ЛАД написав:Даремне обговорення. Вже й сам Трамп відмовився від своїх "28 пунктів". Принаймні не наполягає на їх незмінності. Так що зараз взагалі не зрозуміло, який план слід обговорбвати.
Чому даремне? Це просто обговорення, може хоч хтось скаже щось розумне. По-моєму вперше за 4 роки Зеленський ввійшов(або йому помогли) в зону адекватності. Те що він відразу не послав Трампа з його планом(достатньо поганим для України) + його виступ говорить що бравади вже немає. Треба реально думати за мир. По-моєму це вперше за 4 роки.
...... Надежду на "победоносный выход на границы" хотя бы 2022 он, по-моему, уже давно не питает.
Но было четкое ощущение, что прям-таки сильной необходимости все это дело сворачивать - он тоже не видел...
Президент США під час розмови з Президентом України буде наполягати на територіальному обміні у межах якого рф вийде з території Дніпропетровщини, Сумщини, Харківщини та окремих районів Херсонської та Запорізької областей в обмін на залишок Донецької області. Буде визначено перехідний період під час якого всі бажаючі зможуть виїхати звідти на територію "материкової" України та отримати гроші на придбання житла з заморожених активів рф.
Президент США не буде наполягати на змінах до Конституції України зі скасуванням курсу на вступ до НАТО, проте повідомить про намір блокування на національному рівні можливості такого вступу.
Україна погодилася обмежити чисельність особового складу ЗСУ мирного часу до 800 000 осіб без обмеження систем та кількості озброєнь. Нагадую, зараз чисельність ЗСУ приблизно 850 000 осіб.
Якщо сторони дійдуть згоди у цих питаннях, то весь пакет пропозицій буде передано російський стороні на затвердження.
Ушаков після ознайомлення з проектом "Мирного плану" під час переговорів Дрісколла з росіянами заявив, що рф готова прийняти зкорегований "Мирний план" в цілому у випадку вирішення питань НАТО та територіальних обмінів. росіяне чекають остаточного проекту плану після переговорів Трампа та Зеленського.
Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує.
Від себе скажу так. Якби не Рубіо, ми б мали формальну капітуляцію з прийняттям російського плану. Те, що Уіткоффа замінив Дрісколл на переговорах з росіянами та нами заслуга Венса та Рубіо які дійшли згоди у тому, що Уіткоффа слід назавжди відсторонити від "українських справ". Я не готовий до характеристики Дрісколла - побачимо далі на його ініціативи та дії, але переговори він веде жорстко, проте коректно по суті, хоч і реально у "солдатській" манері з відповідними обертами.
Те, що Президент України везе у США Ермака, якого там бачити не хочуть і попередили про небажаність його присутності - дуже погана ознака. Дуже. Краще б віз вже Умерова - до того особливих претензій у американців немає. Існує реальна небезпека того, що під час переговорів у розширеному складі може виникнути небажана суперечка присвячена "корупційному скандалу". Впертість нашого Президента ірраціональна і вона шкодить Державі на ім'я Україна.
Звуть мене Сергій Сергійович Павлюченко. Працюю в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США. Вся інформація, а це дуже мала її частина з великого об'єму, дається нам для "неформального інформування українців на основі не офіційних, але достовірних фактів".
Трамп сильно поміг преЗеденту. Тепер у відсутності реальної перемоги абсолютно спокійно можна звинувачувати штати, якщо підпише цей мир, то якби не було виходу, не підпише і далі ситуація ніяк не покращиться, то знову ж таки потужно-прекрасний план перемоги партнери не підтримали і вони крайні.
Мастерство сделки?.. -- показал этому выход. Той стороне пообещал снятие санкций? И все довольны.
Banderlog написав: Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України.
А як це цікаво "відбудова", хоча б у теорії? Ну с приватним житлом ще можна пофантазувати - Європа дає кошти з розрахунку ХХХ евро на 1м2 (хоч й тут будуть питання - у одного там золоті унітази а у іншого ремонт 1985 року) - а ось як з відбудовою виробництва буде - наприклад зруйнували росіяни якийсь завод ЖБК радянську спадщину але вже приватний, а він робив те ж саме що й умовна словацька Zelezarnia - й шо тому приватному власнику отак от дадуть нове сучасне обладння? Інвестують в конкурентів? Чи відбудова буде тільки після того як Україну примуть до ЄС?
andrijk777 написав:В турбопатріотів одна і та ж платівка. Треба щоб путін перший погодився, а тоді його величність Зеленський подумає. Типу це Україна виграє війну і захопила російські території і буде вирішувати долю війни.
Це в пришелепкуватих одна і та ж платівка.. Треба погоджуватись з усім що пропонують.... Уяви собі що Китай, Індія чи ЄС відразу погодились з пропозиціями які висував Трамп... Канада б з Гренландією були штатами США, Мексика б втратила пів території , Китай і Індія б платили 500% мит.... Але Трампа послали ВСІ....і що світ налетів на небесну вісь? Ще раз В березні 2022 в Стамбулі нам пропонували скоротити армію до 80000 і юридично признати втрату пяти областей(4+крим).. Ми відмовились Сьогодні нам пропонують 800 000 армію і признати фактично(без юридично) те що педераційники захопили ... і вже без віддачі того що не захопили.. І ці зміни - це наслідок нашої боротьби... Взагалі все просто Кожен з нас , розуміючи що час працює на нас, повинен своїми діями допомагати функціонуванню Держави Україна...