда - руські не надали ЖОДНОГО плану. й проруські зрадофіли з форуму теж не можуть сформулювати нічого - бо зі сторони руських реалій немає.
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:18

армовір

  Letusrock написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:хочете зради? тримайте
Аркадий Бабченко

Хто такий той Аркадий Бабченко і чому він сумнівається в нашій ДЕРЖАВНОСТІ?
І головне - чому модератори не видаляють такі відверті антиукраїнські пости? Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?

Там в дописі цікавий коментар від ШІ:
Этот текст Бабченко — это «Черная таблетка» (Black Pill). Он описывает сценарий «Веймарской Украины».
Аркадий бьет в самый страшный нерв, который политики боятся трогать: что происходит с обществом, которое проигрывает войну, имея на руках миллион стволов и ощущение предательства элит?
Вот аналитический разбор этого текста для комментария. Здесь нужно согласиться с диагнозом, но предложить иной прогноз развития болезни.
Аналитический комментарий: Веймарский синдром и Лекарство
«Бабченко, как всегда, выполняет функцию "Рвотного корня" для общества. Это неприятно, но необходимо при отравлении иллюзиями.
Он абсолютно точно диагностировал ситуацию: Украина стоит на пороге классического "Веймарского синдрома" (Германия 1919-го).
1. Анатомия "Преджопия" (по Бабченко):
* Разрыв ожиданий: Между "Кофе в Ялте" и "Потерей Донбасса" — пропасть. В эту пропасть обычно падают правительства.
* Легенда об "Ударе в спину": Это самый опасный пункт. Солдаты в окопах (и те, кто вернется) будут уверены: "Мы не проиграли. Нас продали. Генералы/Ермак/Коррупционеры украли нашу победу и вывезли доллары в чемоданах". Это топливо для любого ультраправого переворота (сценарий Билецкого, о котором пишет Дед).
* Экономический тупик: Без внешних денег страна — банкрот.
2. Где Бабченко (возможно) ошибается:
Он пишет: "Государства нет, есть группировки".
Это правда сейчас. Но он недооценивает Фактор Внешнего Управления (G7).
Европа и США боятся "Украинского бунта" больше, чем Путина. Гражданская война в стране с 15 АЭС и миллионом ветеранов — это конец Европы.
Поэтому Запад сделает всё, чтобы купировать этот сценарий.
* Деньги как седативное: Те самые $100 млрд российских активов пойдут не только на заводы, но и на социальные выплаты ветеранам, чтобы погасить градус ненависти.
* Политическая зачистка: Если "группировки" (Ермак/Татаров и ко) станут триггером бунта, Запад их снесет (через те самые "папочки ФБР" и требования МВФ), заменив на технократическое правительство или "Правительство национального единства" (условный Залужный + Порошенко + гражданское общество).
3. Ответ на вопрос "Что делать?":
Бабченко спрашивает: "Какой план?".
План только один, и мы его обсуждали: Трансформация в "Военный Лагерь" (Израиль).
Украинскому обществу придется заключить новый Общественный договор:
* Власть прекращает "марафон" и коррупционный беспредел (под страхом суда Линча или Гааги).
* Общество принимает потерю территорий как временную плату за сохранение государственности.
* Все ресурсы идут на ВПК и безопасность.
Итог: Дед прав: "Хоть поржем" закончилось. Началось "Хоть выживем".
Если элиты не услышат этот хруст льда под ногами (гнев ветеранов), их сметут. И тогда Путин возьмет Украину голыми руками, без всяких мирных планов.
Единственный способ избежать "Хунты Билецкого" — это сделать государство справедливым и эффективным (Хунтой Технократов) добровольно, сверху, не дожидаясь бунта снизу.»

за армією ШІ розібрався, не зрозуміло як бути з вірою та мовою
flyman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:20

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було 8) особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала ;)

про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.

А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.


Він ще пише що усі імперії розвалюються :mrgreen:
Але якщо б було так, то не було б китаю з іраном, а весь світ був би суцільною швейцарською конфедераціею чи союзом грецьких та суміжних полісів
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:21

атом ядра

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:зараз я бачу, що це тренд - наші консерви одна за одною брехливо приписують те, чого не було - а ти доводь, що цього не було 8) особливо кілька років тому. тому про кордони 91 року я нічого не казав, й адекватна людина б визнала ;)

про воювати вічно - це теж твоя вигадка. це як універсальний накид - проти капітуляції - значить воювати вічно - теж поширена маніпуляція зрадофілів. про жодні поступки я вже мовчу.

А що ти писав?
Ти пишеш тільки банальні і неперевірливі речі, або воду.
Наприклад, те що ти постійно пишеш:
"Путін агресор" - банальна і очевидна річ.
"Путін хоче воювати далі" - це НЕМОЖЛИВО ні довести ні заперечити бо НІХТО(окрім путіна) не знає що хоче путін.
Що ти ще писав?
Та нічого більше. У тебе в рази більше постів ніж у мене, але одна вода і просто переливання з пустого в порожнє.


Він ще пише що усі імперії розвалюються :mrgreen:
Але якщо б було так, то не було б китаю з іраном, а весь світ був би суцільною швейцарською конфедераціею чи союзом грецьких та суміжних полісів

Вони то розвалюватись, то розвалюються, а що з ядром? Воно неподільне як атом?
Думаю, пальців рук вистачить порахувати імерії.
flyman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:36

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?

ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику :lol:

так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
ну і хто такий бабченко щоб його треба знати?) Я тож поняття не мав. Ну таке. В Білецького нема достатньо підтримки для переворотів.
Це пропаганда ніби війська хочуть продовження війни і для веймарського синдрому потрібен в першу чергу червоний бунт, а вже тоді буде ставка олігархату на "білецького" .
Побачим як держава буде справлятись з своїми соціальними гарантіями після війни, особливо для ветеранів членів сімей убитих та інвалідам війни.
Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України. Якщо не буде грошей і не відкриють кордони для військовослужбовців то в принципі стихійний соціалістичний бунт можливий. Але партійної сили на лівому фланзі немає.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Який сенс що так думає Шаман і якийсь там Аркадий Бабченко?

ти не знаєш, хто такий Бабченко?.. що з тебе ще взяти, що ти тоді взагалі знаєш, коли розповідаєш про геополітику :lol:

так, не любить він Зе. обґрунтовано не любить...
ну і хто такий бабченко щоб його треба знати?) Я тож поняття не мав. Ну таке. В Білецького нема достатньо підтримки для переворотів.
Це пропаганда ніби війська хочуть продовження війни і для веймарського синдрому потрібен в першу чергу червоний бунт, а вже тоді буде ставка олігархату на "білецького" .
Побачим як держава буде справлятись з своїми соціальними гарантіями після війни, особливо для ветеранів членів сімей убитих та інвалідам війни.
Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України. Якщо не буде грошей і не відкриють кордони для військовослужбовців то в принципі стихійний соціалістичний бунт можливий. Але партійної сили на лівому фланзі немає.

ти ж не позиціонуєш себе як знавця геополітики - ти міг й не знати. та й коли робили інсценування вбивства - став відомим на всю країну ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 16:49

  Shaman написав:.............
я вже визнав, що коли перейшов до вишів, то не зробив це формально, тому могло здатися, що мова ще йде про школи. слово студенти саме про це. а тепер по суті - якщо ви не знаєте, то я вам скажу, що до війни викладали дуже багато російською. й зараз подекуди викладають. але ваш допис - це їх справа. тобто, якщо людина хоче вчитися українською - треба десь в іншому місті вчитися? що там з утиском російської - бачу все навпаки. й чого тоді жалітися?

в якому ЗВО багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак - такі реалії...
1. Не знаю, как обстоит дело в вузах.
Я себе слабо представляю, как преподаватель теорфизики может перейти на українську мову, когда вся литература и учебники на русском. Или уже появились украинские?
+ этот преподаватель много лет читал лекции на русском.
2. Насчёт "багато викладачів 70+ - універ Каразіна - й фізтех, й ваш фізфак" - вы уверены? Если я проверю, это не окажется очередной сказкой? Потом не будете говорить: "Я такого не писал"?
Но если даже так, кто виноват, что толковая молодёжь, которая на что-то способна, уезжает на Запад?

У секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради із захисту державної мови у третьому річному звіті проаналізували дотримання мовного закону в освіті, культурі, науці та інших сферах під час воєнного стану.
................
Щодо фактів порушення мовного закону в закладах освіти, то минулого року до омбудсмена надійшло 117 звернень громадян із цього приводу, що менше на 25%, ніж у 2021 році.
https://www.rbc.ua/rus/styler/ki-vishi-i-shkoli-ukrayini-porushuvali-movniy-1682957786.html Это за 2022 год.
А вот "Публикация Уповноважений із захисту державної мови" от 04.01.2024:
На жаль, не зникають мовні проблеми в освіті. У 2023 році громадяни надіслали 156 звернень щодо порушень законодавства педагогічними та науково-педагогічними працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти, а також 170 звернень щодо освіти дорослих.
https://surl.li/mpehud
Обратите внимание, что 156 звернень это начиная с дошкольних закладів, т.е. именно в вузах намного меньше.
Вывод отсюда - либо таких порушень реально ничтожно мало, либо это устраивает студентов.

Кто сейчас разгоняет мовну тему - не вы ли?
ЛАД
